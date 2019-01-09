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СМИ узнали о планах крупного китайского бренда Urban Revivo выйти на рынок России

Крупная китайская сеть одежды и аксессуаров Urban Revivo планирует выйти на российский рынок в течение 2019 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух консультантов на рынке недвижимости.

По их словам, предположительно, первый магазин площадью 2 тыс. кв. м появится в Москве.

Urban Revivo специализируется на недорогой молодежной одежде. Средний чек составляет около 21 фунта (1,8 тыс. руб. по курсу 87,28 руб. за 1 фунт). В такой ценовой категории она выступит конкурентом H&M, New Yorker, Gloria Jeans, O`stin, Sela, Modis, Bershka.

В Urban Revivo на запрос «Коммерсанта» не ответили.

С момент появления бренда в 2006 г. в Китае открылось около 200 магазинов Urban Revivo. С 2018 г. она начала экспансию: первый магазин появился в Сингапуре, затем в Лондоне. До 2020 г. сеть планирует удвоить количество торговых точек, в том числе на рынках Японии, Западной Европы и Северной Америки.