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Северная и Южная Кореи начнут работу по соединению транспортных магистралей

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Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о начале работы по соединению железных и автомобильных дорог через буферную зону уже в 2018 г. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на текст заявления, подписанного по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

«Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке», — отмечается в документе. Об этом проекте Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года. Тогда, обсуждая возможный визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян, северокорейский лидер пожаловался, что дороги в его стране оставляют желать лучшего. Южнокорейский коллега заверил его, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, передвижением на скоростных поездах смогут наслаждаться и простые жители КНДР.

Проект объединения дорог направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.

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Политика
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Трамп прокомментировал крушение российского Ил-20

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп назвал крушение российского самолета Ил-20 «очень печальным». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляция которой опубликована в соцсетях Белого дома.

Трамп напомнил, что в крушении погибли как минимум 14 российских военнослужащих: «И это очень печальная вещь». При этом президент США назвал ситуацию в Сирии «не очень хорошей».

В понедельник Минобороны сообщило о пропаже Ил-20 в районе воздушного пространства над Средиземным морем. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение. Российское ведомство обвинило в происшедшем Израиль. В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что ответственность за сбитый самолет лежит на режиме президента Сирии Башара Асада.

Президент России Владимир Путин назвал трагической случайностью крушение Ил-20, однако поддержал позицию Минобороны. «Что касается ответных действий, то они будут прежде всего направлены на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирии. И это будут такие шаги, которые заметят все», — пообещал президент России

Путин объявил о выводе российской военной группировки из Сирии

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Бизнес
Новости

Бывший руководитель Росприроднадзора стал вице-президентом нефтяной компании

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Бывший руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров назначен вице-президентом по природоохранной деятельности и экологии «Нового потока» (New Stream, владеет крупнейшим независимым НПЗ в России – Антипинским заводом). Об этом сообщает ТАСС.

На новой должности Сидоров будет курировать контроль экологической обстановки на нефтеперерабатывающих заводах и месторождениях, выбросы и стоки. Он также будет заниматься программами по утилизации промышленных отходов, модернизации систем и средств охраны окружающей среды.

Сидоров возглавлял Росприроднадзор с сентября 2015 г. В июле 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об его увольнении. До этого летом генпрокурор Юрий Чайка раскритиковал работу Росприроднадзора по борьбе с нарушениями при утилизации отходов. По его словам, служба «должным образом не обеспечивает проведение экологической экспертизы».

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Недвижимость
Новости

РБК узнал об отказе Гуцериева от строительства Hilton на Тверской

Ведомости
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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева выставила на продажу проект строительства отеля на Тверской, 10, на месте гостиницы Центральная. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости. Изначально предполагалось, что отель будет отдан под управление сети Hilton, но при продаже договоренности c оператором будут расторгнуты. В конце 2015 г. стороны планировали вложить проект 6,6 млрд руб., или $100 млн.

Оператор уже уведомлен об отказе от проекта, говорит собеседник издания, близкий к «Сафмару». «Без обязательств перед отельным оператором» продать объект будет легче, поясняет он. В пресс-службе Hilton и «Сафмаре» вопрос не прокомментировали. Источник издания говорит, что «Сафмар» хотел бы выручить за объект $50–70 млн (3–5 млрд руб.).

Одним из претендентов на покупку проекта является гостиничная сеть Corinthia, отмечают источники. Это мальтийский отельный оператор, в портфеле которого 13 гостиниц. «На Тверской Corinthia может открыть «пять звезд» по аналогии со своим отелем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге», — уточнил один из собеседников. Компания «искала место под флагманский отель в Москве» и интересовалась в том числе площадкой на Тверской, рассказала партнер по гостиничному бизнесу и туризму Cushman & Wakefield Марина Уcенко. Представитель Corinthia заявил, что в компании «пока не готовы комментировать эту тему».

Выбор редактора
Политика
Новости

Северная Корея согласилась на ликвидацию ракетного полигона под контролем инспекторов

Ведомости
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КНДР согласилась окончательно демонтировать ракетный полигон Тончхан для испытаний двигателя, который может нести ядерный заряд. Об этом по итогам второго дня межкорейского саммита сообщил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Эту договоренность он назвал конкретным итогом переговоров, отмечает Associated Press. При этом Пхеньян согласился допустить на объекты внешних инспекторов, которые смогут удостовериться в выполнении достигнутых договоренностей, приводит CNN слова южнокорейского лидера.

По итогам встречи Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном стороны подписали совместное заявление. Его текст пока не опубликован. О деталях договоренностей рассказывают сами лидеры. Мун Чжэ Ин уточнил, что Пхеньян готов и к демонтажу своего основного ядерного полигона в Йонбёне, если США примут предварительные условия.

На совместной пресс-конференции Мун Чжэ Ин заявил о наступлении «эры без войны» и анонсировал приближение времени «безъядерной Кореи». «Сегодня Север и Юг решили устранить все угрозы со всего Корейского полуострова», – приводит его слова CNN. Ким Чен Ын говорил о грядущей «эпохе мира и процветания» и обещал «в ближайшее время» посетить Сеул, сообщает Yonhap.

Также в ходе переговоров было подписано соглашение на уровне министров обороны о снижении напряженности в пограничной зоне.

Политика
Новости

Польша хочет построить американскую базу «Форт-Трамп» за $2 млрд

Ведомости
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Президент Польши Анджей Дуда по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил о намерении создать на территории своей страны постоянную американскую базу. «Мне очень хотелось бы, чтобы мы создали постоянные американские базы в Польше, которые мы назвали бы Форт-Трамп», - приводит его слова Associated Press.

Сейчас в Польше присутствуют 3000 военнослужащих США на ротационной основе. Варшава хотела бы увеличения американского контингента и его постоянного присутствия в стране. За это администрация Дуды готова заплатить $2 млрд. США могут принять решение по этому вопросу в начале следующего года.

Отвечая на вопрос, согласны ли США на предложение Польши, Трамп заметил: «Я вместе с президентом. Я чувствую, что он прав», приводит его слова New York Post.

Политика
Новости

Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Ведомости
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Во Владивосток прибыла комиссия ЦИК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК. Им предстоит проверить результаты голосования на выборах губернатора края во втором туре. По итогам подсчета голосов было зафиксировано более 60 жалоб.

«Два представителя (ЦИК – ред.) работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — уточнила Камаева. По ее словам, представители ЦИК, вероятно, посетят и другие районы, а также пообщаются с боровшимися во втором туре кандидатами. Уже состоялась встреча с выдвиженцем КПРФ Андреем Ищенко, который лидировал по ходу подсчета голосов с разницей до 7%, но при обработке последнего процента бюллетеней оказался на втором месте с результатом 48,06%. Камаева охарактеризовала беседу с Ищенко как «установочную». С врио губернатора Андреем Тарасенко, выдвинутым «Единой Россией» и набравшим 49,55% голосов, встреча запланирована на сегодня.

Комиссия ЦИК планирует ознакомиться с жалобами, изучить документы, проехать по комиссиям и встретиться с представителями правоохранительных органов. Она пробудет в крае ориентировочно 2-3 дня.

Ранее ТИК Советского района Владивостока сообщил об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям из-за срабатывания пожарной сигнализации в тот момент, когда не все протоколы были внесены в систему ГАС «Выборы».

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала взять тайм-аут до среды на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье. Сомнений в том, что они состоялись, у Центризбиркома нет.

Накануне Ищенко рассказал, что представители штаба Тарасенко предложили ему пост вице-губернатора. «Я их послал», - резюмировал представитель КПРФ. Аппарат Тарасенко опроверг факт предложения. Сделка по аналогичному сценарию была заключена вчера в Хабаровске между проигравшим в первом туре губернатором Вячеславом Шпортом и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом.

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Технологии
Новости

Видеохостинг Rutube инвестировал в веб-сериал

Ведомости
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Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа») в октябре запускает свой первый веб-сериал. Об этом сообщили в компании «Коммерсанту».

Сериал, который сделан по заказу Rutube, называется «Бар "На грудь"». Он состоит из восьми десятиминутных серий про посетителей бара. Производством сериала занималась киностудия МИМ.

Сначала он будет показан на Rutube, а затем на других «крупнейших онлайн-платформа», сообщил директор по работе с партнерами видеохостинга Армен Айрапетян. Эти платформы он не назвал, отметив, что переговоры еще продолжаются.

Инвестирование в сериалы может продолжиться, сообщил Айрапетян. По его словам, Rutube планирует оценить, «насколько это жизнеспособный формат».

Как сообщила «Коммерсанту» режиссер «Бара "На грудь"» Ирина Вилкова, телевидение «консервируется все больше» и увидеть что-то необычное там большая редкость, поэтому таланты перетекают в интернет. Rutube — первая крупная площадка, заказавшая веб-сериал, до этого жанр развивался в России скорее как самодеятельность, отметил продюсер сериала Георгий Шабанов.

Политика
Новости

The Sun узнала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери

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Двое посетителей ресторана в Солсбери, которые были госпитализированы из-за плохого самочувствия 16 сентября, оказались 30-летней россиянкой Анной Шапиро и ее 42-летним мужем Алексом Кингом. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Как рассказала Шапиро, они с мужем арендовали дом в деревне Лэндфорд в графстве Уилтшир, который находится недалеко от Солсбери. Шапиро спросила владелицу дома, где им можно было бы поесть, и та посоветовала им итальянский ресторан Prezzo. Он расположен в пяти минутах ходьбы от Zizzi, где в день отравления обедали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

«Когда мы приехали туда, я заказала флорентийскую пиццу, а Алекс — сибас, овощи и молодой картофель. Также мы заказали два бокала белого вина», — рассказала Шапиро.

По ее словам, Кинг к концу обеда почувствовал себя плохо и направился в туалет. Спустя 15 минут она забеспокоилась и пошла за ним. «Я увидела, что он лежит на полу около раковин. Он лежал лицом вниз, у него тряслись руки. Я подумала, что это припадок, попыталась его поднять, но у него изо рта шла пена и он оттолкнул меня. Я побежала вниз за помощью», — отметила Шапиро.

После того как она вызвала помощь, по ее словам, она тоже почувствовала себя плохо.

По данным The Sun, Шапиро родилась в Нижнем Новгороде и получила израильское гражданство в 2006 г. В 2008 г. она переехала в Лондон и три года училась в Вестминстерской школе права.

Вечером в воскресенье, 16 сентября, двое посетителей ресторана Prezzo почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Sky News сообщал со ссылкой на источники, что один из них — русский по национальности. Полиция заявила, что причиной отравления не было нервно-паралитическое вещество «Новичок».

Политика
Новости

Трамп: у США нет планов вводить санкции за участие в «Северном потоке – 2»

Ведомости
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Планов вводить санкции против компаний, которые были вовлечены в проект «Северный поток — 2», у США нет. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме по итогам встречи с польским президентом Анджеем Дудой, передает Polskie Radio.

«Мы не собираемся этого делать», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможности санкций. 

Президент США раскритиковал Германию, чьи компании участвуют в строительстве газопровода. «Мы думаем, что для жителей Германии плохо то, что эта страна платит миллиарды и миллиарды долларов в год за энергию из России», — добавил Трамп (цитата по Reuters).

В совместном заявлении, выпущенном после встречи, Трамп и Дуда заявили, что продолжат совместно пытаться «противостоять таким энергетическим проектам, как “Северный поток – 2”, которые угрожают нашей взаимной безопасности».

В июне этого года представитель министерства экономики Германии сообщила, что США заверили Германию, что любые введенные против России санкции не затронут строительство газопроводов, в частности «Северного потока — 2».

В сентябре американский министр энергетики не исключил, что США могут ввести санкции против газопровода «Северный поток». Также ранее не исключала санкции замруководителя отдела госдепартамента по энергетической политике Сандра Оудкирк.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект предусматривает прохождение трубы через исключительные экономические зоны и территориальные зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его одобрили все эти государства за исключением Дании.

Партнеры «Газпрома» по проекту — пять европейских компаний, в частности немецкие Uniper и Wintershall. Против строительства «Северного потока – 2» выступают Украина, Польша и прибалтийские государства.

Экономика
Новости

Счетная палата выявила системные недоработки на стройках на Северном Кавказе

Ведомости
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По результатам проверки объектов незавершенного строительства на Северном Кавказе Счетная палата пришла к выводу о недостаточности мер, «принимаемых регионами Северо-Кавказского федерального округа по сокращению объемов незавершенного строительства». Об этом со ссылкой на сообщение ведомства пишет РБК.

Как сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, по итогам проверок найдены не только отдельные проблемы, но и системные недоработки. По его словам, замораживание объекта является чрезвычайным случаем, «у нас же это происходит из-за недостаточного планирования». Он пообещал, что Счетная палата «не оставит эту тему без внимания в ближайшие годы».

По состоянию на начало 2018 г. на Северном Кавказе было 4000 незавершенных объектов. Строительство почти 1200 из них началось более восьми лет назад. Более тысячи строек остановлены и не законсервированы. Лидеры по этому показателю — Чечня (464 объекта) и Дагестан (387 объектов).

На этот же момент общий объем вложений в недостроенные объекты на Северном Кавказе — 160,7 млрд руб. 88,3 млрд руб. из них были выделены из федерального бюджета на софинансирование строительства 1500 объектов. По данным Счетной палаты, значительная часть незавершенного строительства — объекты социального назначения, в частности недостроенные школы.

Ведомство подчеркнуло, что по результатам проверки направит обращение в Генпрокуратуру и информационные письма в правительство, Минпромторг и Минстрой.

Технологии
Новости

Мединский предложил назначить управляющим Фонда кино директора музея

Ведомости
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Министр культуры Владимир Мединский внес в правительство кандидатуру на пост директора Фонда кино, это Лариса Солоницына, которая сейчас управляет Музеем кино, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к фонду. «Медуза» опубликовала такую же информацию на ссылкой на собственные источники.

Солоницына не ответила на запрос «Ведомостей». Представитель Фонда кино от комментариев отказался, представитель Минкульта в 18:00 сообщал «Ведомостям», что министерство не вносило кандидатуры, а позднее перестал отвечать на звонки. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева переадресовал вопрос в Минкульт.

Ранее правительство утвердило новый устав фонда, по которому теперь директор этой организации назначается правительством по представлению Минкульта. На этих изменениях настоял министр культуры Владимир Мединский, который таким образом рассчитывает получить больше контроля над фондом. Сейчас фондом управляет Антон Малышев, с которым у Мединского личный конфликт.

Фонд кино софинансирует подавляющее число российских картин, которые выходят в кинотеатрах в последние годы.

Солоницына – профессиональный киновед, главный редактор газеты Союза кинематографистов. Она управляет Музеем кино с 2014 г. У нее нет опыта в массовом коммерческом кино, которым занимается Фонд кино.

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