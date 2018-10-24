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Бизнес
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Путин передал Объединенную авиастроительную корпорацию в «Ростех»

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» 92,31% акций ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК). Этим же указом ОАК внесена в перечень стратегических предприятий.

Передача акций должна быть закончена в течение 18 месяцев. Государство владеет 92,31% ОАК через Росимущество, 4,47% находится у ВЭБа, 3,22% — в свободном обращении на Московской бирже.

Проект президентского указа о вхождении ОАК в «Ростех» был подготовлен и внесен в правительство в марте этого года. Министр промышленности Денис Мантуров тогда заявил, что «управление (к "Ростеху") переходит сразу с подписанием указа».

О том, что ОАК в будущем будет целесообразно передать в госкорпорацию, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сказал еще весной 2017 г. Он заметил, что порядка 60-70% комплектующих самолетов и так делается предприятиями «Ростеха».

ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе разработчиков и производителей самолетов марок «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», а также новых гражданских самолетов Sukhoi Superjet и МС-21. Наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения.

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Политика
Новости

В Туапсе введен режим ЧС из-за сильнейшего ливня

Ведомости
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В городе Туапсе и сельских поселениях Туапсинского района Краснодарского края в среду днем введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений, вызванных сильными ливнями. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Эвакуированы сельские поселения северной части района — Шаумянское и Георгиевское. Я дал поручение моему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб для отслеживания ситуации в Туапсинском районе и ежечасно докладывать мне обстановку в муниципалитете», — сказал губернатор. Вывезенные жители размещаются в эвакуационных пунктах. По словам Кондратьева, обстановка в районе в целом стабильная, все системы оповещения сработали заблаговременно.

В соцсетях появились многочисленные видео затопленных ливнем улиц Туапсе — вода затопила первые этажи домов и припаркованные на улице автомобили. «В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле», - написал Кондратьев в официальном Twitter.

Региональное управление МЧС России сообщило, что сегодня за 6 часов в Туапсинском районе выпало 116 мм осадков, принесенных активным циклоном. В зоне частичного затопления сам город Туапсе, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, участки автомобильных трасс и ряд сельских населенных пунктов. Разрушен мост в поселке Цыпка на автодороге регионального значения. В зоне возможного затопления — 315 домовладений с населением 950 человек, 57 социально значимых объектов. «Предварительно, погибших и пострадавших нет. Организована работа по уточнению оперативной обстановки в зоне затопления», — отмечается в сообщении МЧС.

Краснодарский Гидрометцентр сообщил, что менее чем за сутки сильнейший ливень в районе Туапсе принес больше месячной нормы осадков. Метеорологи ожидают новых дождей к вечеру среды в тех же районах.

Режим ЧС сохранится до 26 октября.

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Политика
Новости

На Манхэттене эвакуировали редакцию CNN из-за подозрительного предмета

Ведомости
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Здание Time Warner в нью-йоркском районе Манхэттен, в котором располагается редакция телеканала CNN, было эвакуировано в среду утром после обнаружения подозрительного пакета в почтовом ящике редакции, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

На данный момент неизвестно, насколько схож обнаруженный пакет с подозрительными посылками, которые были отправлены экс-президенту США Бараку Обаме, а также бывшему президенту Биллу Клинтону и его супруге Хиллари Клинтон, отмечает агентство.

Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, среди почты Клинтонов в их доме в пригороде Нью-Йорка было обнаружено взрывное устройство. Предполагаемое взрывное устройство также было отправлено Обаме, передавал телеканал CNBC.

В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование. Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.

Бизнес
Новости

Путин рассказал об идее создания российско-итальянской инвестплатформы

Ведомости
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Президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих итальянских предприятий сообщил о проработке инициативы по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы.

«Большую работу по привлечению иностранных капиталов ведет Российский фонд прямых инвестиций. Сегодня РФПИ подпишет соглашения с несколькими итальянскими партнерами. Также прорабатывается крупная инициатива по учреждению российско-итальянской инвестиционной платформы», – сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, эта договоренность была достигнута еще несколько лет назад, но была приостановлена. «Мы сегодня говорили с господином премьер-министром [Италии]. Считаем необходимым восстановить эту работу, хотя и небольшими, скромными темпами. Главное – начать», – отметил Путин. «Убежден, что с появлением такой структуры итальянским компаниям станет гораздо проще осваиваться на российском рынке», – подчеркнул президент.

РФПИ и Итальянский стратегический фонд (Fondo Strategico Italiano) подписали меморандум о создании российско-итальянской инвестиционной платформы еще в 2013 г. в присутствии Путина и премьера Италии Энрико Летты. Планируемые инвестиции под управлением партнеров должны были составить 1 млрд евро.

Экономика
Новости

Годовая инфляция замедлилась в преддверии заседания ЦБ по ставке

Ведомости
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За прошедшую неделю, с 16 по 22 октября, потребительские цены увеличились на 0,1%, в годовом выражении инфляция замедлилась до 3,5%, свидетельствуют данные Росстата. К 15 октября годовая инфляция разгонялась до 3,6%.

Предыдущие четыре недели цены росли также по 0,1%, до этого в течение трех недель инфляция была нулевой. С начала октября цены выросли на 0,3%, с начала года – на 2,9%.

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию, начавшееся с середины июня, прекратилось. За минувшую неделю цены на нее в среднем не изменились. Замедление годовой инфляции до 3,5% к 22 октября связано с высоким ростом цен на плодоовощную продукцию годом ранее.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,4-0,5%. Ведомство ожидает, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 г. составит 3,7-3,9%. ЦБ в сентябре повысил свой прогноз по инфляции на 2018 г. до 3,8-4,2% в связи с ослаблением рубля и повышением НДС с будущего года.

В пятницу, 26 сентября, состоится заседание совета директоров ЦБ, на котором регулятор будет принимать решение об уровне ключевой ставки. Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в середине октября говорила о наличии множества факторов в пользу неизменности ставки на предстоящем заседании. 25 из 26 опрошенных Reuters экономистов также ожидают сохранение ключевой ставки.

Политика
Новости

Бараку Обаме и Клинтонам прислали по почте взрывные устройства

Ведомости
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Взрывное устройство было обнаружено утром в пригороде Нью-Йорка среди почты, поступившей экс-президенту США Биллу Клинтону и его супруге, бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источник.

Секретная служба США заявила, что предполагаемое взрывное устройство было отправлено не только Клинтонам, но и бывшему президенту США Бараку Обаме. Об этом передает телеканал CNBC. В заявлении Секретной службы США, которое цитирует телеканал, указывается, что посылку, предназначавшуюся Обаме, перехватили агенты спецслужб в Вашингтоне. Начато расследование.

Как пишет издание, взрывное устройство в посылке для Клинтонов нашел сотрудник, который просвечивал почту. Агентство Associated Press отмечает, что пакет находился в доме Клинтонов в Чаппакве.

По словам собеседника издания, обнаруженное устройство похоже на то, что в понедельник нашли в почтовом ящике в доме миллиардера и донора демократической партии Джорджа Сороса (№ 60 в американском списке Forbes, состояние оценивается в $8,3 млрд). Найденную у Сороса бомбу обезвредили.

Кто стоит за этими инцидентами и какими мотивами он руководствуется, пока неясно, отметил один из собеседников The New York Times.

Обама и Билл Клинтон были выдвинуты в президенты США демократической партией. Хиллари Клинтон также претендовала на пост президента США от демократов, но проиграла выборы в 2016 г. Дональду Трампу.

10 ярких цитат Хиллари Клинтон

Технологии
Новости

Мизулина предложила ввести оборотные штрафы за насилие в компьютерных играх

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Сенатор Елена Мизулина предложила штрафовать организаторов распространения информации — соцсети, мессенджеры, многие сайты — за распространение запрещенного контента и пропаганду насилия в компьютерных играх. Об этом она заявила сегодня на пленарном заседании Совета Федерации, сообщила «Парламентская газета».

«Наше законодательство имеет большие пробелы в плане информационной безопасности — надо ввести ответственность для информационного посредника, для соцсетей», — сказала Мизулина. В обоснование своей идеи она привела зарубежный опыт: в странах ЕС уже есть ответственность информационных посредников, таких как Google, Facebook, YouTube. При обнаружении вредоносной информации они должны удалять ее в течение 48 часов под угрозой штрафа до 50 млн евро. Отметим, что речь идет только о законе Германии и о системе обработки жалоб пользователей на оскорбления, угрозы, клевету, подстрекательства к преступлениям и прочий вредоносный контент.

Ответственность за пропаганду насилия в компьютерных играх Мизулина предлагает прописать в законе об информации и административном кодексе. Причем штрафы для информационных посредников, по ее идее, должны быть оборотными по аналогии со штрафами за нарушение антимонопольного законодательства. Современные игры, по мнению сенатора, уже слишком близки к реальной жизни: «Там отрубают головы не Змею Горынычу, а реальным людям».

Сенатор сообщила, что экспертное предложение уже готово и направлено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Матвиенко сказала, что разделяет озабоченность коллег: «Давайте разберемся в ситуации и дадим соответствующие рекомендации. Предлагаю сенаторам через месяц сформировать соответствующие предложения в законодательство».

Спикер считает, что россиянам надо быть внимательнее к происходящему вокруг. «По утверждениям правоохранительных органов, парень, который убивал в колледже в Керчи, готовил преступление с января 2017 г. Почему у нас такие равнодушные люди — не остановили, не обратились в правоохранительные органы? Неужели никто ничего не видел? Если он покупает патроны в таком количестве, даже не нарушая формально закон, почему это никого не насторожило? Патроны же — это не булки хлеба», — посетовала спикер.

Как выглядит колледж в Керчи после нападения студента

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Экономика
Новости

Почти 4 млн человек получат федеральную доплату к пенсии в 2019 году

Ведомости
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Почти 4 млн жителей в 70 регионах, где уровень прожиточного минимума ниже федерального, получат федеральную доплату к пенсии в 2019 г., сообщил журналистам председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

«Эта мера коснется 3,8 млн человек, средний размер доплаты – чуть больше 1900 руб. Мы планируем направить на эти цели 86 млрд руб. в следующем году и, соответственно, чуть более 70 млрд руб. ежегодно – в 2020 и 2021 гг.», – сказал Дроздов (цитата по «РИА Новости»). Он подчеркнул, что эти выплаты направлены на поддержание уровня пенсий в регионах на уровне не ниже прожиточного минимума.

В среду Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2019-2021 гг. Доходы ПФР в 2019 г. составят 8,61 трлн руб., в 2020 г. — 9 трлн руб., в 2021 г. — 9,29 трлн руб., расходы – 8,64 трлн, 9 трлн и 9,33 трлн руб. соответственно. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2019 г. запланированы в размере 3,32 трлн руб., в 2020 г. – 3,4 трлн, в 2021 г. — 3,31 трлн руб.

Индексация страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам запланирована с 1 января 2019 г. на 7,05%, с 2020 г. – на 6,6%, с 2021 г. – на 6,3%. В результате в следующем году среднегодовой размер пенсии достигнет 15 367 руб., что составляет 173,7% к прожиточному минимуму пенсионера.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

СКР возбудил уголовные дела в отношении сочинских чиновников

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении нескольких чиновников администрации Сочи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Против вице-мэра Ивана Бомбергера возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. В отношении первого первого вице-мэра Мугдина Чермита также возбуждено уголовное дело, но СКР не уточняет статью. Предположительно чиновник необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу, говорится в сообщении.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов. Он не проверил соответствие требованиям регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, который не достроили, а также не оборудовали системой противопожарной защиты, уточняет СКР.

Кроме того, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении судебного пристава, чье имя СКР не раскрывает. Он не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома, отмечает ведомство. Еще одно дело возбудили против директора МУП города Сочи «Водоканал» Сергея Винарского. Он необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, пишет СКР.

Правоохранительные органы провели обыски на работе фигурантов и по их местам жительства, уточняет СКР. Бомбергер, Винарский и пристав задержаны, говорится в сообщении.

В апреле СКР возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В октябре были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, сообщал «Интерфакс».

10 самых небезопасных городов России

Политика
Новости

Болтон исключил новые санкции США против России в ближайшее время

Ведомости
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США на настоящий момент не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Накануне он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, а сегодня состоялись переговоры Болтона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против России», — цитирует «Интерфакс» слова Болтона на пресс-конференции в Баку. По его словам, срок для санкций не настал: последние санкции против России США ввели четыре месяца назад по «делу Скрипалей».

Болтон уточнил, что практически США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. «Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении России», — сказал он.

Заявление Болтона в версии «Интерфакса» спровоцировало кратковременное укрепление рубля. В отсутствие иных факторов курс доллара около 15.00 мск упал до 65 руб. за доллар с уровня 65,6 руб., но затем повысился до 65,4 руб.

По версии Bloomberg, Болтон имел в виду, что США, возможно, ввели еще не все санкции в связи с химической атакой в Солсбери. «Мы продолжаем рассматривать меры, которые могут соответствовать нашим обязательствам в связи с химическими атаками... Процесс принятия решений не завершен. Не берусь предсказывать, произойдет это до выборов [промежуточных в конгресс] или после», — цитирует Болтона Bloomberg.

Недавно спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что администрация США усиливает давление на Россию из-за ситуации на Украине и планирует вводить новые санкции «каждые месяц-два». «Администрация Трампа идет по этому пути и продолжит идти: новые санкции будут появляться каждый месяц или два, как это уже происходило», – сказал Волкер 18 октября на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Накануне на встрече Болтона с Путиным была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.

Выбор редактора
Политика
Новости

Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Ведомости
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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования в среду, положив начало процедуре роспуска законодательного органа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не принимали участия в голосовании. Фракция «Елк», выдвинувшая Пашиняна, воздержалась. Фракция «Царукян» проголосовала против. В результате за кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, один парламентарий проголосовал против, 11 – воздержались. Действующий председатель армянского правительства Пашинян был единственным кандидатом. Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера 16 октября. Это техническое решение с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которые Пашинян обещал организовать в случае прихода к власти.

По Конституции Армении после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост председателя правительства. Если парламент не избирает премьера, в семидневный срок проводятся повторные выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

Лидер армянской оппозиции Пашинян был избран парламентом страны на пост премьера 8 мая после массовых протестов, в результате которых прежний председатель правительства экс-президент страны Саргсян ушел в отставку.

Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было

Бизнес
Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос о компенсации авиакомпаниям из-за цен на топливо

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления авиакомпаниям единовременной компенсации расходов в связи с ростом стоимости авиатоплива – для сдерживания цен на билеты, сообщается на сайте Кремля.

«Представить, в случае необходимости, предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки», – говорится в поручении. Предложения необходимо представить до 1 марта.

Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительное финансирование для обеспечения доступности авиаперевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока – «с учетом отнесения многодетных родителей к лицам, обладающим правом на воздушную перевозку по специальному тарифу». Такие специальные тарифы предлагается сделать круглогодичными. Такие поручения глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета 10 сентября.

Ранее частично компенсировать авиакомпаниям расходы в связи с ростом цен на топливо предлагал Минтранс. Министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потенциальные потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им 22,5 млрд руб. По прогнозу Дитриха, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

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