Суд арестовал акции Грудинина в «Совхозе им. Ленина»
Видновский городской суд Московской области наложил арест на акции «Совхоза им. Ленина», принадлежащие директору предприятия Павлу Грудинину. Обеспечительный арест наложен в рамках бракоразводного процесса, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда.
«В рамках рассмотрения искового заявления Грудининой о разделе имущества судом был наложен обеспечительный арест на акции ЗАО "Совхоз им. Ленина", принадлежащие Павлу Грудинину», — заявили в пресс-службе. Стоимость и общая сумма арестованных акций не раскрываются.
Информацию об аресте акций подтвердила адвокат бывшей супруги Грудинина Елена Бойцова, передает «РИА «Новости». По ее словам, других ценностей и недвижимости у Грудинина формально нет. По поводу оценки стоимости принадлежащих Грудинину акций суд назначит профильную экспертизу, отметила она. По словам Бойцовой, сейчас Ирина Грудинина ожидает сведений из налоговых органов. Благодаря им станет понятно, какие средства размещены на счетах экс-кандидата в президенты.
Грудинин и его супруга Ирина после 37 лет брака оформили развод в середине июля.