«Новатэк» согласует проект по хранению СПГ с бельгийской Fluxys

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Джек Ма оценил последствия торгового конфликта между США и Китаем

Торговое противостояние между США и Китаем может продлиться дольше, чем многие думают, и оказать серьезное влияние на весь мир, заявил соучредитель и председатель совета директоров Alibaba Джек Ма. Его слова приводит агентство Bloomberg.

По его мнению, «быстрых решений» для такой ситуации нет, и в краткосрочной перспективе пострадают деловые сообщества в Китае, США и Европе. Alibaba, по словам бизнесмена, окажется под ударом, поскольку благодаря ее платформе компании из США оптом закупают товары в Китае. Агентство напоминает, что в прошлом году китайский предприниматель также встречался с американским президентом Дональдом Трампом и обещал создать 1 млн рабочих мест в США до 2021 г.

Джек Ма предупредил, что торговый конфликт может продлиться 20 лет. Китай, чтобы справиться с его последствиями, должен укрепить свою экономику и переориентироваться с американского рынка на Юго-Восточную Азию и Африку. «В среднесрочной перспективе многие китайские компании перейдут в другие страны», — приводит Reuters слова бизнесмена. Однако сложившаяся ситуация не только мешает бизнесу, но и создает «беспрецедентные» возможности, которые компаниям следует использовать, считает основатель Alibaba.

В ночь на 18 сентября США объявили о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября. Американские власти предупредили, что тариф увеличится до 25% с 1 января 2019 г., если Пекин не пойдет на уступки. Американский президент Дональд Трамп предупредил, что в случае ответных мер со стороны Китая пошлины могут быть расширены на товары на $267 млрд. С учетом действующих пошлин на $50 млрд ограничения могут затронуть почти весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.