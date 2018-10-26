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Котировки «Обуви России» резко выросли на новости об обратном выкупе акций

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Котировки ПАО «Обувь России» на Московской бирже на старте торгов в пятницу резко выросли на новостях об обратном выкупе акций с возможной премией к рынку. К 10.01 мск котировки подскочили до 90,7 руб. (+10%), к 11.40 мск они оставались на 5% выше цены закрытия четверга.

Сегодня компания сообщила, что совет директоров группы «Обувь России» одобрил программу buyback на сумму до 900 млн руб. Выкуп будет производиться по цене не выше цены при IPO — 140 руб. за акцию, срок действия программы — до 31 декабря 2019 г.

«Выкупленные в рамках программы обыкновенные акции компании в дальнейшем могут быть использованы в обычных корпоративных целях, включая получение финансирования на текущую деятельность, а также программу долгосрочной мотивации менеджмента», — говорится в сообщении. Программа не касается акций у инвесторов на территории США.

Группа компаний «Обувь России» основана в 2003 г. в Новосибирске и сейчас является одним из крупнейших продавцов обуви в России. Она управляет 677 магазинами под брендами Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и Lisette. В октябре 2017 г. организация провела IPO на Московской бирже. Среди акционеров компании – бизнесмен Михаил Прохоров с долей 15,62%. В 2017 г. выручка компании составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,31 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Richemont и Alibaba создадут совместное предприятие в Китае

Ведомости
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Компания Richemont, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши, подписала с интернет-гигантом Alibaba Group соглашение о создании совместного предприятия. Об этом говорится в совместном сообщении компаний.

Совместное предприятие разместит на принадлежащей Alibaba площадке Tmall онлайн-магазины люксовых товаров  Net-a-Porter и Mr Porter, принадлежащих Richemont. По оценкам Alibaba, к 2025 г. китайские потребители составят почти половину покупателей на мировом рынке товаров класса «люкс», отметил гендиректор компании Дэниэл Чжан.

Richemont владеет около 20 известных брендов. Компании, входящие в Richemont, управляются отдельно и относительно независимы. Корпорация объединяет бренды Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC, Baume Mercier, Vacheron Constantin, Montblanc, Alfred Dunhill, Chloe, Lancel и другие.

Контрольный пакет акций Richemont принадлежит 64-летнему бизнесмену из ЮАР Йохану Руперту. Компания имеет первичный листинг на Швейцарской фондовой бирже и вторичный — на бирже Йоханнесбурга (ЮАР).

Новые коллекции ювелирных украшений

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Бизнес
Новости

Евгений Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Ведомости
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем одного из крупнейших в России заводов по переработке резиновых покрышек и шин и производству резиновой крошки, сообщил «Интерфакс».  

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», с 24 октября Гинер владеет 25% долей ООО «Дмитровский завод РТИ». Совладельцами компании помимо Гинера указаны Зинаида Бежанова (32,5%), Тамара Урумова (32,5%) и Михаил Платков (10%). 

«Дмитровский завод РТИ», расположенный в Московской области, был основан в 2012 г., говорится на сайте предприятия. Мощность завода позволяет одновременно хранить около 40 000 т шин и перерабатывать до 20 т шин в час. Резиновая крошка, которую производит завод, используется при покрытии спортивных и детских площадок, стадионов. 

По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году «Дмитровский завод РТИ» резко увеличил выручку — с 93 млн руб. в 2016 г. она подскочила до почти 300 млн руб. 

Среди активов Гинера — 65% ИК «Технопромэкспорт», 37,5% в компании «РТ-Геотех». Кроме того, в конце апреля Гинер назвал себя президентом и собственником «Росгосстрах жизни». Он рассказал, что права собственности на «РГС жизнь» он получил еще в конце 2015 г. по английскому праву. 

Политика
Новости

Пентагон приостановил полеты ряда F-35 из-за проблем с топливной системой

Ведомости
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Министерство обороны США приостановило полеты ряда истребителей пятого поколения F-35 из-за неисправности в системе подачи топлива, сообщает газета Marine Times со ссылкой на Пентагон. «В дополнение к ранее обнаруженной неисправности анализ выявил две трубы подачи топлива, которые требуют проверки», — сообщило ведомство.

Пентагон не уточнил количество самолетов, которые прекратят полеты на время проверки. Журнал The Washington Examiner со ссылкой на источник сообщает, что речь идет примерно о двух десятках самолетов.

В конце сентября новейший истребитель F-35B впервые потерпел крушение. Инцидент произошел в штате Южная Каролина, на следующий день после того, как истребители этого типа были впервые применены в боевых условиях. Пилот успел катапультироваться.

После крушения F-35B Пентагон на несколько дней приостановил полеты всех истребителей этого типа на время проведения проверки. Сообщалось, что эксперты проверят топливные трубы самолетов из-за риска поломок.

F-35 — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты США и ВМС Великобритании (F-35B) и палубный истребитель для нужд ВМС США.

Полеты F-35 и других самолетов на авиасалоне в Ле-Бурже-2017

Бизнес
Новости

Компания Усманова доплатит московскому метро за право обработки данных с касс

Ведомости
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Оператор фискальных данных «Петер-сервис спецтехнологии», связанный с USM Holdings Алишера Усманова, получил контракт ГУП «Московский метрополитен» на обработку данных с касс метро. При этом компания сама заплатит заказчику 1,12 млн руб. (с НДС) за возможность выполнить контракт, свидетельствуют материалы электронного аукциона.

Начальная сумма контракта, которую предлагало предприятие, составляла 12 млн руб. В торгах участвовали девять компаний. Компания «Петер-сервис спецтехнологии» принадлежит топ-менеджерам и структурам USM Holdings и работает под брендом OFD.ru.

Готовность заплатить за контракт представитель «Петер-сервис спецтехнологии» объяснил РБК тем, что сотрудничество с московским метро заинтересовало компанию «прежде всего с имиджевой точки зрения». Кроме того, компания рассчитывает на возможность в будущем «предложить клиенту дополнительные услуги и сервисы, в том числе основанные на анализе фискальных данных».

«Вероятный мотив победителей тендера — расширение объема данных. На их основе операторы фискальных данных (ОФД) могут делать аналитику и продавать ее заинтересованным лицам. Чем больше доля рынка, тем выше ценность такой аналитики», — подтвердил источник издания из другой компании, занимающейся оказанием ОФД-услуг.

Бизнес
Новости

«Яндекс» рассказал о миллиарде поездок в своем сервисе такси

Ведомости
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Число поездок в «Яндекс.Такси» превысило в сентябре 1 млрд с момента основания компании семь лет назад. Об этом сообщает пресс-служба сервиса онлайн-такси. Показатель был достигнут 28 сентября.

«28 сентября 2018 г. ровно в 19 ч. 48 мин. 34 сек. по московскому времени количество поездок за всю историю платформы "Яндекс.Такси" превысило 1 млрд», — говорится в сообщении.

Сервис «Яндекс.Такси» был запущен 26 октября 2011 г. Сегодня компания работает в 14 странах. Количество активных пользователей и водителей сервис не раскрывает, но с момента создания им воспользовались 36 млн человек и больше 900 000 водителей из таксопарков-партнеров, отмечает компания. Самый активный водитель сервиса совершил 17 728 поездок.

Выручка «Яндекс.Такси» по результатам II квартала составила 4,064 млрд руб. Показатель в 5,2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2017 г.

Политика
Новости

Горбачев предупредил о начале новой гонки вооружений

Ведомости
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты The New York Times, в которой назвал планы США выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением о начале новой гонки вооружений.

Горбачев отметил, что решение Вашингтона — не «первая жертва» милитаристских настроений в международных отношениях. Он напомнил, что в 2002 г. США вышли из договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 г. объявили о решении выйти из «атомной сделки» с Ираном. «Военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти», — резюмировал экс-президент СССР.

Горбачев подчеркнул, что все проблемы с соблюдением действующих договоров в международных отношениях можно решить при наличии «достаточной политической воли». Однако Вашингтон, уничтожая созданную после Второй мировой войны систему международных договоров и соглашений, преследует иные цели, считает Горбачев. По его мнению, американское руководство стремится освободить США от всех обязательств и сдерживающих факторов перед мировым сообществом, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками.

Договор о РСМД был подписан между СССР и США в 1987 г. С американской стороны его подписывал Рональд Рейган, с советской — Михаил Горбачев. Договор запрещает подписавшим его государствам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. 20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что выведет Вашингтон из ДРСМД из-за того, что Москва нарушает его условия. Пентагон еще в прошлом году обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по его мнению, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. Кремль тогда отверг обвинения, заявив, что Россия остается приверженной обязательствам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал планы США выйти из договора, но заявил, что не хочет новой гонки вооружений. Он подчеркнул, что в связи с этим альянс не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 24 октября заявил, что российскую сторону беспокоят решения США о договорах о вооружениях. Сначала ликвидировали договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь о договоре по РСМД, «непонятна судьба» договора СНВ-3 по ограничению наступательных стратегических вооружений, перечислил он. «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений», — заявил Путин.

У каких стран есть ядерное оружие

Политика
Новости

В Приморье под тяжелым грузовиком обрушился мост

Ведомости
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В Михайловском районе Приморья, около села Осиновка, обвалился автомобильный мост. Об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Конструкция обрушилась во время проезда по мосту грузового автомобиля.

На видеозаписях очевидцев, опубликованных местным телеканалом «Вести: Приморье», видно, что между обломком моста и большегрузной фурой оказался зажат легковой автомобиль. «По словам очевидцев, водитель большегруза не пострадал, но ехавшей следом за ним легковой автомобиль буквально расплющило», — уточняет телеканал. Официального подтверждения этой информации пока нет. Телеканал отмечает, что это единственная дорога из Владивостока на северо-восток края.

Трасса Владивосток – Арсеньев в районе Осиновки была перекрыта. Организован объезд, говорится в сообщении. На место направились силы МЧС и полиции. Старший помощник руководителя управления СКР по региону Аврора Римская заявила «Интерфаксу», что в результате аварии погиб по меньшей мере один человек. Представитель ведомства в беседе с «РИА Новости» добавил, что точное число людей в легковом автомобиле пока назвать нельзя. «Машина все еще находится под прессом», — пояснил он.

Село Осиновка находится в 22 км к северо-востоку от Уссурийска и в 17 км восточнее районного центра — Михайловки, в нем проживают около 1500 человек.

Бизнес
Новости

СМИ узнали об отказе Китая от покупки иранской нефти перед санкциями США

Ведомости
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Китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. решили отказаться от поставок нефти из Ирана в ноябре. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что обычно Китай импортирует около 600 000 баррелей иранской нефти в сутки. Однако в этом месяце китайский банк Bank of Kunlun (принадлежит CNPC), ориентированный на операции между Китаем и Ираном, уведомил иранских контрагентов, что остановит операции с ними 4 ноября. Через этот банк ранее шли все основные выплаты по нефтяным сделкам между Пекином и Тегераном.

Представитель CNPC на запрос WSJ не ответил. Источник в вашингтонской администрации заявил газете, что вопрос о прекращении закупок нефти у Ирана обсуждался с Китаем.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — сделки, заключенной в 2015 г. и ограничивающей ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совета безопасности ООН, США и ЕС. Американский президент обещал ввести против Тегерана и новые ограничения. Госдепартамент США, в свою очередь, заявил о планах свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти с помощью энергетических санкций. Они, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

В России резко выросли оптовые цены на сахар

Ведомости
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С начала осени в России резко выросли оптовые цены на сахар, сообщает РБК со ссылкой на аналитические материалы Минсельхоза. Из них следует, что по состоянию на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар была на 50% выше, чем годом ранее. С начала 2018 г. она выросла почти на 44%.

Одной из причин происходящего может быть низкий урожай сахарной свеклы, указывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. Площадь ее посевов в этом году была на 6% меньше, чем в предыдущем, а урожайность на юге снизилась на 25% до 371,6 ц с 1 га. Финдиректор российского офиса Sucden Глеб Тихомиров подтвердил, что месяц назад на рынке была паника из-за ожидания плохого урожая в Краснодарском крае.

Эксперты ИКАР ожидают, что в этом сезоне производство сахара окажется ниже прогнозируемого уровня потребления – 5,8 млн т против 6-6,1 млн т. С учетом прошлогодних запасов в 200 000 т и импорта примерно 300 000 т, дефицита на рынке не ожидается. Россия и сама сможет экспортировать 150 000–200 000 т сахара. При этом эксперты не исключают, что российские производители сахара попытаются воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане. С 1 августа льготный беспошлинный ввоз сахара-сырца в рамках ЕАЭС была отменен – теперь он облагается пошлиной в $340 за тонну. Производители предрекали скорый дефицит сахара, но в министерстве национальной экономики Казахстана отвергли этот сценарий и вероятность роста цен.

По данным Минсельхоза, в российской рознице сахар подорожал к октябрю на 17,6% с начала 2017 г. и на 5% по сравнению с октябрем 2017 г.

Ритейлеры отмечали рост закупочных цен на сахар в сентябре, отметил представитель X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»). При этом рост цен был смягчен ритейлером, и розничная стоимость осталась стабильной, уверяют в группе. В сети «Ашан» отказались от комментария. Представители сетей «Магнит», «Дикси», «Лента», Metro Cash & Carry на запрос не ответили.

Бизнес
Новости

Прокуратура потребовала у BlaBlaCar исключить нелегальные перевозки

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В российское представительство французского онлайн-сервиса BlaBlaCar направлено требование прокуратуры Брянска об обновлении условий регистрации и пользования сервисом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию ответа ведомства краснодарской краевой ассоциации «Региональный автотранспортный союз». Сервису предписано «исключить возможность допуска» коммерческих перевозчиков без соответствующих разрешений и «блокировать профили водителей» нелегальных маршруток и автобусов.

Представление вынесено также партнеру BlaBlaCar – транспортной компании «Клен 2». По данным прокуратуры, основывающимся на изучении сайта BlaBlaCar, предложения о поездках от имени «Клена 2» публиковали не только представители компании, но и другие физлица. Прокуратура считает, что они «могут предлагать поездки, не отвечающие требованиям безопасности», и потребовала «закрыть профили таких перевозчиков».

«Клен 2» был одним из четырех партнеров сервиса, тестировавшего профессиональные аккаунты для коммерческих перевозчиков. В BlaBlaCar заявили, что не получали обращений от прокуратуры. «Во время проведения тестовых исследований рынка «Клен 2» действительно был партнером BlaBlaCar. Однако некоторое время назад компания расторгла с нами договор по своей инициативе и лишилась возможности публиковать предложения на нашей платформе»,— заявил представитель сервиса.

Гендиректор «Клен 2» Александр Сергеев заверил, что компания приняла меры к устранению нарушений. Информацию о рейсах на BlaBlaCar публиковали штатные диспетчеры, которые могли допустить ошибки, пояснил он.

В 2017 г. по итогам проверки прокуратуры в отношении BlaBlaCar были выдвинуты претензии в том, что он способствует незаконному предпринимательству. Сервису грозила блокировка в России по решению суда, но тогда ее удалось оспорить.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о поручениях Козака по поддержке зеленой энергетики

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак сформулировал поручения о поддержке зеленой генерации в 2025-2035 гг. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания от 15 октября. Из него следует, что к 20 ноября ряд ведомств, а также «Роснано» и «Росатом» должны представить по этому вопросу согласованные позиции.

В документе прописан аналог «дорожной карты», предполагающей, в частности, привязку поддержки к экспорту через нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Отбор проектов предлагается осуществлять по единой одноставочной цене выработки, а не по капзатратам, как сейчас. Также план включает поэтапное повышение локализации, снижение стоимости кредитов и налоговой нагрузки.

В числе новшеств отмечается требование отделить программу развития «настоящих» возобновляемых источников энергии (ВИЭ) от мусоросжигающих ТЭС (МТЭС). Мусоросжигание было отнесено к системе ВИЭ в 2017 г. и получило часть зеленых квот вопреки недовольству инвесторов ветровых и солнечных станций. По данным правительственного собеседника издания, поддержку МТЭС предполагается осуществлять по другой квоте, но как именно, пока не ясно.

В поручениях Козака говорится и о возможном перераспределении невыбранной квоты малых ГЭС (до 25 МВт) в пользу солнечных и ветровых ЭС. Также документ требует представить предложения по снижению пошлин и обнулению НДС для импорта компонентов для ветровых ЭС. Речь идет об их включении в список оборудования, аналоги которого не производятся в России, и в список товаров для «переработки для внутреннего потребления».

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