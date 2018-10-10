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Производитель Johnnie Walker откроет в Мадриде первый флагманский магазин

Британская компания Diageo, производитель шотландского виски Johnnie Walker, откроет первый флагманский магазин в центре Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба компании. В магазине предусмотрены интерактивные зоны, где посетителей научат готовить коктейли, и дегустационный стол, где гости смогут «погрузиться в мир ароматов, лежащих в основе Johnnie Walker».

В сообщении уточняется, что открыть первый магазин именно в Мадриде решили из-за популярности шотландского виски в Испании. На долю Европы в 2017 г. приходилось 24% дохода Diageo, а скотч — это самый продаваемый продукт компании, отмечает Bloomberg. Аналитик Bloomberg Intelligence Дункан Фокс предположил, что в будущем Diageo продолжит открывать магазины.

Diageo, крупнейший производитель алкогольных напитков в мире, владеет также товарными знаками Smirnoff, Baileys, Captain Morgan и Guinness. Компания была основана в 1997 г. В апреле 2018 г. она объявила о планах инвестировать 150 млн фунтов стерлингов ($197 млн) в течение трех лет в развитие туристических направлений, связанных с шотландским виски. Основную часть средств Diageo направит на создание центра в Эдинбурге, посвященного бренду Johnnie Walker. Diageo выделит также деньги на реновацию 12 существующих центров по приему туристов при вискикурнях, расположенных в основных регионах Шотландии, и открытие двух новых.