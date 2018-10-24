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Путин передал Объединенную авиастроительную корпорацию в «Ростех»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Этим же указом ОАК внесена в перечень стратегических предприятий.

Передача акций должна быть закончена в течение 18 месяцев. Государство владеет 92,31% ОАК через Росимущество, 4,47% находится у ВЭБа, 3,22% — в свободном обращении на Московской бирже.

Проект президентского указа о вхождении ОАК в «Ростех» был подготовлен и внесен в правительство в марте этого года. Министр промышленности Денис Мантуров тогда заявил, что «управление (к "Ростеху") переходит сразу с подписанием указа».

О том, что ОАК в будущем будет целесообразно передать в госкорпорацию, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сказал еще весной 2017 г. Он заметил, что порядка 60-70% комплектующих самолетов и так делается предприятиями «Ростеха».

ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолетов марок «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также новых гражданских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения.