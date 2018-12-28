АФК «Система» вышла из туроператорского бизнеса

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Курс евро достиг 80 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс евро достиг 80 руб. впервые с 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 15:35 мск биржевой курс евро вырос на на 23 коп., и составлял 79,90 руб. Ранее в течение дня от ненадолго достиг психологического уровня в 80 руб. Последний раз курс евро достигал такого значения 14 сентября.

Курс доллара на 15.36 мск увеличился на 14 коп., до 69,66 руб. Причиной роста курса евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже является низкая ликвидность рынка из-за выходного дня.

Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара до 9 января в 69,47руб. (+ 5,12 коп.), курс евро — 79,46 руб. (– 19,76 коп.).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже по итогам торговой сессии 28 декабря увеличилась на 0,05% и составила $52,23 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI сна торгах на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 1,61%, до $45,33 за баррель. За прошедшую неделю цена на WTI снизилась на 0,6%, на Brent — на 3%.