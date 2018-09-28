Ярославский НПЗ сохранил нефтепереработку после пожара
Ярославский НПЗ (ОАО «Славнефть-ЯНОС») выпускает продукцию и отгружает ее потребителям в полном объеме несмотря на пожар на установке каталитического крекинга, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь предприятия Елена Мякина.
«На период ремонта колонны установки, на которой произошло возгорание, мощности перераспределены на другие установки завода. Производительность НПЗ по переработке нефти не снижена, весь ассортимент товарной продукции выпускается в соответствии с планом», — сказала Мякина.
Установка каталитического крекинга загорелась в четверг, но возгорание было оперативно ликвидировано. Площадь пожара составила 150 кв. м, вероятная причина, по версии МЧС, — нарушение технологического процесса. Пострадавших нет.
Крупнейший в России (15 млн т в год) нефтеперерабатывающий завод «Ярославнефтеоргсинтез» введен в эксплуатацию в 1961 г. С 1995 г. входит в состав НГК «Славнефть», которая на паритетной основе принадлежит «Газпром нефти» и «Роснефти». Последний крупный пожар на российских НПЗ произошел летом 2016 г.: в Уфе на промплощадке «Башнефть-Уфанефтехим» после взрыва загорелась установка гидрокрекинга.