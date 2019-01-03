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Coca-Cola завершила сделку по покупке сети европейской кофеен Costa Coffee

Сделка по приобретению корпорацией Coca-Cola европейской сети кофеен Costa Coffee у британской Whitbread завершена. Об этом говорится в сообщении на сайте покупателя. Сумма покупки кофейного актива составила $4,9 млрд. Сделка одобрена Европейской комиссией, отмечает Reuters.

Сделка была анонсирована 31 августа 2018 г. Тогда отмечалось, что она получила единогласную поддержку совета директоров Coca-Cola. Эксперты указывали на перспективность приобретения, отмечая, что ежегодно рынок кофе растет на 6%.

Базирующаяся в Лондоне компания Costa работает в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке. Она управляет примерно 4000 точками розничной торговли, а также имеет предприятие по обжарке и дистрибуции кофейных зерен.

В России сеть кофеен Costa Coffee с 2008 г. развивает «Росинтер ресторантс» в рамках договора коммерческой концессии. По закону, при смене правообладателя условия договора коммерческой концессии не изменяются. «Росинтер ресторантс» планировал продолжить развитие Costa Coffee в России в соответствии с договором, напоминает «Интерфакс».