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«Транснефть» приостановила прокачку нефти на Туапсинский НПЗ из-за непогоды

«Транснефть» приостановила прокачку нефти по трубопроводу Тихорецк — Туапсе 1, снабжающему Туапсинский НПЗ, из-за аномально сильных дождей и подтоплений в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Из-за выпадения критического количества осадков, приведших к объявлению ЧС в регионе второй раз за последнее время, в 20:00 мск 25.10.2018 остановлена работа трубопровода Тихорецк — Туапсе 1», — уточнил он. По словам Демина, ранее прокачка была приостановлена 24 октября с 16:30 до 20:40 мск.

Представитель «Транснефти» пояснил, что река Туапсе вышла из берегов. Ее воды несут тяжелые предметы. Магистральный трубопровод может получить повреждения. Решение о возобновлении прокачки специалисты компании примут позже, после осмотра объекта. Сейчас Туапсинский НПЗ получает нефть из емкостей резервуарного парка «Заречье».

За последние несколько дней в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Аномальные дожди стали причиной схода селей, обрушения мостов, затопления дорог и населенных пунктов. В Краснодарском крае прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. Между Туапсе и Лазаревским районом Сочи из-за обрушения моста прервано автомобильное движение. 24 октября в Тупсе был введен режим ЧС.

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