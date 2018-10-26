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ФАС предложила поднять тариф «Транснефти» в 2019 году на 3,87%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила в 2019 г. увеличить тарифы «Транснефти» на прокачку нефти в среднем на 3,87%. Это следует из проекта приказа ФАС, размещенного на сайте нормативных правовых актов.

Правительство ожидает в следующем году инфляцию на уровне 4,3%, ЦБ – 5-5,5%.

О том, что ФАС подготовила проект приказа об увеличении тарифов «Транснефти» на «инфляция минус», сегодня рассказал замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. «Мы вывешиваем проект приказа об индексации тарифа исходя из "инфляция минус 10%", то есть инфляция, скорректированная на 0,9», — сообщил он.

Ранее президент «Транснефти» Николай Токарев высказывал мнение, что обсуждать подход ФАС к индексации тарифов бесполезно. «Это бесполезно обсуждать, потому что все разговоры с ФАС заканчиваются одной известной фразой: "инфляция минус". И ФАС совершенно все равно, как у нас растут тарифы, на что они растут, как мы будем жить. Повторюсь: ФАС все равно. Они выучили этот стишок "инфляция минус", с любой трибуны уважаемый Игорь Юрьевич Артемьев (руководитель ФАС) говорит только одно — "инфляция минус". Поэтому что-то обсуждать бесполезно. Я не хочу тратить время», — цитировал его «Интерфакс».