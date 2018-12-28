АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса
АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса, продав свою долю партнеру по предприятию.
ВАО «Интурист» (у «Системы» 66% компании) вышло из капитала ITC Travel Investments, совместного предприятия с Thomas Cook, сообщил «Интерфаксу» представитель «Системы» Сергей Копытов. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Компания ITC Travel была создана в 2011 г, «Интурист» передал в нее туроператорский бизнес и получил 49,9%-ную долю в уставном капитале. В 2013 году Thomas Cook увеличила долю в СП с 50,1% до 75%.
Присутствие в гостиничном бизнесе АФК сохраняет, уточнил ее представитель.