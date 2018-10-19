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СМИ узнали о планах «Интер РАО» увеличить долю в совместном предприятии с GE

«Интер РАО» может выкупить еще 25% в компании «Русские газовые турбины» (РГТ) – совместном предприятии с американской GE, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на энергорынке. Таким образом, «Интер РАО» доведет свою долю в СП до 50%. По данным издания, компания хочет выкупить долю у Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»).

СП «Русские газовые турбины» создано в 2011 г. Компания собирает газовые турбины 6FA (80 МВт) по технологии GE на площадке в Рыбинске.

В «Ростехе» подтвердили, что сделка обсуждается, «но в начальной стадии, решений нет». «Интер РАО» отказалась от комментариев.

По словам источников «Коммерсанта», «Интер РАО» также намерено выкупить у американской компании лицензию для локализации в России газовых турбин большой мощности (ГТБМ). Лицензия может стоить $250 млн, указывает газета. Собеседник издания в отрасли отмечает, что это лишь часть платежа. По лицензионному соглашению GE, возможно, также будет получать процент от продаж турбин.

ГТБМ — ключевая технология для крупных газовых станций, но у России своих таких турбин нет. Председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук ранее подтвердил Reuters информацию о переговорах с GE по передаче технологии в Россию. Он отмечал, что «уже практически достигнуты» договоренности с GE о полной локализации в Рыбинске и турбин 6FA, и турбин 185–195 МВт. Выход из совместного предприятия структур «Ростеха», попавшего под санкции США, может упростить переговоры.