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Coca-Cola купит сеть кофеен Costa Coffee за $5,1 млрд

Coca-Cola купит Costa Coffee за $5,1 млрд, сообщается в пресс-релизе владельца сети кофеен – компании Whitbread, управляющей сетью отелей и ресторанов. Как отмечается в пресс-релизе, сделка единогласно согласована советом директором, поскольку соответствует интересам акционеров.

«Продажа Costa компании Coca-Cola – это очередная успешная веха в 276-летней истории Whitbread. Whitbread купила Costa в 1995 г. за $19 млн, когда у нее было только 39 кофеен, и успешно вырастила бизнес до уровня, когда Costa стала любимой и самой крупной сетью кофеен в Великобритании», – цитируется в пресс-релизе гендиректор Whitbread Элисон Бриттен.

По ее словам, в последние годы компания сфокусировалась на том, чтобы сделать Costa международным брендом кофе, и итогом этого стала «уникальная возможность объединить Costa с глобальным масштабом Coca-Cola».

Гендиректор Coca-Colca Джеймс Квинси отметил, что Costa дает компании новые возможности и компетенции в области кофейной продукции. «Горячие напитки – один из нескольких сегментов среди всех сегментов, касающихся напитков в целом, в котором у Coca-Cola нет глобального бренда. Costa дает нам доступ на рынок», – отметил он.

В апреле этого тогда стало известно, что Whitbread планирует отделить Costa Coffee от остального бизнеса, который включает отельную сеть Premier Inn. и ресторанные сети. Причиной стало давление инвесторов-активистов, утверждавших, что разделение бизнеса положительно скажется на акциях компании. В июне Reuters сообщал, что Whitbread отказался от планов разделить бизнес и решил продать либо Costa, либо Premier Inn.