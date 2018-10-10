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Основатель «Вкусвилла» откроет городские фермы для выращивания зелени

Основатель и владелец сети магазинов «Вкусвилл» Андрей Кривенко вложился через фонд TealTech Capital в компанию «Местные корни», которая занимается созданием сети вертикальных городских ферм. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей сторон. Фонд инвестировал в проект 6 млн руб.

В вертикальных фермах используется технология аэропоники, когда корни растений находятся в специальной емкости, куда поступает питательный раствор из органических удобрений. ООО «Местные корни», согласно данным ЕГРЮЛ, создано в Москве в августе. 10% компании владеет АО «Тилтех», по 45% — у ее гендиректора Андрея Галгашова и Татьяны Дубовской.

До конца года компания планирует запустить в Москве первую очередь фермы на 8 т базилика и рукколы в год и начать поставки. На начальном этапе покупателем продукции будет только «Вкусвилл». За три года в Москве и крупных городах компания планирует открыть десять площадок для выращивания зелени общей мощностью 1000 т в год. Потенциальный оборот рынка этой продукции с сити-ферм оценивается в 70 млрд руб.

Среди основателей фонда TealTech Capital — председатель совета директоров ГК «Агама» (перерабатывает и поставляет морепродукты) Юрий Алашеев и руководитель медицинского НП «Центр высоких технологий "Химрар"» Андрей Иващенко. По собственным данным, фонд управляет проектами на $50 млн. Среди них мобильное приложение для получения информации о лекарствах SAD Labs, сервис по обработке медицинской документации MedProfile и другие. В сентябре стало известно, что фонд займется развитием сети гинекологических клиник, в которые намерен вложить 300 млн руб.