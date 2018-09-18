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У «Известий» сменился главный редактор

Исполняющим обязанности главного редактора газеты «Известия» назначен Сергей Коротеев. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе МИЦ «Известия». Его предшественник Арсений Оганесян покинул пост главного редактора в связи с переходом на новое место работы. Коротеев до назначения занимал пост заместителя главного редактора.

«Мы благодарны Арсению Оганесяну за проделанную работу в должности главного редактора – все это время газета сохраняла лидирующие позиции среди печатных СМИ, оставалась авторитетным и уважаемым изданием», – передала пресс-служба слова гендиректора МИЦ «Известия» Владимира Тюлина. По его словам, «профессиональные и личные» качества Оганесяна позволят ему успешно реализовать новые проекты в новой должности. «Коротеев давно работает в газете «Известия», пользуется уважением в коллективе и является высококлассным профессионалом медиарынка», – добавил Тюлин.

По информации РБК, Оганесян переходит на должность главного редактора Life.ru. Об этом изданию сообщил председатель совета директоров «Известий» Арам Габрелянов. Оганесян занимал пост главного редактора «Известий» с февраля 2016 г.

Газета «Известия» является одним из ключевых активов МИЦ «Известия», включающего в себя новостные службы телеканалов РЕН ТВ и «Пятый канал», а также городской телеканал «78». Ежемесячная аудитория новостных интернет-ресурсов МИЦ «Известия» составляет более 40 млн человек.