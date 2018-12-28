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Правительство рассчитает компенсации НПЗ по котировкам Argus

Демпфирующий коэффициент — ключевой показатель действующего с 2019 г. механизма компенсации НПЗ за внутренние поставки топлива при налоговом маневре — будет рассчитываться правительством по котировкам Argus, сообщило ценовое агентство.

«Расчет будет осуществляться по формуле, в основе которой лежат котировки автомобильного бензина с октановым числом 91 и дизтоплива французской спецификации, а также стоимость фрахта танкеров дедвейтом 30 000 т для транспортировки светлых нефтепродуктов и стоимость перевалки нефтепродуктов в российских портах Балтийского моря», — пишет Argus.

Согласно принятым в этом году поправкам, если экспортная оптовая цена на бензин и дизельное топливо выше, чем цена на внутреннем рынке, правительство будет компенсировать производителям топлива 60% разницы между экспортными ценами и фиксированной ценой: 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. за 1 т дизтоплива. Максимальная величина демпфирующей надбавки в 2019 г. составит 400 млрд руб., сообщал Минфин.

Налоговый маневр предполагает поэтапное снижение к 2024 г. экспортной пошлины с 30% до нуля и соответствующее поэтапное повышение налога на добычу полезных ископаемых.