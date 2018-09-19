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Северная и Южная Кореи начнут работу по соединению транспортных магистралей

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились о начале работы по соединению железных и автомобильных дорог через буферную зону уже в 2018 г. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на текст заявления, подписанного по итогам межкорейского саммита в Пхеньяне.

«Юг и Север договорились провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог на западе и востоке», — отмечается в документе. Об этом проекте Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин говорили еще в ходе своей первой встречи в апреле этого года. Тогда, обсуждая возможный визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян, северокорейский лидер пожаловался, что дороги в его стране оставляют желать лучшего. Южнокорейский коллега заверил его, что если страны улучшат отношения и объединят свои транспортные системы, передвижением на скоростных поездах смогут наслаждаться и простые жители КНДР.

Проект объединения дорог направлен на выход Транскорейской магистрали на Транссиб для доставок грузов в Европу через КНДР и Россию.