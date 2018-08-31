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Совладелец «Кофемании» запустит новую сеть кафе

Совладелец «Кофемании» Игорь Журавлев будет развивать новую сеть кафе Hello People, где средний чек может быть почти в три раза ниже, чем в основной сети, сообщает «Коммерсантъ».

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакса», ООО «Камино», владелец бренда «Кофемания», зарегистрировало новый бренд Hello People. По словам двух источников «Коммерсанта» на ресторанном рынке, это название будущей сети, которую планирует развивать Журавлев.

Бизнесмен это подтвердил и сказал, что раскроет детали позже. По словам одного из собеседников газеты, предполагается, что это будут «демократичные заведения» и что средний чек в них составит 700 руб. В «Кофемании» средний чек – 1000-2000 руб.

Первое заведение новой сети может быть открыто в новом фуд-маркете «Депо» в здании бывшего Миусского трамвайного депо, говорит один из источников «Коммерсанта». Совладелец «Чайхоны №1» Алексей Васильчук, который подбирает арендаторов в «Депо», сказал, что готов комментировать проект после 5 сентября.

У сети «Кофемания» 26 заведений. Она была создана в 2001 г. Игорем Журавлевым и Сергеем Кириленко, экс-владельцем и акционером ритейлера «Модный континент».