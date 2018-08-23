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Reuters узнал о переносе IPO Saudi Aramco на неопределенный срок

Государственная нефтяная компания Саудовской Saudi Aramco отложила первичное размещение своих акций (IPO) на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в области промышленности. При этом вероятность отмены сделки очень высока.

Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что Саудовская Аравия переключила свое внимание на вероятное приобретение стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation.

Эр-Риярд не подтверждает информацию об отказе от IPO. «Правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения в соответствии с обстоятельствами и временем, выбранным правительством», - приводит агентство заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Размещение Saudi Aramco является центральным пунктом экономических реформ в королевстве. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что это произойдет в конце 2017 г. Потом его несколько раз переносили.

Очередной датой размещения называли 2019 г. Но последние несколько месяцев, как сообщала WSJ в июле, все работы фактически остановились. К сделке по привлечению $100 млрд не готовы ни компания, ни государство, уверены источники издания.