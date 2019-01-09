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Гендиректор Herbalife ушел в отставку

Главный исполнительный директор Herbalife Ричард Гудис ушел в отставку после полутора лет руководства компанией, специализирующейся на прямых продажах биодобавок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-релиз компании.

Причиной его отставки стали заявления, сделанные до вступления в должность CEO, «не соответствующие стандартам компании и не отражающие ее ценности». Компания подчеркнула, что уход Гудиса из компании не связан с какими-либо проблемами, связанными с ее финансовой отчетностью. Деталей в пресс-релизе не приводится, однако известно, что руководитель компании получит $3,5 млн в качестве компенсации за расторжение контракта.

Гудис вступил в должность руководителя компании в июне 2017 г., до этого он в течение семи лет работал операционным директором Herbalife. Временно исполняющим обязанности гендиректора Herbalife назначен исполнительный председатель совета директоров Майкл Джонсон, который управлял компанией с 2003 по 2017 г.

Акции Herbalife дешевеют на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду, 9 января.