Дворкович стал председателем фонда «Сколково»

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Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович назначен председателем фонда «Сколково». Решение принял 20 сентября совет организации. Об этом говорится в сообщении фонда. До назначения Дворкович был сопредседателем «Сколково». Трудовой договор подписан с бывшим вице-премьером на 5 лет.
Должность председателя фонда «Сколково» появилась в новом уставе организации. Сопредседатель «Сколково» и его президент Виктор Вексельберг поздравил Дворковича с назначением. «Нашим председателем стал столь профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры», — приводятся в сообщении слова Вексельберга.
Сейчас фонд «Сколково» ведет переговоры по проектам с компаниями из Великобритании и Франции. «Мы обсуждаем с международными партнерами тему обновления инфраструктуры территории "Сколково", привлечения иностранных партнеров к реализации главных проектов "Сколково". В будущем мы планируем укреплять взаимодействие с нашими международными партнерами», — передала пресс-служба слова Дворковича.
Фонд «Сколково» является некоммерческой организацией. Он был создан в сентябре 2010 г. Его целью является формирование экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в космических, биомедицинских областях, а также в сфере энергетики, компьютерных технологий и программного обеспечения.
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Министр труда Максим Топилин пообещал в ближайшее время подписать приказ о пересмотре перечня запрещенных для женщин работ. По его словам, некоторые ограничения будут сняты, передает «Интерфакс». «Мы ведем работу по пересмотру действующего перечня из 456 "запрещенных" профессий», — отметил министр в кулуарах Евразийского женского форума.
По его словам, перечень запрещенных для женщин профессий будет изменен, так как многие технологические процессы автоматизированы, на рабочих местах применяется современное оборудование. «В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники», — отметил министр.
Изменение перечня расширит возможности женщин для трудоустройства и обеспечит справедливые условия труда, считает Топилин. Сейчас средняя разница между зарплатами мужчин и женщин в России составляет 28,3%. Еще 17 лет назад этот показатель был на уровне 36,8%. По словам Топилина, разрыв в размере зарплат необходимо сокращать.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости повышения уровеня экономической активности женщин. По его словам, если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то автоматически будет решена одна из задач майского указа президента — войти в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности. При этом, если в России уравнять экономическую активность женщин и мужчин, то это даст российскому ВВП 13-14%, отметил министр.
10 профессий, которые запрещены российским женщинам
С.Николаев / Ведомости
Женщинам запрещено работать не только машинистами электропоездов, паровозов, тепловозов, дизельпоездов, но и их помощниками
1/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Женщинам запрещено работать водителями автобусов более чем на 14 посадочных мест. Ограничение не касается городского и пригородного транспорта
2/10
Виталий Аньков / РИА Новости
В России не может быть женщин-боцманов, матросов, шкиперов и помощников шкипера
3/10
Андрей Махонин / Ведомости
Если вы увидите, что ваш багаж или ручную кладь в аэропорту перемещает женщина, знайте, что это нарушение российских законов. Женщина не может работать носильщиком багажа и ручной клади в аэропорту
4/10
Александр Петров / ИТАР-ИАСС
Женщинам нельзя работать на тракторах, грузовых автомобилях, аэросанях, бульдозерах
5/10
Александр Кондратюк / РИА Новости
Корчеватель пней и вальщик леса - неженские профессии
6/10
Андрей Махонин / Ведомости
Водолаз
7/10
Александр Уткин / РИА Новости
Ограничения для женщин действуют при операциях с рогатым скотом и свиньями
8/10
Алексей Куденко / РИА Новости
Плотник
9/10
Игорь Зарембо / РИА Новости
Женщинам в России не запрещено рыбачить, ограничения действуют только на прибрежный лов "на ручной тяге закидных неводов, подледный лов рыбы на закидных неводах, ставных сетях и вентерях"
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Киносети направили письмо в администрацию президента, в котором попросили не вводить 35%-ную квоту на количество сеансов иностранных фильмов в день. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на четыре источника на кинорынке и само письмо.
Письмо направлено 20 сентября и адресовано начальнику управления президента по общественным проектам Сергею Новикову. Подписано оно такими киносетями, как «Синема парк», «Формула кино», КАРО, «Киномакс», «Синема стар», «Пять звезд», «Премьер-зал» и «Монитор».
В документе киносети выразили обеспокоенность в связи с предложенными Минкультуры поправками в в закон о кинематографии. По их мнению, искусственные ограничения и чрезмерное регулирование «способны затормозить и так неинтенсивное развитие кинотеатров».
Киносети считают, что ограничение на количество сеансов не будет способствовать росту доли российского кино, так как в таком случае не будет прямой связи между количеством фильмов и сеансов. Предлагаемые поправки, указывают авторы письма, не помогут увеличить число и качество отечественных картин: в России в среднем выходит около 110 российских картин, из них около 10 достигают значимых результатов по сборам. Это критически малое количество, чтобы обеспечить ожидаемую посещаемость и заполняемость кинотеатров, подчеркивают киносети.
Они отмечают, что в первую неделю проката каждому фильму — вне зависимости от страны его производства — дается максимальный выход, превышающий 35%. В последующие недели прокат сокращается почти вполовину. Учитывая «количество и периодичность российского контента на протяжении последних лет», меры по ограничению «не приведут к увеличению доли российского кино в денежном выражении» и плохо скажутся на работе кинотеатров, утверждают киносети.
На прошлой неделе прошла встреча киносетей с Новиковым, на которой обсуждалась эта поправка. В ней участвовал, в частности, владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут. РБК направил запрос в Минкультуры.
10 сентября Минкульт опубликовал поправки в закон о кинематографии. В них предлагается разрешить кинотеатрам отдавать одному фильму не более 35% сеансов в день. Ограничение не распространяется на национальные фильмы и коснется только иностранного кино, поскольку почти все фильмы отечественного производства получают удостоверение национальных.
Похожие поправки ведомство уже публиковало в июне 2017 г. Главное отличие заключалось в том, что в них не было исключения для национальных фильмов. Старый вариант поправок не был в итоге внесен в правительство, говорил «Ведомостям» представитель министерства.
Какие фильмы не разрешили показать в России
Вольга
«Смерть Сталина». Сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи не будет показана в кинотеатрах в России, прокатное удостоверение фильма будет отозвано. В Минкультуры пояснили, что в фильме выявлена информация, распространение которой запрещено российским законодательством. Что это за информация, в министерстве не уточнили
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Вольга
«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи. Фильм рассказывает историю борьбы за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться в этот четверг, 25 января
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«Зов космической эволюции». Прокатное удостоверение картина о семье Рерихов получила в 2013 г. Через три года Минкультуры отозвало удостоверение после обращения гендиректора Государственного музея искусств народов Востока Александра Седова
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В обращении, в частности, утверждалось, что в фильме использовалось изображение свастики. Позже суд признал отзыв незаконным, однако до сих пор прокатное удостоверение «Зову космической эволюции» не возвращено
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Summit
«Номер 44». Фильм студии Summit был снят по одноименному роману Тома Роба Смита. По сюжету главный герой ленты – офицер советской разведки Лев Демидов. Он расследует серию убийств 44 детей. Премьера картины в России должна была состояться 17 апреля 2015 г., у нее было прокатное удостоверение
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Summit
За несколько дней до премьеры «Номера 44» министр культуры Владимир Мединский заявил, что СССР в фильме изображен как Мордор, «с физически и морально неполноценными недочеловеками». После этого прокатчик картины - кинокомпания «Централ партнершип» вернула в Минкультуры удостоверение и отказалась от показа картины
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«Любовь». В том же 2015 г. Минкультуры отказалось выдать разрешение на показ в России фильма Гаспара Ноэ. Этот эротический 3D-фильм чиновника назвали порнографией
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«Любовь» Гаспара Ноэ - это эротическая мелодрама и история любви, снятая в формате 3D. Она была показана в специальной внеконкурсной программе на Каннском кинофестивале, где номинировалась на квир-пальмовую ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино. По отзывам, фильм шокировал многих зрителей откровенными сценами
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«Чебурашка». В июне 2014 года Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у японского мультфильма режиссера Макото Накамуры. Сделано это было по требованию «Союзмультфильма». Студия утверждала, что картина нарушает ее имущественные права
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Проверка министерства установила, что японский «Чебурашка» не связан напрямую с классическими работами «Союзмультфильма», а права на его создание были законно получены от автора персонажей Эдуарда Успенского и мультипликатора Леонида Шварцмана. Показы были возобновлены
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«Борат». В 2006 г. предшественник Минкультуры - Федеральное агентство по культуре и кинематографии запретило в России показ комедии с Сашей Бароном Коэном, сыгравшим казахского журналиста
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Российские чиновники сочли «Бората» уничижительным по отношению к народу Казахстана. А вот следующую пародию с Коэном, в этом раз на арабские страны, – фильм «Диктатор» 2012 г. в России показали. В Белоруссии, Таджикистане и Туркмении «Диктатор» был запрещен
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Если в России повысится уровень экономической активности женщин до показателя Норвегии, то автоматически будет решена одна из задач майского указа президента — войти в топ-5 стран по ВВП по паритету покупательной способности. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
По словам Орешкина, в Норвегии экономическая активность женщин составляет около 61%, тогда как в России — 56,6%. Рост до норвежского уровня прибыл бы к российскому ВВП 4%. Если же экономическая активность российских женщин был бы равна экономической активности мужчин (71%), то национальный ВВП был бы больше на 13-14%, сообщил министр. Орешкин подчеркнул, что в сравнении с другими странами показатель экономической активности женщин неплохой. Например, в Германии он 55%.
По мнению министра, повышение занятости женщин любой ценой не должно быть самоцелью. Нужно создать возможности для женщин, которые хотят «найти себя в трудовой деятельности», сказал Орешкин. Сейчас Минэкономразвития разрабатывает механизмы, которые способствовали бы более активному вовлечению женщин в экономику. По его словам, национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства будет включать в себя целый блок, посвященный этой проблеме.
Россияне назвали cамые перспективные профессии в ближайшие 10 лет
Евгений Разумный / Ведомости
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследования на тему «Профессии: предпочтения и выбор россиян». По мнению опрошенных россиян, на первом месте рейтинга самых востребованных направлений рынка труда в ближайшие 7-10 лет будет высокотехнологичное производство, включая энергетику. Такого мнения придерживаются 33% респондентов
1/15
Денис Абрамов / Ведомости
На втором месте рейтинга - профессии, связанные с IT-технологиями: «компьютерщик», программист, специалист по IT и проч. 26% опрошенных россиян назвали данные профессии самыми востребованными в будущем
2/15
Сергей Портер / Ведомости
На третьем месте рейтинга профессии, связанные со здравоохранением и социальными услугами( медицинский работник, врач). За эту сферу проголосовали 24% опрошенных
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Андрей Гордеев / Ведомости
На четвертом месте рейтинга профессии, связанные со строительством. 17% россиян проголосовали за этот вариант
4/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На пятом месте рейтинга самых востребованных направлений рынка труда в ближайшие 7-10 лет профессии в сфере образования – педагог, учитель, воспитатель. За этот вариант отдали голоса 17% россиян
5/15
Евгений Разумный / Ведомости
На шестом месте рейтинга профессии в сфере торговли: менеджер/управленец в сфере торговли, продавец, консультант, работник склада, кассир. За этот вариант проголосовали 14% респондентов
6/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На седьмом месте рейтинга профессии сферы обслуживания (оказание услуг, общепит, отели, салоны красоты). 12% опрошенных отдали голоса за этот вариант
7/15
Денис Гришкин / Ведомости
На восьмом месте рейтинга оказались профессии, связанные с сельским, лесным, охотничьим хозяйством, рыбоводством и рыболовством (8% голосов)
8/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На девятом месте рейтинга самых востребованных в будущем профессий военнослужащие (7% голосов)
9/15
Максим Стулов / Ведомости
Замыкают топ-10 самых востребованных в ближайшие 7-10 лет профессии, связанные с транспортом (водители, машинисты и проч.). 7% россиян отдали голоса за эту сферу
10/15
Максим Стулов / Ведомости
На 11-м месте рейтинга профессии из сферы госуправления. Работу в полиции, правоохранительных органах, пожарной охране считают востребованной в будущем 6% россиян
11/15
Сергей Венявский / Ведомости
На 12-м месте рейтинга профессии, связанные с наукой. Данный вид деятельности считают преспективным 6% респондентов
12/15
Евгений Разумный / Ведомости
На 13-м месте рейтинга самых востребованных профессий в ближайшие 7-10 лет вакансии финансовой сферы (работа в банке, страховании, кредитовании). За этот вариант проголосовали 6% опрошенных
13/15
Андрей Гордеев / Ведомости
На 14-м месте рейтинга профессии, связанные с юридическим делом. Работу юриста или нотариуса в будущем считают востребованной 5% россиян
14/15
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
На 15-м месте рейтинга профессии, связанные с госуправлением (чиновник, госслужащий, работник администрации района, города, области и т. п.). За этот вариант проголосовали 3% россиян
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Мосгорсуд по требованию Минюста принял решение о ликвидации общественного движения «Стопхам». Об этом сообщила пресс-служба суда, пишет агентство «Москва». «Ведомости» запросили комментарий суда и «Стопхама».
Решение — это основание для исключения организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), отметили в суде, добавив, что оно может быть обжаловано в Верховном суде.
Претензии Минюста были связаны с тем, что общество на протяжении длительного времени не предоставляло в ведомство данные о своей деятельности, сообщает «Интерфакс».
Минюст не впервые инициирует ликвидацию «Стопхама». В 2015 г. министерство также подало иск в Мосгорсуд, обвинив движение в том, что оно не сдает отчеты о своей деятельности. Суд принял сторону ведомства, однако это решение в 2016 г. отменил Верховный суд.
«Стопхам» — движение, выступающее против нарушений правил дорожного движения. Его участники известны тем, что наклеивают на лобовые стекла автомобилей стикеры с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Движение было образовано в 2010 г. в Москве.
Технологии
Новости
ФАС возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Яндекса» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет». Об этом сообщается на сайте московского управления регулятора.
По его данным, реклама распространялась на главной странице «Яндекса» во время прямых трансляций матчей чемпионата мира по футболу и в записях лучших моментов. Также реклама появлялась в «Яндекс.Поиске», «Яндекс.Видео», «Яндекс.Телепрограмме», «Яндекс.Новостях».
Управление ФАС напомнило, что «в интернете запрещена реклама организатора основанных на риске игр, а также самих азартных игр и пари». Дело рассмотрят 25 сентября.
24 августа Мосгорсуд по искам телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер» обязал «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии сериалов и шоу «Газпром-медиа». Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту и подчеркнул, что если этого не произойдет, то по закону «Яндекс.Видео» должно быть заблокировано.
«Яндекс» заявил, что планирует обжаловать решения Мосгорсуда, но на следующий день удалил все ссылки, объяснив это необходимостью «минимизировать риск блокировки».
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Uber Technologies Inc. начал переговоры о покупке одного из крупнейших в Европе стартапов — компании Deliveroo, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Переговоры находятся на ранней стадии, сообщили газете Financial Times источники. Стоимость сделки не раскрывается.
В случае покупки британского сервиса по доставке еды Deliveroo Uber станет доминировать на рынке доставки продуктов питания Европы, отмечает агентство.
В Uber отказались комментировать данную информацию. «Мы не комментируем слухи или спекуляции», — сообщили в Deliveroo. Сейчас Deliveroo в Европе напрямую конкурирует с Uber Eats — с сервисом по доставке еды, запущенным за пределами Китая в 2014 г.
Британская Deliveroo является одним из крупнейших в Европе стартапов. Компания предоставляет услуги в более чем 200 городах на четырех континентах. В связи с расширением планов Deliveroo нанимает сотни новых сотрудников в штаб-квартиру в Лондоне, пишет FT. В 2016 г. Deliveroo получила убыток в размере 129 млн фунтов (около $170,5 млн). 2016 г. — это последний год, за который известны финансовые результаты стартапа. 129 млн фунтов — это в четыре раза больше, чем годом ранее, однако выручка стартапа выросла в семь раз до 128,6 млн фунтов (около $170 млн) за этот период. Компания утверждает, что в этом году ее бизнес растет быстрее, чем в прошлом году, отмечает FT.
В 2017 г. стартап привлек инвестиции в размере $385 млн. На тот момент компания была оценена в $2 млрд. По словам источников Bloomberg, предложение Uber должно быть значительно выше этой оценки. Переговоры могут ни к чему не привести, так как Deliveroo и его инвесторы неохотно отказываются от независимости, уточнили источники.
В пятницу акции конкурентов Deliveroo на новостях о возможной сделке с Uber начали дешеветь. Стоимость бумаг Hero SE опустилась до 2,8% в начале торгов во Франкфурте, акции Just Eat Plc подешевели на 6,7% на торгах Лондонской биржи.
Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber
Flickr
Золотая вставная челюсть с бриллиантами
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Jason DeCrow / AP
Коробка с прядями для наращивания волос
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Pixabay
Два пакета грязи с Мертвого моря
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Gleb Garanich / REUTERS
Энциклопедия о звездных войнах
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FA Bobo / PIXSELL / PA Images
Реактивный ранец
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А. Махонин / Ведомости
Пуленепробиваемый жилет
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Pixabay
Плюшевая розовая свинья
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Flickr
Фата невесты
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Flickr
Нож мясника
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Pixabay
Кусочек пиццы
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Flickr
Свидетельство о браке, бумаги о разводе, налоговая декларация и диплом колледжа
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МИД России в ответ на американские санкции, введенные 20 сентября, заявил, что это стало «национальной забавой» в США. Об этом говорится в заявлении МИДа.
«Там это, похоже, превратилось в некую национальную забаву, ведь вчерашние антироссийские меры — по счету уже 60-е с 2011 г.», — подчеркнуло ведомство. По мнению министерства, каждый новый пакет санкций «демонстрирует полное отсутствие искомого для наших недругов результата».
МИД отметил, что посредством санкций американские политики пытаются «продиктовать России свои условия», однако «ни у кого это не получится». Ведомство посоветовало «операторам санкционной машины» ознакомиться — «хотя бы поверхностно» — с историей России, «чтобы прекратить попусту суетиться», а также «вспомнить о таком понятии, как глобальная стабильность».
МИД Китая также прокомментировал меры США — организация при минобороны этой страны попала под санкции из-за покупки у «Рособоронэкспорта» российских комплексов С-400 и истребителей Су-35. Китайское министерство выразило «крайнее возмущение» и сделало США «резкое представление» (цитата по «РИА Новости»).
20 сентября США ввели санкции против 33 россиян, в частности 12 «офицеров ГРУ» и бизнесмена Евгения Пригожина. Также под органичительные меры попали китайская организация — департамент разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) и его директор Ли Шанфу.
Политика
Новости
МИД Китая прокомментировал санкции США за покупку российского оружия
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Санкции США против китайской структуры, введенные за покупки российского вооружения, являются грубым нарушением международного права, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Подобные действия Вашингтона являются грубым нарушением международного права», – подчеркнул дипломат (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в военно-технической сфере, осуществляется в соответствии с международным правом и не направлено против третьих стран.
Накануне минфин США ввел санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) — и его директора Ли Шанфу. Это первые в современной истории «тяжелые» санкции США против китайской госкомпании, способные серьезно ограничить ее деятельность.
Причина санкционных действий – покупка Китаем российских зенитных ракетных комплексов С-400 и истребителей Су-35 у находящегося под санкциями «Рособоронэкспорта». Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу ДРО ЦВК. Ограничения введены в соответствии с антироссийским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в 2017 г.
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Курс евро на торгах Московской биржи в пятницу упал ниже 78 руб. На открытии торгов евро дорожал к рублю – курс европейской валюты поднимался на 27 коп. к закрытию предыдущего торгового дня, до 78,3 руб. Однако затем динамика изменилась и курс опустился до 77,93 руб. (-11 коп.). По состоянию на 10.40 мск евро стоит около 78 руб.
В начале торгов доллар подорожал на 37 коп. до 66,64 руб., однако потом начал дешеветь. Курс американской валюты падал до 66,14 руб. (-13 коп. к закрытию). По состоянию на 10.40 мск доллар стоит 66,23 руб. (-3 коп.).
Официальный курс Центробанка на 21 сентября составляет 66,47 руб. за доллар и 77,75 руб. за евро.
На этой неделе, после решения ЦБ поднять ключевую ставку и продлить приостановку закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина до конца года, курс рубля начал отыгрывать произошедшее в августе и сентябре падение.
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Один из американских штатов впервые ввел ограничения на использование пластиковых трубочек для коктейлей. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подписал соответствующий законопроект, передает Associated Press. Новый закон вступит в силу с 2019 г. «Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия», — заявил Браун. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в стране ежегодно производится около 30 млн т пластиковых изделий, значительная часть которых не подвергается вторичной переработке.
Со следующего года ресторанам запрещено подавать напитки с пластиковыми соломинками. Однако официанты смогут предоставить клиенту трубочку в случае просьбы. В случае несоблюдения нового закона ресторанам будут выносить предупреждения. После двух предупреждений каждое последующее нарушение будет наказываться штрафом в размере $25. Общая сумма штрафов за год не должна превышать $300. При этом рестораны быстрого питания не подпадают под действие закона.
Как отмечает AP, Калифорния активно ведет борьбу с использованием одноразовых изделий из пластика. Ранее два американских города - Сан-Франциско и Сиэтл — полностью отказались от использования пластиковых трубочек.
Самые необычные проекты в области вторичной переработки
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Генерирующая компания «Т плюс» и госкорпорация «Ростех» хотят совместно участвовать в конкурсах на строительство мусоросжигающих заводов, генерирующих электроэнергию. Компании обсуждали сотрудничество в форме совместных предприятий в трех регионах – Ульяновской, Нижегородской и Свердловской областях
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Tyrone Siu/REUTERS
«Росатом» займется переработкой мобильных телефонов, ноутбуков и телевизоров. Концентрация золота, серебра и палладия в них в десять раз выше, чем в добываемой руде
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Bio-bean
В конце 2017 г. часть знаменитых красных автобусов в Лондоне были переведены на необычный вид биотоплива. Кофейное масло, полученное благодаря переработке использованных кофейных зерен, смешивают с обычным топливом. Лондонцы в среднем в день выпивают по 2–3 чашки кофе, производя ежегодно 200 000 т кофейных отходов. Компания Bio-bean сотрудничает с кофейнями, ресторанами и фабриками по производству растворимого кофе, аэропорты и железнодорожные вокзалы бесплатно отдают ей использованную кофейную гущу, а Bio-bean занимается переработкой этих отходов в биотопливо
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Ford
Автопроизводитель Ford и компания Heinz решили производить пластиковые детали автомобилей из сухих шкурок помидоров, которые остаются после производства кетчупа. Heinz ежегодно использует более 2 млн помидоров для производства кетчупа, после чего остается много кожуры, семян и других отходов. В Ford отмечали, что из-за внешней непривлекательности материалы будут применяться на внутренних деталях автомобиля
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Администрация Приморского края
Японская компания хочет запустить в Приморье производство топливных гранул – пеллетов – из использованных подгузников. Таких пеллет планируется выпускать до 14 000 т в год. Индустриальный парк в сфере переработки отходов расположен в Надеждинском районе Приморья. Стоимость проекта – 1,5 млрд руб.
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Celtic Renewables
Шотландская Celtic Renewables в июле 2017 г. успешно провела тест-драйв автомобиля на биотопливе, изготовленном из отходов производства виски. На выходе из дистиллятора чистый виски составляет около 10% от общего объема сырья, остальное идет в отходы, сообщала «Би-би-си». Celtic Renewables перерабатывает эти отходы в электричество, а также синтезирует топливо для дизельных двигателей
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Orange Fiber
Итальянская компания Orange Fiber производит ткани из апельсиновых корок. Созданная на Сицилии компания использует кожуру и семена апельсинов, решая, таким образом, проблему отходов от производства апельсинового сока. В 2017 г. итальянский люксовый бренд Salvatore Ferragamo представил коллекцию одежды, в которой использовал ткань Orange Fiber. В Salvatore Ferragamo объяснили, что хотели сделать дорогие рубашки и платья более экологичными
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Singapore Airlines
Лайнер Singapore Airlines в мае 2017 г. совершил первый рейс из Сан-Франциско в Сингапур на биотопливе из смеси керосина и отработанного растительного масла. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), такое биотопливо является перспективным технологическим решением, которое позволит снизить выбросы углекислого газа в авиационной отрасли