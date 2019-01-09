Бизнес

Новости

Прокуратура потребовала от «Победы» разрешить провоз зарегистрированного оружия

Заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте попросил суд признать незаконным запрет российского лоукостера «Победа» на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту самолетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

«Прокурор... просит суд... обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса от 28 июня 2007 г.) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему», — уточнила представитель суда Светлана Ехтанигова.

Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия и других опасных веществ и предметов должна осуществляться в соответствии с международными договорами и нормативными правовыми актами России. Такие грузы должны приниматься к перевозке идентифицированными, соответствующим образом упакованными и маркированными. Речь идет о зарегистрированном в соответствии с законом оружии.