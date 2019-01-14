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«Почта банк» начал открывать офисы в супермаркетах «Пятерочка»

«Почта банк» начал открывать свои отделения в супермаркетах «Пятерочка», сообщает пресс-служба X5 Retail Group, куда входит сеть магазинов. Всего банк откроет более 50 таких отделений в супермаркетах сети по всей стране, первые три уже начали работать в Санкт-Петербурге и Калуге.

В числе первых городов, где появятся новые офисы «Почта банка», – Оренбург, Пенза, Самара, Челябинск. По итогам пилотного этапа, который продлится полгода, стороны примут решение о его масштабировании, отмечается в сообщении. В новых точках банка его клиенты смогут открыть счет и вклад, выпустить карту, оформить кредит, снять наличные или пополнить счет. Часть таких точек оборудуют банкоматами.

С помощью проекта «Почта банк» рассчитывает за год приобрести около 500 000 новых клиентов из числа посетителей магазинов и в несколько раз нарастить объемы выдач кобрендовой карты «Пятерочка», а также других продуктов банка.

«Почта банк» был создан в 2016 г. на базе Лето-банка. «Почта России» и ВТБ владеют по 49,9% его акций, две акции находятся в собственности председателя правления банка Дмитрия Руденко. В августе 2017 г. банк выпустил кобрендовую карту «Пятерочка».