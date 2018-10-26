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В России дорожает сахар

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Повышение оптовых цен на сахар в России фиксируется с сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитические материалы Минсельхоза. Из них следует, что по состоянию на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар была на 50% выше, чем годом ранее. С начала 2018 г. она выросла почти на 44%.

Одной из причин происходящего может быть низкий урожай сахарной свеклы, указывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Площадь ее посевов в этом году была на 6% меньше, чем в предыдущем, а урожайность на юге снизилась на 25% до 371,6 ц с 1 га. Финдиректор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что месяц назад на рынке была паника из-за ожидания плохого урожая в Краснодарском крае.

Эксперты ИКАР ожидают, что в этом сезоне производство сахара окажется ниже прогнозируемого уровня потребления – 5,8 млн т против 6-6,1 млн т. С учетом прошлогодних запасов в 200 000 т и импорта примерно 300 000 т, дефицита на рынке не ожидается. Россия и сама сможет экспортировать 150 000–200 000 т сахара. При этом эксперты не исключают, что российские производители сахара попытаются воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане. С 1 августа льготный беспошлинный ввоз сахара-сырца в рамках ЕАЭС была отменен – теперь он облагается пошлиной в $340 за тонну. Производители предрекали скорый дефицит сахара, но в министерстве национальной экономики Казахстана отвергли этот сценарий и вероятность роста цен.

По данным Минсельхоза, в российской рознице сахар подорожал к октябрю на 17,6% с начала 2017 г. и на 5% по сравнению с октябрем 2017 г.

Ритейлеры отмечали рост закупочных цен на сахар в сентябре, отметил представитель X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). При этом рост цен был смягчен ритейлером, и розничная стоимость осталась стабильной.

Политика
Новости

Горбачев предупредил о начале новой гонки вооружений между Россией и США

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты New York Times, в которой назвал планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением начала новой гонки вооружений.

Горбачев отметил, что решение Вашингтона по ДРСМД — не «первая жертва» милитаристских настроений в международных отношениях. Он напомнил, что в 2002 г. США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 г. объявил о решении выйти из сделки по атому с Ираном. «Военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти», — резюмировал экс-президент СССР.

Политик подчеркнул, что все проблемы с соблюдением действующих договоров в международных отношениях можно решить при наличии «достаточной политической воли». Однако Вашингтон, уничтожая созданную после Второй мировой войны систему международных договоров и соглашений, преследует иные цели, считает Горбачев. По его мнению, американское руководство стремится освободить США от всех обязательств и сдерживающих факторов перед мировым сообществом, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками.

Договор о РСМД был подписан между Россией и США в 1987 г. Он запрещает двум государствам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. 20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что выведет Вашингтон из ДРСМД из-за того, что Москва нарушает его условия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал планы США, но заявил, что не хочет новой гонки вооружений. Он подчеркнул, что в связи с этим альянс не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет. 

У каких стран есть ядерное оружие

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Политика
Новости

В Приморье под тяжелым грузовиком обрушился мост

Ведомости
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В Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Конструкция обрушилась во время проезда по мосту грузового автомобиля.

На видеозаписях очевидцев, опубликованных местным телеканалом «Вести: Приморье», видно, что между обломком моста и большегрузной фурой оказался зажат легковой автомобиль. «По словам очевидцев, водитель большегруза не пострадал, но ехавшей следом за ним легковой автомобиль буквально расплющило», — уточняет телеканал. Официального подтверждения этой информации пока нет. Телеканал отмечает, что это единственная дорога из Владивостока на северо-восток края.

Трасса Владивосток – Арсеньев в районе Осиновки была перекрыта. Организован объезд, говорится в сообщении. На место направились силы МЧС и полиции. Старший помощник руководителя управления СКР по региону Аврора Римская заявила «Интерфаксу», что в результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Представитель ведомства в беседе с «РИА Новости» добавил, что точное число людей в легковом автомобиле пока назвать нельзя. «Машина все еще находится под прессом», — пояснил он.

Село Осиновка находится в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра — Михайловки, в нем проживают около 1500 человек.

Мост в Приамурье рухнул на участок Транссиба

Бизнес
Новости

СМИ узнали об отказе Китая от покупки иранской нефти перед санкциями США

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Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. решили отказаться от поставок нефти из Ирана в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что обычно Китай импортирует около 600 000 баррелей иранской нефти в сутки. Однако в этом месяце китайский банк Bank of Kunlun (принадлежит CNPC), ориентированный на операции между Китаем и Ираном, уведомил иранских контрагентов, что остановит операции с ними 4 ноября. Через этот банк ранее шли все основные выплаты по нефтяным сделкам между Пекином и Тегераном.

Представитель CNPC на запрос WSJ не ответил. Источник в вашингтонской администрации заявил газете, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с Китаем.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, заключенной в 2015 г. и ограничивающей ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН, США и ЕС. Американский президент обещал ввести против Тегерана и новые ограничения. Госдепартамент США, в свою очередь, заявил о планах свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций. Они, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Прокуратура потребовала у BlaBlaCar исключить нелегальные перевозки

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В российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar направлено требование прокуратуры Брянска об обновлении условий регистрации и пользования сервисом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа ведомства краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз». Сервису предписано «исключить возможность допуска» коммерческих перевозчиков без соответствующих разрешений и «блокировать профили водителей» нелегальных маршруток и автобусов.

Представление вынесено также партнеру BlaBlaCar – транспортной компании «Клен 2». По данным прокуратуры, основывающимся на изучении сайта BlaBlaCar, предложения о поездках от имени «Клена 2» публиковали не только представители компании, но и другие физлица. Прокуратура считает, что они «могут предлагать поездки, не отвечающие требованиям безопасности», и потребовала «закрыть профили таких перевозчиков».

«Клен 2» был одним из четырех партнеров сервиса, тестировавшего профессиональные аккаунты для коммерческих перевозчиков. В BlaBlaCar заявили, что не получали обращений от прокуратуры. «Во время проведения тестовых исследований рынка «Клен 2» действительно был партнером BlaBlaCar. Однако некоторое время назад компания расторгла с нами договор по своей инициативе и лишилась возможности публиковать предложения на нашей платформе»,— заявил представитель сервиса.

Гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев заверил, что компания приняла меры к устранению нарушений. Информацию о рейсах на BlaBlaCar публиковали штатные диспетчеры, которые могли допустить ошибки, пояснил он.

В 2017 г. по итогам проверки прокуратуры в отношении BlaBlaCar были выдвинуты претензии в том, что он способствует незаконному предпринимательству. Сервису грозила блокировка в России по решению суда, но тогда ее удалось оспорить.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о поручениях Козака по поддержке зеленой энергетики

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак сформулировал поручения по поддержке зеленой генерации в 2025-2035 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 15 октября. Из него следует, что к 20 ноября ряд ведомств, а также «Роснано» и «Росатом» должны представить по этому вопросу согласованные позиции.

В документе прописан аналог «дорожной карты», предполагающей, в частности, привязку поддержки к экспорту через нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Отбор проектов предлагается осуществлять по единой одноставочной цене выработки, а не по капзатратам, как сейчас. Также план включает поэтапное повышение локализации, снижение стоимости кредитов и налоговой нагрузки.

В числе новшеств отмечается требование отделить программу развития «настоящих» возобновляемых источников энергии (ВИЭ) от мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). Мусоросжигание было отнесено к системе ВИЭ в 2017 г. и получило часть зеленых квот вопреки недовольству инвесторов ветровых и солнечных станций. По данным правительственного собеседника издания, поддержку МТЭС предполагается осуществлять по другой квоте, но как именно, пока не ясно.

В поручениях Козака говорится и о возможном перераспределении невыбранной квоты малых ГЭС (до 25 МВт) в пользу солнечных и ветровых ЭС. Также документ требует представить предложения по снижению пошлин и обнулению НДС для импорта компонентов для ветровых ЭС. Речь идет об их включении в список оборудования, аналоги которого не производятся в России, и в список товаров для «переработки для внутреннего потребления».

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Политика
Новости

Белый дом опроверг сообщения о трех iPhone Трампа

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Президент США Дональд Трамп использует лишь один смартфон – «официальный правительственный iPhone». Об этом заявил представитель Белого дома Хоган Гидли, передает Bloomberg. «Безопасность этого телефона соответствует передовым методам в отрасли и плотно обеспечивается правительственными агентами с учетом рекомендаций отраслевых партнеров», – рассказал он.

Накануне в New York Times вышла статья о прослушке китайскими и российскими спецслужбами телефонных переговоров Трампа. Издание утверждало, что президент США использует два официальных iPhone и один – обычный, незащищенный, в котором он хранит свои контакты и по которому общается со старыми приятелями. Содержащуюся в статье информацию Гидли назвал «неточной».

Накануне данные NYT опровергал и сам Трамп. «Я использую только правительственные телефоны, и у меня только один редко используемый правительственный сотовый телефон. История неверна! » – настаивал он.

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Политика
Новости

Бравшая интервью у Путина американская телеведущая уволена за расистские высказывания

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Телеведущая NBC News Мегин Келли, дважды бравшая для этого телеканала интервью у российского президента Владимира Путина, уволена за расистские высказывания. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на свои источники.

Келли осталась без работы за комментарий об американской политкорректности. В эфире своего утреннего ток-шоу она отметила, что белый гражданин США не может на Хэллоуин наложить себе черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

Как пишет TMZ, Келли работает на NBC за $25 млн в год по трехлетнему контракту, до истечения которого остается еще 1 год и 10 месяцев. По данным издания, она намерена добиться выплаты ей двух годовых окладов или подать на работодателя в суд. Источники издания утверждают, что сегодня с NBC намерен пообщаться адвокат телеведущей Брайан Фридман.

В июне 2017 г. Келли была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. С Владимиром Путиным она общалась как на пленарном заседании, так и за пределами форума – в формате интервью. Второй раз интервью у российского президента она брала весной 2018 г. – после презентации новых военных возможностей России, сделанной Путиным в рамках послания Федеральному собранию.

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Политика
Новости

Кожемяко подал документы в избирком Приморья для участия в выборах губернатора

Ведомости
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Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко подал в краевую избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона, передает ТАСС. «Я сегодня подал документы, и избирком их принял... Подал именно как самовыдвиженец», — сказал Кожемяко журналистам.

По его словам, Приморским краем должен руководить человек, который может объединить все партии, все политические силы для решения «копившихся годами» проблем в образовании, здравоохранении, социальной сфере.

Избирком Приморья в пятницу, 26 октября начал принимать документы на выдвижение кандидатов для участия в новых выборах губернатора края, проведение которых запланировано на 16 декабря. Прием документов для регистрации кандидатов будет проходить с 11 по 18 ноября. После в течение семи дней избирком принимает решение о регистрации кандидата либо отказе.

В Приморье 9 сентября прошел первый тур выборов губернатора, 16 сентября — второй тур. Тогда итоги выборов были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от дальнейшей борьбы и подал заявление о сложении полномочий врио главы края. Президент Владимир Путин принял отставку и назначил на его место Кожемяко, который на тот момент занимал пост губернатора Сахалинской области.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Технологии
Новости

ФНС оценила затраты на переход на отечественный софт в 3,3 млрд рублей

Ведомости
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Федеральной налоговой службе (ФНС) потребуется около 3,3 млрд руб. в ближайшие четыре года для импортозамещения программного обеспечения (ПО), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет службы по итогам тестирования отечественного софта.

Минкомсвязи 19 октября направило отчет ФНС в аналитический центр при правительстве, НИИ «Восход» и в Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Более 3 млрд руб. необходимы для доработки автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3». Сейчас она плохо совместима с российским софтом, говорится в отчете. В январе – марте прошлого года ФНС тестировала «Налог-3» с операционной системой «Альт линукс» компании «Базальт СПО» и офисным ПО «Мойофис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ). В ФНС и Минкомсвязи не комментируют данную информацию.

В аналитическом центре при правительстве «Коммерсанту» подтвердили факт получения письма, добавив, что документ «принят к сведению и учету в работе, но не содержит прямых поручений» в адрес центра. В Центре компетенций по импортозамещению письмо не получили, рассказал директор центра Илья Массух. Он считает, что судить о ПО по результатам тестирования полуторагодичной давности неправильно. По его словам, ПО «динамично развивается». При этом Массух уверен в необходимости инвестировать деньги в адаптацию государственных АИС к российскому софту. Использование зарубежного ПО опасно с точки зрения информационной безопасности.

«Базальт СПО» принимала участие в тестировании ПО, подтвердил гендиректор компании Алексей Смирнов. По его словам, работы продолжались и после марта 2017 г. Специалисты компании определили, какие прикладные системы успешно совместимы, а для каких требуется доработка. Смирнов назвал АИС «Налог-3» «масштабной и сложной» системой.

«Мойофис» тестировался в версии, которая была выпущена в конце 2016 г. За два года около 90% замечаний уже устранено, заявил гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. По его мнению, для переработки АИС «Налог-3» потребуются «существенные затраты».

АИС «Налог-3» — это единая информационная система ФНС, которая обеспечивает автоматизацию деятельности службы по всем функциям (прием, обработка, предоставление и анализ данных).

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Бизнес
Новости

«Транснефть» приостановила прокачку нефти на Туапсинский НПЗ из-за непогоды

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«Транснефть» приостановила прокачку нефти по трубопроводу Тихорецк — Туапсе 1, снабжающему Туапсинский НПЗ, из-за аномально сильных дождей и подтоплений в Краснодарском крае. Об этом сообщил официальный представитель компании Игорь Демин.

«Из-за выпадения критического количества осадков, приведших к объявлению ЧС в регионе второй раз за последнее время, в 20:00 мск 25.10.2018 остановлена работа трубопровода Тихорецк — Туапсе 1», — уточнил он. По словам Демина, ранее прокачка была приостановлена 24 октября с 16:30 до 20:40 мск.

Представитель «Транснефти» пояснил, что река Туапсе вышла из берегов. Ее воды несут тяжелые предметы. Магистральный трубопровод может получить повреждения. Решение о возобновлении прокачки специалисты компании примут позже, после осмотра объекта. Сейчас Туапсинский НПЗ получает нефть из емкостей резервуарного парка «Заречье».

За последние несколько дней в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Аномальные дожди стали причиной схода селей, обрушения мостов, затопления дорог и населенных пунктов. В Краснодарском крае прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи. Между Туапсе и Лазаревским районом Сочи из-за обрушения моста прервано автомобильное движение. 24 октября в Туапсе был введен режим ЧС.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

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Технологии
Новости

Google за два года уволил из-за обвинений в домогательствах 48 сотрудников

Ведомости
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Google за последние два года уволил из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении 48 сотрудников, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо, которое было разослано сотрудникам корпорации. В документе за подписью гендиректора Google Сундара Пичаи и вице-президента по кадрам Эйлин Нотон говорилось, что в число уволенных входили 13 топ-менеджеров компании.

«Никто из этих людей не получил выходного пакета», — утверждается в письме. «В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности», — отмечается в документе. «Мы хотим заверить вас, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы их расследуем и предпринимаем меры», — говорится в письме.

На начало 2018 г. штат Google составлял около 89 000 человек. Руководство компании разослало письмо сотрудникам на фоне появившейся в New York Times публикации о том, что в 2014 г. Google выплатил при увольнении разработчику операционной системы Android Энди Рубину, обвиненному в сексуальных домогательствах, выходной пакет в размере $90 млн.

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