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Бизнес
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Newmont Mining и Goldcorp создадут крупнейшего в мире золотодобытчика

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Американская Newmont Mining объявила о поглощении канадского конкурента Goldcorp. В результате этой сделки размером около $10 млрд возникнет самая крупная золотодобывающая компания в мире.

За каждую из акций Goldcorp американская компания отдаст по 0,328 собственных акций и $0,02. Таким образом, Newmont приобретет ее акции с премией 18% к их стоимости на момент закрытия торгов в пятницу, отмечает Reuters. До открытия торгов в понедельник акции Goldcorp подорожали на 13%, а у Newmont подешевели на 2,6%.

Более 75% активов объединенной компании будут находиться в Северной и Южной Америках, еще 15% — в Австралии, а оставшиеся 10% — в Гане. В 2017 г. Newmont добыла 5,3 млн унций золота, а Goldcorp — 2,6 млн унций. Ожидается, что в следующие 10 лет объединенная компания ежегодно будет добывать от 6 до 7 млн унций золота, пишет Reuters.

Эта сделка усилит консолидацию золотодобывающей отрасли, которая отчасти вызвана сокращением труднодоступных запасов золота, отмечает The Wall Street Journal. Так, в сентябре канадская Barrick Gold договорилась о поглощении Randgold Resources, сосредоточенной на добыче золота в Африке. Размер сделки составил $6 млрд.

Политика
Новости

Умер пострадавший при нападении с ножом мэр Гданьска

Ведомости
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Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, пострадавший в результате нападения с ножом, умер, сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске. BBC подтверждает эту информацию, ссылаясь на сотрудников больницы. Ему было 53 года.

Нападение на мэра произошло во время ежегодного благотворительного концерта «Большой оркестр праздничной помощи». ПО словам очевидцев, злоумышленник залез на сцену, когда на ней был Адамович, и ударил того ножом. Адамович при нападении получил ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости.

Нападавшего задержали, он арестован. Мужчине 27 лет, ранее он уже был судим.

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Бизнес
Новости

Водители чиновников и депутатов пожаловались в Кремль на парковку в Москве

Ведомости
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Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» «Правозащита» Вадим Тарношинский направил обращение начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с многочисленными жалобами водителей спецтранспорта на платные парковки в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. ФГБУ «Автобаза № 2» перевозит депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской связи.

Водители автобазы начали жаловаться после того, как цена за платную парковку в центре Москвы выросла до 380 рублей в час. В документе уточняется, что специфика их работы заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации «государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц». «Зачастую перемещение пассажиров с последующим их ожиданием происходит в зоне платных парковок», — говорится в документе.

Профсоюз попросил Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на таких парковках. Тарношинский пояснил РБК, что сейчас водители самостоятельно оплачивают штрафы за неоплату парковки, привлекаясь при этом к дисциплинарной ответственности. «Нарушение ПДД для водителей является дисциплинарным проступком, за которое администрация предприятия вправе применить к правонарушителю дисциплинарное взыскание», — говорится в документе.

Водитель одного из чиновников Кремля рассказал изданию, что иногда пассажир сам оплачивает парковку. Но такие случаи редки, констатирует профсоюз. Льгот для городских зон парковок у водителей нет, из-за этого они «наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», добавил ТарношинскийРБК направил запрос в Управление делами президента.

В декабре 2018 г. в Москве изменились правила платной парковки. Максимальный тариф на парковку вырос с 200 до 380 руб. Такой тариф действует на улицах возле «Москва-Сити» и Патриарших прудов, а также на Тверской, Арбате, Петровке, Неглинной и Романовом переулке. Время бесплатной парковки сократилось с 15 до пяти минут. При этом на 237 улицах столицы — в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка — отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям.

Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы

Бизнес
Новости

«Транснефть» создает единого зернового оператора на юге России

Ведомости
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«Транснефть» считает приоритетом создание на юге России единого зернового оператора на базе Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и уже ведет переговоры с банковскими и другими заинтересованными структурами, сообщил сегодня президент «Транснефти» Николай Токарев.

«Ни с кем еще не договорились, но задача такая есть, и мы рассматриваем как сегодня одну из приоритетных. Имеет смысл организовать работу в части зерна автономно… Могу подтвердить, да, эту работу мы ведем, — сообщил Токарев. — Никто не заинтересован тянуть: новая посевная, новый урожай, нужна ясность. Постараемся сделать все быстро». По словам Токарева, один из банков ведет переговоры с компанией, однако они еще не завершены.

В 2018 г. «Транснефть» консолидировала контрольный пакет (62%) акций НМТП — крупнейшего порта России. В декабре Токарев говорил, что «Транснефть» не намерена продавать непрофильные для себя терминалы НМТП, но готова выделить зерновой терминал, если на его базе будет создан единый экспортный оператор. Токарев уточнял, что рассматривается несколько вариантов — создание совместного предприятия или юридически самостоятельного лица, которое компания будет выделять из порта и продавать.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Власти Зимбабве подняли цены на бензин более чем вдвое

Ведомости
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Власти Зимбабве подняли цены на бензин и дизельное топливо более чем вдвое, в результате чего страна вошла в число мировых лидеров по стоимости топлива для населения, сообщает Financial Times. Цены на бензин были увеличены с $1,24 до $3,31 за литр, на дизтопливо – с $1,36 до $3,11.

В субботнем телеобращении президент Эммерсон Мнангагва объяснил, что повышение цен необходимо для устранения очередей на АЗС в связи с дефицитом топлива. По словам зимбабвийского лидера, нехватка бензина и дизтоплива в стране объясняется «увеличением потребления топлива в растущей экономике и усугубляется безудержной незаконной торговлей валютой и топливом».

Такое решение Мнангагвы вызвало массовые протесты со стороны населения, а профсоюзы объявили о забастовке. Повышение цен на топливо произошло на фоне нехватки продовольствия и других товаров повседневного спроса, а также валютного кризиса в стране.

Зимбабве импортирует топливо на $100 млн в месяц. После гиперинфляции и обесценения зимбабвийского доллара в 2008 г. основной валютой в стране стал доллар США. Власти выпускают электронные облигации, номинированные в долларах США, которые не имеют реального обеспечения, их стоимость на черном рынке падает. При этом население практически не имеет на руках наличной валюты для покупки товаров.

Мнангагва стал президентом, после того как бывший лидер Зимбабве Роберта Мугабе был смещен в результате военного переворота в ноябре 2017 г. На президентских выборах в июле 2018 г. Мнангагва набрал 50,8% голосов избирателей. На этой неделе Мнангагва посетит Россию и страны Азии, а затем отправится на Всемирный экономический форум в Давосе.

Как прошла инаугурация президента Зимбабве

Политика
Новости

Лавров предложил ввести безвизовый режим для жителей Сахалина и Хоккайдо

Ведомости
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Россия и Япония могли бы перейти на безвизовый режим, начиная с безвизовых поездок жителей Сахалина и Хоккайдо, сообщил руководитель российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно. Слова Лаврова приводит «Интерфакс».

«Россия за последние годы предложила много инициатив, которые направлены либо на либерализацию режима передвижения для целого ряда категорий граждан — бизнесмены, туристы, участники спортивных и культурных обменов. И вплоть, вообще, до введения безвизового режима. Это наша глобальная цель», — заявил российский министр. Он отметил, что Москва не видит препятствий для этого.

Ранее Россия неоднократно предлагала Японии установить безвизовый режим между странами. Посол России в Японии Михаил Галузин говорил, что стороны могут рассмотреть формат безвизового въезда на 72 часа при наличии действующих транспортных документов, билетов для дальнейшего следования за пределы страны. Либо введение безвизового режима на 30 или 60 дней.

В июне 2018 г. заместитель руководителя МИД России Игорь Моргулов говорил, что предложение о безвизовом режиме в силе. «К великому сожалению, официальная позиция японского МИДа состоит в том, что пока такие переговоры преждевременны», — отмечал он. Моргулов пояснял, что Япония — одна из немногих стран, с которой у российской стороны нет упрощенного визового режима в Восточноазиатском регионе. «Даже для владельцев служебных и дипломатических паспортов по-прежнему мы находимся в режиме получения виз, что сегодня уже крайне редко», — пояснял чиновник.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

Лавров рассказал о разногласиях с Японией по мирному договору

Ведомости
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Москва и Токио сохраняют существенные разногласия по теме мирного договора, однако стороны договорились работать на основе советско-японской декларации 1956 г., заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с японским коллегой Таро Коно. Совместной пресс-конференции сегодня стороны договорились не проводить, отметил Лавров.

«Не буду скрывать, у нас сохраняются существенные разногласия — позиции изначально были диаметрально противоположными, мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — передал слова Лаврова канал «Россия-24».

Министр отметил, что Россия и Япония подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 г., «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признания нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет Российской Федерации над всеми островам Южной Курильской гряды». «Вопросы суверенитета над островами не обсуждаются — это территория Российской Федерации», — подчеркнул Лавров.

Сегодня в Москве прошел первый раунд переговоров Лаврова и Коно по мирному договору между Россией и Японией.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ ранее поручили помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. В начале января японская газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония может предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Медведев призвал Белоруссию ценить финансовую поддержку России

Ведомости
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Белоруссии следует ценить финансовую поддержку со стороны России, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами (его слова передал «Интерфакс»).

По словам Медведева, сумма выданных Белоруссии кредитов превышает $6,5 млрд, не считая займ на строительство АЭС. «Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — подчеркнул премьер.

«По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — заключил Медведев.

Российский премьер также отметил, что Москва не обещала Минску компенсировать выпадающие доходы в связи с проведением в России налогового маневра в нефтяной отрасли. «Мы, конечно, их озабоченность понимаем и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких», – сказал Медведев.

В декабре российские и белорусские власти обменялись резкими заявлениями в связи с проводимым в России налоговым маневром в нефтяной отрасли (предполагает постепенное обнуление к 2024 г. экспортной пошлины на нефть и параллельное повышение НДПИ). Для Минска маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны, и необходимости также отменить экспортную пошлину на нефтепродукты. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. не досчитается еще $10,6 млрд, говорил президент страны Александр Лукашенко. В связи с этим белорусские власти потребовали от России компенсации. Ранее Москва уже предоставляла Минску частичную компенсацию за обнуление вывозных пошлин на углеводороды.

Лукашенко на пресс-конференции 14 декабря связывал трудности в переговорах с Россией о компенсации с желанием Москвы надавить на Минск. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» российские власти хотят инкорпорировать Беларусь в состав России. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России», – говорил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин дважды встретился с Лукашенко. По итогам переговоров лидеров стран было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая будет заниматься вопросами продолжения интеграции государств и разрешению обоюдных споров. В Кремле подчеркивали, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не означает объединения двух стран в единое государство и подобный вопрос в повестке администрации президента не стоит.

Политика
Новости

Комитет Госдумы отложил законопроект об оскорблениях власти до отзыва правительства

Ведомости
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Комитет Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи сегодня решил отложить обсуждение законопроектов об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбления власти до официального отзыва правительства. «Нормы слишком широкие, и наша с вами задача – понять перспективы двух данных законопроектов. Они во многом, конечно же, будут зависеть от позиции правительства. Мы будем ждать позицию правительства по данным законопроектам. И только после этого возобновим, соответственно, обсуждение этих законопроектов в комитете», – сказал председатель комитета Леонид Левин.

В ходе расширенного заседания комитета против одобрения законопроектов в нынешнем виде высказались представители Генпрокуратуры, а также Минкомсвязи, Минюста и Роскомнадзора. По оценке ведомств, законопроекты недоработаны и в ряде случаев могут повлечь «необоснованное ограничение конституционных прав граждан».

По сообщению «Интерфакса», решение о целесообразности поддержки или неподдержки законопроектов не принималось, но Левин выразил надежду, что на следующий день позиция правительства станет известна депутатам.

Пакет поправок внесли в Думу в середине декабря сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Они предложили за распространение фейковых новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, штрафовать граждан на 3000–5000 руб., должностных лиц – на 30 000–50 000 руб., юрлиц – на сумму от 400 000 до 1 млн руб., а публикующие фейкньюс интернет-ресурсы блокировать во внесудебном порядке по инициативе прокуратуры. Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1000 до 5000 руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

Клишас сегодня просил рекомендовать пакет в первом чтении, указав, что ответственность за фейки и оскорбительные публикации в его законопроектах «достаточно» мягкая, а возможные злоупотребления может исправить суд. Левин возразил, что законопроекты не должны возмущать общество. «Нам нужно постараться сделать так, чтобы мы этим законопроектом не доводили до судебной практики, которая бы вызывала в итоге общественный резонанс, как это было с 282-й статьей по репостам», – сказал он.

Политика
Новости

Суд на Украине оставил журналиста Вышинского под арестом до 27 января

Ведомости
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Херсонский апелляционный суд на заседании в понедельник отклонил жалобу защиты главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского об отмене ареста до 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Игоря Мокина.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Вышинского в Киеве 15 мая после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина». Ему объявили подозрение в государственной измене, а 17 мая этапировали в Херсон, где заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога. Более 40 сотрудников «РИА Новости Украина» были вызваны на допрос в СБУ.

Позже арест журналиста несколько раз продлевался. Сейчас Вышинский содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. На одном из судебных заседаний журналист обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и заявил, что откажется от гражданства Украины. Путин, в свою очередь, назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что Вышинского арестовали за его журналистскую деятельность.

Экономика
Новости

Медведев поручил Мутко проанализировать нормы о газоснабжении домов

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко, курирующему сферы строительства и ЖКХ, проанализировать нормы по газовому снабжению домов в связи со взрывом бытового газа в городе Шахты, передает «РИА Новости».

«С учетом того, что это уже второе подобное тяжелое происшествие за последнее время, нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы в сфере надзора, посмотреть на обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющей компании в этой сфере», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

В понедельник в Шахтах произошло обрушение двух этажей девятиэтажного дома, причиной произошедшего МЧС назвало взрыв бытового газа. В результате погибла одна женщина, пострадали двое, судьба четверых жильцов неизвестна, уточняет пресс-служба регионального правительства. До этого, в конце декабря в Магнитогорске из-за взрыва газа также обрушился подъезд девятиэтажного многоквартирного дома, тогда погибло 39 человек.

Политика
Новости

Лавров призвал Токио избегать «односторонней риторики» в работе над мирным договором

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Японию избегать «односторонней риторики» в публичном пространстве при работе над мирным договором с Россией. Об этом он заявил перед началом переговоров с министром иностранных дел Японии Таро Коно, его обращение опубликовано на сайте МИДа.

«Хотел бы еще раз призвать наших японских коллег строго следовать договоренностям наших лидеров как по форме организации переговоров, так, конечно, и по существу работы над мирным договором», – заявил Лавров. Он напомнил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее договорились, что работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, без нагнетания противоречивой односторонней риторики в публичном пространстве. По словам Лаврова, в последние годы российско-японские отношения набрали неплохой темп.

В понедельник, 14 января, в Москве проходит первый раунд переговоров Лаврова и его японского коллеги. Их главная тема – заключение мирного договора между Токио и Москвой, которому мешает территориальный спор о Курильских островах. Япония претендует на четыре южных острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Однако Россия считает их своими по итогам Второй мировой войны.

В ноябре 2018 г. Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора. В январе японский премьер сказал о необходимости подписания документа, а также рассуждал о необходимости добиться согласия жителей спорных территорий Курил на переход принадлежности островов Японии. После этого посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки вызвали в российский МИД и попросили не искажать суть договоренностей лидеров двух стран об ускорении переговорного процесса.

Спорные острова: между Россией и Японией

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