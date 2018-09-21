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Дворкович стал председателем фонда «Сколково»

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково». Решение принял 20 сентября совет организации. Об этом говорится в сообщении фонда. До назначения Дворкович был сопредседателем «Сколково». Трудовой договор подписан с бывшим вице-премьером на 5 лет.

Должность председателя фонда «Сколково» появилась в новом уставе организации. Сопредседатель «Сколково» и его президент Виктор Вексельберг поздравил Дворковича с назначением. «Нашим председателем стал столь профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова Вексельберга.

Сейчас фонд «Сколково» ведет переговоры по проектам с компаниями из Великобритании и Франции. «Мы обсуждаем с международными партнерами тему обновления инфраструктуры территории "Сколково", привлечения иностранных партнеров к реализации главных проектов "Сколково". В будущем мы планируем укреплять взаимодействие с нашими международными партнерами», — передала пресс-служба слова Дворковича.

Фонд «Сколково» является некоммерческой организацией. Он был создан в сентябре 2010 г. Его целью является формирование экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в космических, биомедицинских областях, а также в сфере энергетики, компьютерных технологий и программного обеспечения.