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Минсельхоз предложил компенсировать лишь 50% ущерба незастрахованным аграриям

Министерство сельского хозяйства предложило возмещать застрахованным аграриям 100% ущерба из федерального бюджета, незастрахованным — только 50%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на совещании по развитию сельского хозяйства с участием президента России Владимира Путина.

«В правительстве и рассматривается вопрос совершенствования механизма оказания поддержки пострадавшим в результате ЧС сельхозтоваропроизводителям, предложенного Министерством сельского хозяйства. А именно: возмещение 100% ущерба застрахованным и 50% - незастрахованным аграриям», — сказал Патрушев. По его оценке, это стимулирует агрострахование, но потребует 1,5 млрд руб. дополнительных средств.

«Предложение Минсельхоза ввести стимулирование аграриев к страхованию за счет дифференцированного расчета компенсаций при ЧС может стать эффективной мерой. Пакет мер по стимулированию сельхозпроизводителей сегодня активно обсуждается в рамках рабочих групп по формированию "дорожной карты" развития агрострахования в Минсельхозе и при подготовке ко второму чтению проекта изменений в закон об агростраховании», — сказал «Интерфаксу» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он отметил, что в 2017-2018 гг. органы АПК, получившие возможность самостоятельно распоряжаться средствами субсидий, предпочли не финансировать господдержку агрострахования. Так, объем страховых субсидий снизился с 2,8 млрд руб. в 2016 г. до 1,2 млрд руб. в 2017 г. и до 0,4 млрд руб. за восемь месяцев 2018 г. «Тем самым регионы полностью делегировали ответственность за возмещение убытков в АПК от природных явлений федеральному бюджету», — подытожил он.

По словам Патрушева, по состоянию на 8 октября в результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации введен в 26 регионах, сумма ущерба аграриям достигла 6,6 млрд руб. В федеральном бюджете на 2018 г. на возмещение ущерба аграриям заложено 1,89 млрд руб.