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Правительство обсуждает массовое списание старых вертолетов

Стимулирование обновления российского парка вертолетов обсуждалось на заседании рабочей группы правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019–2021 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на своих собеседников. Речь шла о «нефинансовых мерах», в том числе за счет запрета на эксплуатацию старых машин. Отвечать за обновление парка будут Минпромторг и Минтранс.

В Минтрансе уточнили, что вопрос прорабатывается. Минпромторг заявил о поддержке предложения, которое «позволит загрузить мощности предприятий, снизить число авиапроисшествий и повысить мобильность населения». Стоимость новой техники будет снижаться за счет компенсации Минпромторгом ставок по кредитам лизинговых компаний.

Собеседник из числа вертолетных операторов предположил, что поручение связано с идей Объединенной авиастроительной корпорации и «Вертолетов России». Она была озвучена год назад и предполагала реализацию программы по замене устаревших (старше 25 лет) Ми-8 и других пассажирских вертолетов для загрузки производителей. Тогда идея была отложена, поскольку «существенная часть парка, особенно Ми-8Т, выпала бы с рынка», это привело бы к потерям авиакомпаний.

Источник издания, близкий к аппарату правительства называет ограничение срока эксплуатации самой радикальной мерой, которая вынудит компании заказывать новые машины. При этом у многих на серийную закупку нет денег, отмечает топ-менеджер вертолетного предприятия. Следствием этого могут стать просьбы к правительству о поддержке.