Бизнес

Новости

ФАС не согласовала ТМК покупку производителя бурильных труб у китайской Hilong

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в приобретении 100% ООО «Технологии бурения» (основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов), сообщил «Интерфакс». Головной компанией «Технологий бурения» является ООО «ТД Хайлон Рус», 99% которой принадлежит китайской Hilong Energy Ltd.

По мнению ФАС, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке бурильных труб в России «путем сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, в том числе в результате возникновения доминирующего положения ТМК и "Технологий бурения" на рынке бурильных труб».

В случае сделки «Технологиям бурения» будут переданы мощности по производству бурильных труб ООО «Техномаш», установила ФАС. Производство ООО «Техномаш» находится в Невьянске Свердловской области, в 2017 г. предприятие выпустило 16 500 т бурильных труб.

ТМК — крупнейший производитель бурильных труб в России, ее доля превышает 35%, говорится в сообщении антимонопольной службы. При этом «Техномаш» в 2018 г. увеличивает свои производственные мощности. Таким образом, «в случае осуществления сделки суммарная доля ПАО "ТМК" и ООО "Технологии бурения" на рынке бурильных труб в границах Российской Федерации составит более 50%», заключила ФАС.