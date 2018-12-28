Бизнес

Новости

Продажи алкоголя в России перед новым годом выросли на 34%

В преддверии нового года продажи алкоголя в российской рознице выросли на 34%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование производителя онлайн-касс компании «Эвотор». Исследование охватывает последние две недели декабря. Данные собирались примерно с 50 000 терминалов в продуктовых магазинах во всех российских регионах.

Сильнее всего выросли продажи шампанского – в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом ноября. На 60% увеличились продажи вермута, на 56% — ликеров и на 50% — коньяка. Продажи виски выросли на 29%, водки – всего на 11%. Текилу, джин и пиво потребители покупали менее активно, чем в ноябре, их продажи снизились на 37%, 15% и 16% соответственно.

Самый активный рост продаж наблюдался в Дальневосточном и Северо-Кавказcком округах. Там продажи алкоголя увеличились более чем на 70%. Менее всего потребительский ажиотаж затронул Центральный и Приволжский округа, где продажи увеличились на 20% и 15%.

В середине декабря Союз импортеров алкогольной продукции предупредил, что из-за нехватки акцизных марок компании не могут ввезти необходимое количество спиртного в Россию. К тому времени новые марки не были напечатаны, хотя должны были появиться еще 1 октября. Федеральная таможенная служба не разделила опасений импортеров, отметив, что поставки в Россию идут «достаточно ритмично».