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Котировки «Обуви России» резко выросли на новости об обратном выкупе акций

Котировки ПАО «Обувь России» на Московской бирже на старте торгов в пятницу резко выросли на новостях об обратном выкупе акций с возможной премией к рынку. К 10.01 мск котировки подскочили до 90,7 руб. (+10%), к 11.40 мск они оставались на 5% выше цены закрытия четверга.

Сегодня компания сообщила, что совет директоров группы «Обувь России» одобрил программу buyback на сумму до 900 млн руб. Выкуп будет производиться по цене не выше цены при IPO — 140 руб. за акцию, срок действия программы — до 31 декабря 2019 г.

«Выкупленные в рамках программы обыкновенные акции компании в дальнейшем могут быть использованы в обычных корпоративных целях, включая получение финансирования на текущую деятельность, а также программу долгосрочной мотивации менеджмента», — говорится в сообщении. Программа не касается акций у инвесторов на территории США.

Группа компаний «Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске и сейчас является одним из крупнейших продавцов обуви в России. Она управляет 677 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette. В октябре 2017 г. организация провела IPO на Московской бирже. Среди акционеров компании – бизнесмен Михаил Прохоров с долей 15,62%. В 2017 г. выручка компании составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,31 млрд руб.