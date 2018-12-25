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Новак оценил заработок России на сделке с ОПЕК

Россия за два года действия соглашения с ОПЕК дополнительно заработала минимум $120 млрд, сказал министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту».

«За два года действия соглашения ОПЕК+ Россия дополнительно заработала, по минимальным оценкам, $120 млрд. Поэтому оценивать результативность кооперации со странами ОПЕК необходимо в целом для экономики страны», – сказал Новак.

По мнению министра, поддержание цен на нефть в целом выгодно стране, даже при том, что экономика добычи «комфортна» и при более низких уровнях цен за счет низкой себестоимости и слабого рубля.

«Другое дело, что в целом для экономики, для бюджета низкая цена создает дополнительные вызовы. Резкое падение цены могло бы отразиться на курсе рубля, повлиять на рост инфляции, создать неопределенности в экономике и затруднить планирование», – подчеркнул Новак, отвечая на вопрос о сравнительной выгоде соглашения ОПЕК+.

В начале декабря страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. в течение полугода. Из них 800 000 баррелей придется на страны ОПЕК и 400 000 баррелей – на страны вне ОПЕК. По соглашению с ОПЕК Россия согласилась снизить добычу начиная с 2019 г. на 228 000 баррелей в сутки.

Цены на нефть на этой неделе продолжили падение. В понедельник котировки нефти марки Brent опустились ниже $51 за баррель впервые с августа 2017 г., нефть WTI подешевела на 7,4% до $42,46 за баррель, впервые с лета прошлого года опустившись ниже отметки в $43.

Причина падения цен на нефть – рост запасов на мировых рынках и снижение ожиданий по росту спроса в 2019 г. из-за нестабильности мировой экономики.