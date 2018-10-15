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«Вкусвилл» начал продавать продукты через автоматы на станциях МЦК

На станциях Московского центрального кольца (МЦК) появились вендинговые автоматы «Вкусвилла» со снэками, сладостями и напитками. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пользователей Facebook.

Власти Москвы объявили о планах установить более 40 автоматов на 19 станциях МЦК в марте 2018 г., в том числе «Деловой центр», «ЗИЛ» и «Автозаводская», пишет издание. В пресс-службе Московского метрополитена сообщили газете, что балансодержателем станций МЦК выступают МКЖД и РЖД — у них есть право проводить конкурсы на размещение вендинговых автоматов.

В апреле МКЖД подвела итоги аукциона на право размещения аппаратов на территории 19 станций МЦК общей площадью 46,4 кв. м сроком на пять лет, следует из данных «Сбербанк-АСТ». Победителем стал Алексей Кузьмин, который предложил за лот 47 800 руб. Стоимость соответствует ставке аренды 1 кв. м в год.

Представитель «Вкусвилла» отказался от комментариев. В МКЖД, РЖД и департаменте транспорта Москвы на вопросы «Коммерсанта» не ответили. Связаться с Кузьминым газете не удалось.

Гендиректор крупного вендингового оператора «Мегас» в Петербурге Вадим Шиленко оценивает цену одного автомата до 400 000 руб. Ставку аренды 47 800 руб. за 1 кв. м он называет «очень хорошей». Затраты на аренду 46,4 кв. м на 19 станциях МЦК за пять лет могут превысить 11,1 млн руб., общие инвестиции «Вкусвилла» могут достигать около 20 млн руб.