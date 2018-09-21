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Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Мексиканского залива

Компания Shell ведет переговоры о продаже доли в месторождении Caesar Tonga в Мексиканском заливе американской Focus Oil, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Принадлежащие Shell 22,5% акций могут быть проданы за $1,3 млрд.

По словам собеседников, переговоры пока находятся в той стадии, когда сделка может и не состояться. В проекте, помимо Shell, также участвуют Anadarko Petroleum, Equinor и Chevron. Добыча на месторождении началась в 2012 г., тогда его ресурсы оценивались в 400 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Сделка должна помочь Shell погасить долги после покупки в 2016 г. BG Group более чем за $50 млрд. Ранее компания заявляла, что для оплаты этой сделки она откажется от своих долей в активах на $30 млрд. До достижения этой цели остается $2,5 млрд, следует из отчетности компании за II квартал.