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Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве

Роспотребнадзор временно закрыл 63 ресторана «Суши WOK» в Москве и оштрафовал сеть на 1,5 млн руб. за многочисленные нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рестораны, согласно решениям районных судов, закрыты на срок от 12 до 90 суток для устранения нарушений. В ходе внеплановых проверок служба сняла с продажи и уничтожила почти 500 кг продукции сети с истекшим сроком годности, без сопроводительной документации и маркировочных ярлыков. Проверки проходили в августе и в сентябре. Нарушения ведомство нашло во всех ресторанах сети.

Вопросы у Роспотребнадзор вызвало санитарно-техническое состояние производственных помещений. Служба отмечает, что сеть ресторанов не контролирует качество и безопасность продуктов питания и не соблюдает нормы их хранения. Персонал не носит санитарную одежду, работает в украшениях, не использует перчатки при приготовлении блюд. В производственных помещениях обнаружены тараканы и мухи, говорится в сообщении.

Первый ресторан «Суши WOK» открылся в 2011 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает свыше 600 заведений, говорится на сайте компании. Более 350 ресторанов сети работает по франшизе.