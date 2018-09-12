«Сухой» планирует выпустить VIP-версию SSJ-100 для перелетов на Дальний Восток

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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в 2019 г. начнет выпуск бизнес-версии Sukhoi Superjet 100 (SBJ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента ГСС по продажам SBJ Евгения Андрачникова. По его словам, лайнер сможет долететь из Москвы на Дальний Восток.
Андрачников напомнил, что SBJ с дополнительными баками способен преодолеть 6000 км. Однако компания рассчитывает увеличить дальность полета до 7200 км, чтобы преодолеть маршрут от столицы до Владивостока. «Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу», — пояснил топ-менеджер.
По мнению Андрачникова, VIP-версия SSJ-100 может быть востребована в сегментах «летающих» отелей и казино. Хотя из-за регулирования это пока «совсем экзотическая тема», признал он, но такие продукты есть у Four Seasons и Crystal luxury air. «С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста», — подчеркнул Андрачников. По его словам, машина также может вызвать интерес у руководства африканских стран.
Первый SBJ был продан в 2013 г. Сейчас в мире летают 11 таких самолетов. Их заказчиками являются специальный летный отряд «Россия», МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».
10 самых важных самолетов России и СССР
авиару.рф
Самолет «Илья Муромец» – первый в мире многомоторный бомбардировщик. Самолеты применялись в Первую мировую и гражданскую войну
1/10
Акимов Николай / Фотохроника ТАСС
АНТ-2 – первый советский цельнометаллический самолет. В серию машина не пошла, но технологии пригодились в будущем, в том числе для самого массового довоенного четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3
2/10
Федор Левшин / РИА Новости
Cамый массовый боевый самолет времен войны Ил-2. Бронированный штурмовик советские пилоты окрестили «летающим танком», а немецкие – «бетонным самолетом»
3/10
AP / Stangenberg
МиГ-15 – первый советский реактивный истребитель мирового уровня. Главный герой воздушных сражений в корейской войне, где ему противостояли американские F-86 «Сейбр»
4/10
Н. Калеева / РИА Новости
Первый советский турбореактивный пассажирский самолет Ту-104. Проектировался на основе дальнего бомбардировщика Ту-16
5/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Ан-22 – самый большой в мире турбовинтовой грузовой самолет. Мог перевозить почти любую боевую технику
6/10
Лев Поликашин / РИА Новости
Первый в мире сверхзвуковой реактивный самолет Ту-144. Как и британско-французский «Конкорд», прекратил пассажирские перевозки из-за нерентабельности и частых аварий
7/10
Виталий Созинов / Фотохроника ТАСС
Ил-86 – первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет. Отличался высокой надежностью, ни один пассажир не погиб в катастрофе самолета такого типа. В России уступил место Airbus и Boeing
8/10
AFP
Многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 – «спаситель» отечественного авиапрома – экспорт самолетов позволил сохранить его после 1991 г.
9/10
Misha Japaridze / AP
Первый российский истребитель нового поколения Т-50 – главная работа ОКБ «Сухого» в наши дни
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Перечень санкций в отношении конкретных стран или компаний, которые попытаются вмешаться в американские выборы, будет готовить минфин США. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, ограничение на финансирование от американских банков и граждан.
«Это еще одно усилие, предпринятое администрацией для защиты США от иностранного вмешательства в выборы и в наш политический процесс в целом», — прокомментировал документ Болтон.
Определение «вмешательства в выборы» включает кампании в социальных сетях, публикации политических документов, полученных путем взлома, а также попытки нарушить работу избирательной системы, в том числе работу базы данных регистрации избирателей. В подобных действиях в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г. американские власти обвиняли Россию.
Ранее о подготовке нового пакета ограничительных мер в США сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, санкции будут вводиться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Один из источников газеты говорил, что это еще один инструмент среди прочих «для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников». Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что таким образом будут наказываться в том числе кибератаки и кампании по дезинформированию американцев. Один из источников в администрации США говорил, что при выборе целей для санкций американские власти будут опираться на выводы разведки.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
3/29
Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.
«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».
По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени тумба-юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.
«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.
Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».
В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).
«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС медиа».
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Цена на нефть марки Brent впервые с 22 марта превысила $80 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе торгов поднялась до $80,08 за баррель. К 18.18 мск нефть марки Brent торгуется на уровне $79,92 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до $71,21 за баррель. К 18.18 мск она торгуется на уровне $71,13 за баррель.
Ранее министерство энергетики США сообщило, что за неделю по 7 сентября коммерческие запасы нефти в стране сократились на 5,3 млн баррелей, или на 1,3%, до 396,2 млн баррелей. При этом снижение ожидалось на 1,3 млн баррелей, или на 0,3%, до 400,2 млн баррелей.
Американское ведомство указывало также на снижение добычи нефти в США. Добыча по сравнению с предыдущей неделей сократилась на 100 000 баррелей до 10,9 млн баррелей в сутки.
Цена на нефть марки Brent превышала $80 за баррель лишь 17 и затем 22 мая. До этого jyf торговалась на этом уровне в ноябре 2014 г.
Технологии
Новости
На сайте Apple появились названия и характеристики новых iPhone
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Apple за несколько часов до презентации своих новых устройств обновила XML-файл страницы своего сайта, раскрыв некоторые параметры новых устройств. Об этом сначала сообщило издание AllThings.How, позже об этом также написало The Verge. Из XML-файла следует, что Apple представит iPhone под названиями XS, XS Max и XR. У первого будет диагональ дисплея 5,8 дюйма, у второго и третьего – 6,5 дюйма. Они будут продаваться с памятью 64, 256 и 512 Гб. Модели XS будут доступны в трех цветах: черном, серебристом и золотом, отмечает The Verge. По данным издания, у XR выбор цветов будет больше – шесть: черный, белый, красный, желтый, коралловый и синий.
Позже Apple убрала эту информацию со своего сайта.
В среду в 20.00 по московскому времени пройдет презентация Apple, на которой компания представит новые продукты. Флагманов будет сразу три, писали ранее со ссылкой на свои источники Bloomberg и Financial Times. По данным Bloomberg, Apple представит новую версию прошлогоднего iPhone X с более быстрым процессором и улучшенной камерой. Второй новинкой может стать аналогичный по характеристикам смартфон, но с увеличенным дисплеем: его диагональ – 6,5 дюйма против 5,8 дюйма у iPhone X 2017 г. Смартфон будет называться iPhone Xs Max – его экран станет одним из самых широких в мире, утверждает собеседник Bloomberg. Наконец, третья новинка – бюджетная версия iPhone X, которая, возможно, будет называться iPhone Xr, по данным агентства.
Как в России начались продажи iPhone X
Евгений Разумный / Ведомости
Продажи нового смартфона iPhone X начались в России 3 ноября в 8.00. На фото магазин re:Store на Тверской улице
1/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новинка пользуется ажиотажным спросом
2/28
Евгений Разумный / Ведомости
В магазин re:Store на Тверской пускали по номерам, партиями по 20 человек, передал фотограф «Ведомостей»
3/28
Евгений Разумный / Ведомости
На фото работник магазина срезает браслет с номером с руки покупателя
4/28
Евгений Разумный / Ведомости
В re:Store на Тверской улице в Москве к 9.00 мск закончились iPhone X с объемом памяти 256 Гб, сообщает RNS со ссылкой на сотрудника магазина
5/28
Евгений Разумный / Ведомости
Новый iPhone X в руках покупателя
6/28
Евгений Разумный / Ведомости
В одни руки работники re:Store отдавали не более двух телефонов, как правило, покупатели забирали оба
7/28
Евгений Разумный / Ведомости
Первая партия была раскуплена 29 октября через 10 минут после открытия предзаказа
8/28
Евгений Разумный / Ведомости
В Россию завезли небольшую партию трубок: 15 000 штук против 40 000 iPhone 8
9/28
Евгений Разумный / Ведомости
Россия впервые вошла в число так называемых стран первой волны - в них продажи iPhone начинаются одновременно с США
10/28
Евгений Разумный / Ведомости
iPhone X с памятью 64 Гб стоит 79 990 руб., с памятью 256 Гб - 91 990 руб.
11/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели в одном из магазинов «Связной» в Москве на Тверской улице
12/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Работник «Связного» обслуживает покупателей
13/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Большой очереди у «Связного» фотограф не увидел
14/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Доступные телефоны разошлись за 30 минут
15/28
Андрей Гордеев / Ведомости
Покупатели нового iPhone X
16/28
Евгений Егоров / Ведомости
В очереди у магазина re:Store в Петербурге утром стояли 173 человека, передает фотограф «Ведомостей»
17/28
Евгений Егоров / Ведомости
В магазин re:Store в Петербурге посетителей пускали партиями по 20 человек
18/28
Евгений Егоров / Ведомости
iPhone X в руках покупателя
19/28
Евгений Егоров / Ведомости
Очередь за новым телефоном в Петербурге
20/28
Евгений Разумный / Ведомости
Еще до начала продаж перекупщики предлагали iPhone X на Avito, корреспондент «Ведомостей» насчитал почти 500 объявлений
21/28
Евгений Разумный / Ведомости
Есть предложения старшего iPhone X и за 170 000 руб., и за 250 000 руб., и даже за 300 000 руб.
22/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очереди за новым iPhone X появились за несколько дней до старта продаж
23/28
Евгений Разумный / Ведомости
Люди записывались в список, их число в Москве превышало 300 человек
24/28
Евгений Разумный / Ведомости
На Тверской улице установили обогреватели
25/28
Евгений Разумный / Ведомости
Очередь в магазин перед стартом продаж iPhone X
26/28
Евгений Разумный / Ведомости
Власти Москвы предоставили бесплатные автобусы для тех, кто стоит в очереди за новым iPhone X, передавало «РИА Новости»
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Руководители крупных американских технологических компаний 26 сентября выступят перед сенатом США с докладом о защите персональных данных своих клиентов и пользователей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сенатора от штата Южная Дакота, председателя комитета по торговле, науке и транспорту Джона Тьюна. По данным агентства, в слушаниях примут участие представители телекоммуникационной компании AT&T, Twitter, Alphabet, Amazon и Apple.
По словам Тьюна, сенаторы хотят узнать, насколько компании готовы исполнять новые требования ЕС и штата Калифорния по защите информации о пользователях.
Летом власти Калифорнии приняли закон о защите персональных данных в интернете. Компании обязаны раскрывать жителям штата, какую персональную информацию о них они собирают, а также почему и зачем ее хранят. Пользователи также получили право требовать от компаний удалять сведения о себе и запрещать продажу информации о себе третьим сторонам. В конце мая также вступил в силу новый европейский регламент по защите персональных данных — General Data Protection Regulation (GDPR).
Согласно расписанию на сайте американского сената, на 26 сентября у сенаторов запланированы слушания с участием министерства обороны США. Встреча, посвященная кибербезопасности, пройдет в закрытом режиме.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
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Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
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Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
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Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
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Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
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Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
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Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
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Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
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Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
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Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
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Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
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Япония в вопросе заключения мирного договора с Россией отталкивается от своих позиций, Москва и Токио продолжат обсуждать эту тему в конструктивном ключе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя отказ Токио от предложенного Владимиром Путиным мирного договора без предварительных условий.
В среду на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор без предварительных условий до конца года. Территориальный спор с Японией по Курильским островам президент предложил отложить: «А потом, на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы». Вскоре после завершения пленарного заседания ВЭФа генеральный секретарь правительства Японии Йосихидэ Суга заявил, что позиция японского руководства по вопросу заключения мирного договора с Россией не изменилась.
«Понятно, что могут быть нюансы у наших японских партнеров, понятно, что каждый отталкивается от своих позиций, но вы знаете, что президент Путин настроен на решение этой проблемы, он высоко ценит усилия премьер-министра Абэ по налаживанию добрых отношений, поэтому совместная работа будет продолжена в конструктивном и добром ключе», – сказал Песков.
На уточняющий вопрос, закрыта ли для Москвы проблема территориального спора с Японией, Песков ответил: «Это неуместный вопрос. Отсутствие мирного договора между Российской Федерацией и Японией является проблемой как для Москвы, так и для Токио, и обе стороны намерены искать решение этой проблемы». Песков отметил, что Путин еще не обсуждал свое предложение непосредственно с Абэ.
Москва и Токио не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны с 1945 г. из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов. В декабре 2016 г. Путин и Абэ договорились начать переговоры по налаживанию на Южных Курилах совместной хозяйственной деятельности двух стран.
Спорные острова: между Россией и Японией
Thomas Peter / Reuters
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир (на фото), Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Южные Курилы вошли в состав СССР по завершении Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит – такова позиция России
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Sergei Krasnoukhov / AP
Население этих островов – менее 10 000 человек, следует из данных, опубликованных на сайте муниципальных образований. На фото: жители Итурупа
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Красноухов Сергей / PhotoXPress
Острова являются частью Сахалинской области. Крупнейшие населенные пункты - город Курильск на Итурупе, поселки Южно-Курильск на Кунашире (на фото), Малокурильское и Крабозаводское на Шикотане
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Thomas Peter / Reuters
Из Владивостока или с Сахалина до островов можно добраться на теплоходах, правда, они ходят не каждый день и могут быть отменены из-за погодных условий. Теплоход заходит в Курильск, далее следует в Южно-Курильск и Малокурильское, говорится на сайте министерства транспорта Сахалинской области. С 1992 г. в портах Малокурильское и Южно-Курильск были открыты пункты пропуска через границу. Порты стали обслуживать международный грузовой и пассажирский транспорт
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Юрий Кавер / РИА Новости
С декабря этого года возобновлены пассажирские авиаперевозки между островами Кунашир и Шикотан. Дважды в неделю выполняются вертолетные рейсы по маршруту аэропорт «Менделеево» (Кунашир) - село Крабозаводское (Шикотан), сообщает «Интерфакс». До этого времени выбраться с Шикотана можно было только морем: на плашкоуте до Кунашира или на теплоходе «Игорь Фархутдинов» - до сахалинского порта Корсаков
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Сергей Красноухов / ТАСС
Основная отрасль промышленности – рыболовство и переработка рыбы. На фото один из консервных заводов на острове Шикотан. На какое-то время, после прошлогодней прямой линии Владимира Путина, рыбокомбинат, расположенный на острове, даже попал во все новостные ленты. Его сотрудники пожаловались президенту на задержку зарплат, после чего последовали многочисленные проверки предприятия
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Посол лососевой икры на рыбзаводе в поселке Китовое на острове Итуруп
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Сергей Красноухов / РИА Новости
Медведь на свалке рыбных отходов недалеко от поселка Рыбаки на острове Итуруп
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Thomas Peter / Reuters
Сельское хозяйство в регионе развито слабо. Так, в Южно-курильском городском округе (острова Кунашир, Шикотан и некоторые другие) под посевные площади используется всего 16 га земли, в основном выращивают картофель. Также есть небольшие хозяйства, выращивающие коров и свиней. За девять месяцев 2016 г. хозяйства округа вырастили 119 т картофеля и произвели 540 т молока, говорится в информации, опубликованной на сайте округа. Скот разводят и частники
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Sergei Krasnoukhov / AP
Электроснабжение на Курильских островах осуществляется от небольших дизельных, гидро- и геотермальных электростанций. Первая геотермальная электростанция мощностью 500 кВт была введена в эксплуатацию в 1993 г. на Кунашире
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Thomas Peter / Reuters
В крупных поселках (на фото Южно-Курильск на Кунашире) и в Курильске работают несколько школ и детских садов
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Сергей Красноухов / ТАСС
После землетрясения 1994 г. многие рыбозаводы, школы и детские сады были уничтожены или полуразрушены. Денег не хватало даже на разборку и снос пострадавших зданий, и людям выделяли для проживания аварийные помещения, а разрушенные здания оставляли в прежнем состоянии. На фото: послелок Рейдово на острове Итуруп, на заднем плане вулкан Богдан Хмельницкий
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В. Киселев / РИА Новости
На Кунашире в 1984 г. образован государственный заповедник «Курильский» (на фото) площадью 654 кв. км, остров Шикотан известен природным заказником «Малые Курилы», где обитают редкие и эндемичные виды животных и растений
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Владимир Сергеев / ТАСС
Один из самых известных вулканов Курил Тятя – часть Курильского заповедника, он расположен в северной части Кунашира
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Владимир Сергеев / ТАСС
Одна из самых известных вершин острова Итуруп – вулкан Богдан Хмельницкий (1585 м). На фото: поселок Курильск на его фоне
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Francois LOCHON / Gamma-Rapho / Getty Images
С помощью богатого природного потенциала островов региональные власти рассчитывают привлечь туристов. Пока что их не много – около 1000 человек в год (по официальным отчетам). На островах Кунашир и Шикотан к 2020 г. власти рассчитывают увеличить их число до 4500 человек
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Владимир Сергеев / ТАСС
В ноябре стало известно, что Россия разместила ракетные комплексы на Курильских островах Кунашир и Итуруп. Япония ответила на это сожалением. На фото: линия береговой обороны на базе танковых башен на острове Кунашир
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Александр Лыскин / РИА Новости
15 декабря Владимир Путин и Синдзо Абэ согласовали заявление о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что деятельность на островах будет осуществляться на основе российского законодательства, так как острова принадлежат России. При этом принципиальная позиция Японии относительно этих четырех островов остается неизменной, подчеркнул Абэ
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Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство не устраивает система управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы Utair. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Есть так называемые системы управления безопасностью полетов – видимо, эта система в авиакомпании Utair недостаточно эффективна», – заявил руководитель Росавиации.
Он заметил, что авиакомпания выполняет и самолетные перевозки, и вертолетные. «Необходимо принять корректирующие меры для упорядочения своей деятельности», – добавил он. Нерадько напомнил, что ранее Utair уже пыталась принять такие меры, разделив общий бизнес на пассажирские авиалинии и вертолетные услуги. Однако, по его словам, «эти меры недостаточно эффективны».
В августе у Utair произошло сразу два крушения. 4 августа в Красноярском крае разбился вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании. Это произошло из-за столкновения лопастей с грузом на внешней подвеске другого вертолета. Погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа. В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 Utair выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы сразу после приземления в Сочи, у самолета загорелись оба крыла. На борту находились 166 пассажиров, из них пострадали 18 человек. Один из сотрудников аэропорта, который участвовал в эвакуации, скончался от сердечного приступа.