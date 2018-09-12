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«Сухой» планирует выпустить VIP-версию SSJ-100 для перелетов на Дальний Восток

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в 2019 г. начнет выпуск бизнес-версии Sukhoi Superjet 100 (SBJ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента ГСС по продажам SBJ Евгения Андрачникова. По его словам, лайнер сможет долететь из Москвы на Дальний Восток.

Андрачников напомнил, что SBJ с дополнительными баками способен преодолеть 6000 км. Однако компания рассчитывает увеличить дальность полета до 7200 км, чтобы преодолеть маршрут от столицы до Владивостока. «Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу», — пояснил топ-менеджер.

По мнению Андрачникова, VIP-версия SSJ-100 может быть востребована в сегментах «летающих» отелей и казино. Хотя из-за регулирования это пока «совсем экзотическая тема», признал он, но такие продукты есть у Four Seasons и Crystal luxury air. «С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста», — подчеркнул Андрачников. По его словам, машина также может вызвать интерес у руководства африканских стран.

Первый SBJ был продан в 2013 г. Сейчас в мире летают 11 таких самолетов. Их заказчиками являются специальный летный отряд «Россия», МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».

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