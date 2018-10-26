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Компания Усманова доплатит московскому метро за право обработки данных с касс

Оператор фискальных данных «Петер-сервис спецтехнологии», связанный с USM Holdings Алишера Усманова, получил контракт ГУП «Московский метрополитен» на обработку данных с касс метро. При этом компания сама заплатит заказчику 1,12 млн руб. (с НДС) за возможность выполнить контракт, свидетельствуют материалы электронного аукциона.

Начальная сумма контракта, которую предлагало предприятие, составляла 12 млн руб. В торгах участвовали девять компаний. Компания «Петер-сервис спецтехнологии» принадлежит топ-менеджерам и структурам USM Holdings и работает под брендом OFD.ru.

Готовность заплатить за контракт представитель «Петер-сервис спецтехнологии» объяснил РБК тем, что сотрудничество с московским метро заинтересовало компанию «прежде всего с имиджевой точки зрения». Кроме того, компания рассчитывает на возможность в будущем «предложить клиенту дополнительные услуги и сервисы, в том числе основанные на анализе фискальных данных».

«Вероятный мотив победителей тендера — расширение объема данных. На их основе операторы фискальных данных (ОФД) могут делать аналитику и продавать ее заинтересованным лицам. Чем больше доля рынка, тем выше ценность такой аналитики», — подтвердил источник издания из другой компании, занимающейся оказанием ОФД-услуг.