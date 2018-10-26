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В России дорожает сахар

Повышение оптовых цен на сахар в России фиксируется с сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитические материалы Минсельхоза. Из них следует, что по состоянию на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар была на 50% выше, чем годом ранее. С начала 2018 г. она выросла почти на 44%.

Одной из причин происходящего может быть низкий урожай сахарной свеклы, указывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Площадь ее посевов в этом году была на 6% меньше, чем в предыдущем, а урожайность на юге снизилась на 25% до 371,6 ц с 1 га. Финдиректор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что месяц назад на рынке была паника из-за ожидания плохого урожая в Краснодарском крае.

Эксперты ИКАР ожидают, что в этом сезоне производство сахара окажется ниже прогнозируемого уровня потребления – 5,8 млн т против 6-6,1 млн т. С учетом прошлогодних запасов в 200 000 т и импорта примерно 300 000 т, дефицита на рынке не ожидается. Россия и сама сможет экспортировать 150 000–200 000 т сахара. При этом эксперты не исключают, что российские производители сахара попытаются воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане. С 1 августа льготный беспошлинный ввоз сахара-сырца в рамках ЕАЭС была отменен – теперь он облагается пошлиной в $340 за тонну. Производители предрекали скорый дефицит сахара, но в министерстве национальной экономики Казахстана отвергли этот сценарий и вероятность роста цен.

По данным Минсельхоза, в российской рознице сахар подорожал к октябрю на 17,6% с начала 2017 г. и на 5% по сравнению с октябрем 2017 г.

Ритейлеры отмечали рост закупочных цен на сахар в сентябре, отметил представитель X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). При этом рост цен был смягчен ритейлером, и розничная стоимость осталась стабильной.