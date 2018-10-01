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Lavazza купит бизнес кофейных автоматов у Mars

Итальянский производитель кофе Lavazza договорился о покупке кофейного бизнеса Mars Drinks у американского конгломерата Mars Inc., сообщила итальянская La Stampa. В сделку войдут два подразделения кофейных автоматов — офисных Flavia и отдельностоящих уличных Klix, следует из заявления компаний. Стоимость сделки, которую предполагается закрыть до конца года, — порядка $650 млн, сообщило Reuters.

За счет покупки кофейного бизнеса Mars туринская Lavazza намерена укрепить позиции на рынках США, Германии, Великобритании и Франции, где распространены кофейные автоматы Flavia и Klix. «Это прекрасно соответствует нашей стратегии развития на ключевых рынках и нашей цели — приблизиться к конечному потребителю», — заявил руководитель Lavazza Group Антонио Баравалле.

В 2016 г. Lavazza купила французскую Carte Noire за 700 млн евро.￼

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