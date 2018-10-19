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Владелец «Омскшины» одобрил делистинг компании с Московской биржи

Холдинг «Кордиант», как владелец всех голосующих акций «Омскшины», решил провести делистинг акций с Московской биржи, прекратить действие публичного статуса компании и освободить ее от обязательств раскрывать информацию. Об этом говорится в материалах компании.

Соответствующие решения были приняты 18 октября.

«Омскшина» занимается производством шин для грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также для специальной техники. «Кордиант» контролирует 100% акций этой компании.

«Кордиант» был создан на базе шинных активов «Сибура», который в конце 2011 г. продал «Сибур - Русские шины» группе инвесторов, в том числе экс-руководителю шинного холдинга Вадиму Гуринову. В холдинг помимо «Омскшины» входят также Ярославский шинный завод и ЗАО «Кордиант-Восток».