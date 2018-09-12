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РБК узнал о предложении Минэнерго досрочно начать субсидирование нефтяников

Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 г., а раньше — с октября 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.

Правительство рассчитывало, что субсидия в виде демпфера позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за роста акцизов и НДС. Ввести ее планировалось с начала следующего года. Однако с тех пор макроусловия сильно изменились, пояснил один из источников издания. Чиновники, «все пересчитав», призвали ввести субсидирование цен на бензин раньше.

«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — сообщил изданию один из собеседников. Другой рассказал РБК, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Он уточнил, что более ранний срок введения субсидий позволит избежать резкого роста цен на заправках.

В то же время представитель Минфина заявил РБК, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, поскольку такие расходы не заложены в законе о бюджете. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сообщил изданию, что решения о досрочном введении субсидий пока нет.

Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.