Новости
Бизнес
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«Сахалин-2» остановил одну из двух линий производства СПГ из-за сбоя

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Одна из двух технологических линий завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) проекта «Сахалин-2» была остановлена 18 августа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы Sakhalin Energy Ларису Ямомото.

По ее словам, одна из линий завода была остановлена в связи со сбоем в работе. Собеседница агентства уточнила, что специалисты компании проводят диагностику и техническое обслуживание вышедшего из строя оборудования.

«В ближайшие дни надеемся ввести его в строй. Мы не ожидаем, что происшедшее окажет значительное влияние на отгрузку», - добавила она.

«Сахалин-2» является первым заводом СПГ в России. В рамках СПГ-проекта «Сахалин-2», оператор которого - Sakhalin Energy, осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа. Извлекаемые запасы месторождений оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - «Газпром» - 50%, нидерландско-британская «Роял датч шелл» (Royal Dutch Shell) - 27,5%, японские «Мицуи» (Mitsui) - 12,5% и «Мицубиси» (Mitsubishi) - 10%.

В июне 2015 г. «Газпром» и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта «Сахалин-2». Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода в 1,5 раза - до 15 млн т.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Политика
Новости

Песков не стал комментировать сообщения о планах Путина смягчить пенсионную реформу

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что 28 августа Владимир Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. «Мне нечего сказать. Если президент посчитает нужным, он это сделает. Пока мне нечего сказать», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов в четверг.

В начале августа источники «Ведомостей» рассказывали о том, что Путин в ближайшее время активнее подключится к обсуждению пенсионной реформы. По их словам, до второго чтения соответствующего законопроекта в Госдуме можно ожидать несколько высказываний президента по этой теме на разных площадках. Один из собеседников отмечал, что Путин выступит до выборов 9 сентября, при этом выступления могут быть приурочены к Дню шахтера 26 августа или к форуму «Технопром-2018» в Новосибирске (с 27 по 30 августа). Он может сказать, что реформу нужно проводить, что перед вторым чтением надо всех услышать и провести широкое обсуждение, а правительство должно продумать свои действия, объяснял собеседник «Ведомостей».

О том, что Путин во время поездки в Новосибирскую и Омскую область 28 августа объявит о смягчении пенсионной реформы, сообщил со ссылкой на источники «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным). Смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян, пояснил один из собеседников. «Проект» уточняет, что точно никто пока не знает, о чем именно может сказать Путин, но есть несколько вариантов. Среди них – снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, увеличение переходного периода, сохранение возраста получения льгот.

Впервые повышение пенсионного возраста Путин комментировал также в поездке - в Калининград. Тогда он сказал, что предложенная реформа ему не нравится. Путин подчеркивал, что окончательного решения пока нет и параметры реформы будут определены после дискуссии.

В июне правительство предложило повысить пенсионный возраст в России. Предполагается, что это будет происходить поэтапно. В итоге пенсионный возраст достигнет для мужчин 65 лет к 2028 г., а для женщин – 63 года к 2034 г. Госдума приняла законопроект в первом чтении в июле.

На президентских выборах, прошедших в марте, Путин получил рекордный результат. Однако после объявления о пенсионной реформе популярность президента начала снижаться. За неделю его электоральный рейтинг упал с 62 до 54%, число доверяющих ему снизилось с 75 до 67%, подсчитал ФОМ.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Недвижимость
Новости

«Центральный телеграф» выставил на продажу здание около Кремля за 2 млрд рублей

Ведомости
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Дочерняя компания «Ростелекома» - «Центральный телеграф» - выставила на продажу офисно-технологическое здание в Никитском переулке в центре Москвы, говорится в сообщении «Ростелекома».

Стартовая цена, определенная советом директоров «Центрального телеграфа» исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний, составляет 2 млрд руб.

В здании семь этажей, общая его площадь - 12 005 кв. м. Объект построен в 1978 г. и расположен вблизи Тверской улицы и в нескольких минутах ходьбы от Красной площади.

Объект будет продан на открытом аукционе, организованном на торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

В настоящее время «Ростелеком» оптимизирует портфель недвижимости, в том числе продавая или сдавая объекты в аренду. Ранее компания уже продала здания на Зубовской площади и Тверской-Ямской улице в Москве. Основное, историческое здание «Центрального телеграфа» на Тверской, 7, пока не продается.

Сейчас портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 770 объектов общей площадью более 8,3 млн кв. м.

Главные дома советской элиты

Экономика
Новости

ЦБ приостановит закупку валюты для Минфина до конца сентября

Ведомости
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Центробанк принял решение приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, говорится в сообщении регулятора.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках», – объясняет ЦБ.

Решение о возобновлении покупки валюты «будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 г.», указывает регулятор.

ЦБ в августе уже приостанавливал закупки валюты – из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля после объявления о готовящихся новых санкциях США против России. После недельного перерыва ЦБ в понедельник, 20 августа, купил для Минфина валюту на дополнительные нефтегазовые доходы на 17,5 млрд руб., во вторник затратил аналогичную сумму, а в среду потратил уже 20,1 млрд руб.

С 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную сумму в 383,2 млрд руб., ежедневно тратя 16,7 млрд руб. До того как приостановить интервенции, регулятор отмечал, что в перспективе общий размер запланированных закупок не изменится. 

Недвижимость
Новости

Эксперты рассказали о реальной стоимости номеров в отелях Москвы и Петербурга во время ЧМ-2018

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Средняя стоимость номера в отелях Москвы (ADR) в месяцы (июнь – июль) проведения чемпионата мира по футболу достигла 22 600 руб., что в три раза выше, чем в аналогичный период 2017 г. (7400 руб.). Петербург также воспользовался ажиотажным спросом: там отельеры по итогам первых двух летних месяцев подняли цены на 30% по сравнению с 2017 г. до 13 500 руб. Такие данные приводятся в отчете компании JLL, в котором подведены итоги июня и июля для брендированных отелей в сравнении с «базовым» 2016 г., а также 2017 г., который ознаменовался Кубком конфедераций.

«Сразу после чемпионата спрос схлынул, то есть эффекта шлейфа не наблюдалось: болельщики не остались в городе [Москва], чтобы посмотреть достопримечательности уже просто в качестве туристов», – комментирует Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. По ее словам, эту ситуацию хорошо иллюстрируют данные по загрузке: 89% проданных номеров в июне в Москве и «лишь» 84% в июле. В Петербурге загрузка была примерно одинаковой: 69,1% в июне и 69,6% в июле.

Тариф также следовал этому тренду: в столице средняя рыночная цена по всем сегментам за июнь составляла 20 800 руб., в июле – 20 600 руб. В Петербурге ситуация более ярко выраженная: 14 600 руб. в июне и 12 400 руб. – в июле.

Судя по динамике показателей отдельных сегментов рынка, в целом ЧМ не принес ожидаемых результатов отельерам Петербурга, считает Татьяна Веллер. По ее словам, чемпионат привлек преимущественно низкобюджетный спрос, при этом отпугнул традиционных туристов. «Москва же, безусловно, выиграла, полностью оправдав прогнозы как по росту цены, так и по росту загрузки. Рекорды цены и загрузки этого лета столичным отелям не удастся повторить в ближайшем будущем», – говорит эксперт.

Отели верхнего предела среднего сегмента продали 91% номеров. Люксовые отели зафиксировали 4-хкратный рост средней цены на номер – 71 200 руб., а их доходность на номер (RevPAR) выросла на 366% до 60 900 руб.

Несмотря на очень разные результаты, обоим рынкам удалось нарастить доходность номеров в первые два месяца этого лета, правда, различными темпами: в Москве RevPAR поднялся на 224% до 19 100 руб., в Санкт-Петербурге же он вырос только на 9%, составив 9300 руб.

Лучшие отели России по версии World Travel Awards

Финансы
Новости

Доллар подорожал до 69 рублей впервые с апреля 2016 года

Ведомости
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Рубль ослабел к доллару до минимума с апреля 2016 г. на торгах Московской биржи в четверг. Стоимость американской валюты достигла 69,1 руб./$ (+98 коп., или 1,4% к закрытию предыдущих торгов).

К 13.05 мск доллар торгуется по цене 68,98 руб./$, евро – 79,7 руб. Европейская валюта достигала отметки 79,77 руб. (+87 коп., или 1,1%).

Рубль слабеет в последние дни на фоне ожидающегося объявления новых санкций США. Госдеп сообщал, что санкции против России в связи с «делом Скрипалей» будут введены примерно с 22 августа. Также на рубль негативно влияет возобновление с 20 августа покупок Центробанком иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Если в пятницу и понедельник ЦБ купил валюты на 17,5 млрд руб., то во вторник уже нарастил закупки до 20,1 млрд руб.

Технологии
Новости

Австралия запретила Huawei ввезти оборудование для развертывания 5G-сетей

Ведомости
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Австралия ввела запрет на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает австралийское подразделение Huawei в своем Twitter.

«Нас проинформировало (австралийское) правительство о том, что Huawei и ZTE запрещено предоставлять технологии 5G в Австралии», — отмечается в сообщении. Компания назвала решение австралийских властей «досадным итогом для потребителей». «Huawei — мировой лидер в 5G и надежно и безопасно поставлял беспроводные технологии в Австралию около 15 лет», — подчеркивает компания.

Ранее австралийские власти ввели запрет на ввоз Huawei оборудования для планировавшегося создания на континенте сети мобильной связи стандарта 5G. Об этом со ссылкой на сообщение правительства Австралии писало агентство Reuters. «С участием китайского оператора сеть мобильной связи в стране может стать доступной для несанкционированного доступа или вмешательства», – указывалось в заявлении.

В мае Пентагон запретил продажу смартфонов Huawei и ZTE на военных базах США. Запрет затронул также модемы для мобильного интернета и другие продукты китайских компаний для мобильной связи. Однако, как отмечала газета The Washington Post, сотрудники министерства по-прежнему могут использовать устройства китайских компаний, в том числе в работе.

Экономика
Новости

Швейцарский банк опроверг заморозку счетов россиян из-за санкций

Ведомости
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Credit Suisse не замораживал счета россиян по причине санкций, а произвел реклассификацию активов, сообщает швейцарский банк.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США, Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением в активы на доверительном хранении. Такая реклассификация не означает замораживание активов», – подчеркивается в сообщении.

Ранее агентство Reuters сообщило, что второй по величине банк Швейцарии заморозил связанные с Россией счета примерно на 5 млрд швейцарских франков (около $5 млрд), чтобы избежать попадания под санкции США.

В Credit Suisse отмечают, что «клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации», которая также не принесла каких-либо финансовых потерь. Банк указывает, что сотрудничает с международными регуляторами и соблюдает все нормы, в том числе санкции в отношении России. При этом Credit Suisse обращает внимание, что российский рынок остается для него одним из приоритетных и банк продолжает внимательно следить за ситуацией.

Санкции США не действуют на территории Швейцарии, однако швейцарские банки зависимы от американского доллара, поэтому они вынуждены следовать политике США.

Кто попал под новые санкции США

Недвижимость
Новости

Арендаторы сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» попросили Путина помочь рассчитаться по кредитам

Ведомости
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Бывшие арендаторы сгоревшего в Кемерове ТРЦ «Зимняя вишня» опубликовали в сети «В контакте» видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. После пожара в ТЦ в конце марта они потеряли свой бизнес и не могут теперь расплатиться с кредитами.

Арендаторы просят оказать им содействие в решении проблем с ВТБ и Сбербанком в части списания долгов либо уменьшении кредитной ставки, дополнительном субсидировании, необходимом для продолжения или восстановления бизнеса.

«Для многих из нас этот бизнес единственный. У большинства он был обеспечен кредитами. Все сгорело, а долги остались. За пять месяцев на них набежали такие штрафы, что расплатиться мы уже не в состоянии», – говорят авторы послания.

Кроме того, авторы послания просят помощи в возмещении им материального ущерба собственниками ТРЦ либо виновниками пожара.

Предприниматели заявили, что неоднократно обращались со своими вопросами в администрацию Кемерова и Кемеровской области, но поддержки не получили.

«Власти постоянно отписываются, реальной помощи нам никакой не оказывают», – говорится в видеообращении.

По словам арендаторов, они все получили постановления Следственного комитета о признании их потерпевшими.

Между тем, на сайте департамента по развитию предпринимательства Кемеровской области говорится, что 6 июня и. о. губернатора Кемеровской области С.Е. Цивилевым подписано постановление Коллегии администрации Кемеровской области № 194 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на ведение предпринимательской деятельности».

Согласно документу субсидии в размере 100 000 руб. должны получить предприниматели, работавшие до момента начала пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и пострадавшие в результате этого пожара.

«Бюджетные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе при условии соблюдения их целевого назначения: субсидия должна быть потрачена на ведение предпринимательской деятельности (приобретение товаров, оборудования, средств и технологий, программного обеспечения, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества и т. д.)», – говорится в сообщении на сайте департамента.

В свою очередь один из юристов, помогающих потерпевшим по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», Антон Крючков, сообщил «Интерфаксу», что часть предпринимателей получили эту целевую субсидию из областного бюджета.

«Сумма смехотворная, к тому же ее нельзя направить на кредиты, гашение долгов перед сотрудниками и поставщиками, которые остались без заказов. Можно использовать ее только на запуск нового бизнеса – приобретение оборудования, товара. Непременно понадобятся дополнительные кредитные средства, в которых банки откажут из-за испорченной кредитной истории», – сказал юрист.

По данным юриста, к настоящему времени субсидию получили не более половины предпринимателей. Всего из-за пожара пострадали более 50 арендаторов, при этом пострадавшими были признаны не все, передает «Интерфакс».

Технологии
Новости

Apple удалила из App Store принадлежащее Facebook приложение за сбор данных

Ведомости
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Apple удалила из App Store принадлежащее Facebook приложение Onavo, которое используется для защиты трафика с помощью подключения к VPN-сети. Об этом сообщает Financial Times. Американская корпорация объяснила это решение тем, что программа соцсети нарушает правила конфиденциальности данных пользователей.

«Мы прилагаем усилия, чтобы защитить конфиденциальность пользователей и обеспечить безопасность данных в экосистеме Apple», – заявил CNBC представитель Apple. Он добавил, что компания в последней версии прописала, что приложения не должны собирать сведения о том, какие еще программы установлены на устройстве пользователя, информацию для целей аналитики и рекламы/маркетинга, а также обязаны информировать, какие именно данные пользователей будут собираться и для чего.

По данным The Wall Street Journal, Apple сообщила Facebook о нарушениях приложения на прошлой неделе. Компания предложила соцсети самостоятельно убрать приложение из App Store.

Facebook купила израильскую компанию Onavo в 2013 г. Соцсеть Марка Цукерберга заинтересовало разрабатывавшееся ею бесплатное VPN-приложение, позволявшее защитить информацию о посещаемых сайтах и передаваемые по сети данные пользователей. При этом социальная сеть предпочитала не информировать пользователей Onavo, что это владеет сервисом, и собирала через него некоторые данные с их устройств.

В июне представители Facebook заверяли американский конгресс, что не используют данные Onavo «для продвижения продуктов Facebook» или для сбора информации о физических лицах. В то же время соцсеть признавала, что собирает с помощью приложения общие сведения о пользователях, в том числе какие приложения и как они используют. Компания объясняла сбор информации стремлением улучить собственные продукты.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Недвижимость
Новости

Эксперты сообщили о росте размера ипотечного кредита в России за год

Ведомости
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Средний размер ипотечного кредита в России во II квартале за год вырос на 7% (на 142 800 руб.) до 2,16 млн руб, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среди 40 регионов – лидеров по объемам ипотечного кредитования в стране больше всего размер ипотеки вырос в Татарстане (+15,4%), Волгоградской (+14,4%) и Саратовской (+13,4%) областях, а также в Башкирии (+13%) и Кировской области (+11,4%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4,5% и 2,5% соответственно.

В то же время в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился. Это Ямало-Ненецкий АО (-2,9%), Воронежская область (-1,7%), Хабаровский край (-1,4%), Иркутская (-1%) и Тюменская области (без ХМАО и ЯНАО) (-0,7%).

Больше всего в среднем денег на покупку жилья у банков брали жители Москве (4,59 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.), Ямало-Ненецкого АО (2,71 млн. руб.), Санкт-Петербурга (2,71 млн. руб.) и Республики Саха (2,47 млн. руб.).

Напротив, самый низкий размер ипотечного кредита был отмечен в Челябинской (1,42 млн. руб.) и Кемеровской (1,48 млн. руб.) областях, Алтайском крае (1,52 млн. руб.), Вологодской области (1,52 млн. руб.) и Удмуртской республике (1,58 млн. руб.).

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру», – говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. В числе главных причин роста ипотеки он выделяет улучшение банками условий кредитования – снижение процентных ставок и первоначального взноса.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Политика
Новости

Суд отказал в жалобе полковнику Захарченко на изъятие 9 млрд рублей

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Никулинский суд Москвы отказал защите полковника МВД Дмитрия Захарченко в пересмотре иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства изъятых у него 9 млрд руб., передает ТАСС.

Адвокаты Захарченко настаивали на том, что изъятое имущество по решению Следственного комитета (СК) с сентября 2017 г. не является вещественными доказательствами по уголовному делу.

Захарченко работал в управлении «Т» и курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, он был задержан в 2016 г. Полковник обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. Во время обыска в его квартире были найдены коробки с деньгами, в которых хранилось в разной валюте около 8 млрд руб. Также на Захарченко и его близких оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля.

Происхождение денег Захарченко объяснить не смог. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. В июле этого года СК сообщил, что более 9 млрд руб. перечислены на счет Казначейства.

Ранее Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из изъятых у Захарченко денег и обратился в правоохранительные органы.

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