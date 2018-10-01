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В Крыму запущены две новые электростанции

Первые энергоблоки двух новых тепловых электростанций (ТЭС) в Крыму – «Таврической» в Симферополе и «Балаклавской» в Севастополе – запущены в работу. Об этом сегодня сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов.

«Сегодня в ночь станция «Таврическая» запущена первой: первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра закончен пуск блока на «Балаклавской». 500 МВт мощности сейчас Крым плюсом имеет, кроме того, что передается по энергомосту», – сказал Черезов на совещании в Симферополе (цитата по «Интерфаксу»). По его оценке, окончательный ввод блоков в эксплуатацию – вопрос месяца.

Строительство двух ТЭС в Крыму мощностью по 470 МВт ведет ООО «ВО «Технопромэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Специально для них были локализованы четыре турбины Siemens. Изначально первую очередь ТЭС – два блока мощностью по 235 МВт каждый – должны были ввести в эксплуатацию в конце мая 2018 г., но затем ввод перенесли на осень.

Обе ТЭС должны работать на газе крымской компании «Черноморнефтегаз». Вместе с имеющимися в Крыму старыми станциями и резервными газотурбинными блоками они должны обеспечить энергодостаточность полуострова даже без учета энергомоста из Тамани.