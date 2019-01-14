Newmont Mining и Goldcorp создадут крупнейшего в мире золотодобытчика

Экономика

Новости

Медведев призвал Белоруссию ценить финансовую поддержку России

Белоруссии следует ценить финансовую поддержку со стороны России, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами (его слова передал «Интерфакс»).

По словам Медведева, сумма выданных Белоруссии кредитов превышает $6,5 млрд, не считая займ на строительство АЭС. «Причем мы не требуем, конечно, возврата этих кредитов, мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров в условиях, напомню, когда для нас закрыты финансовые рынки западных стран», — подчеркнул премьер.

«По сути, мы помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях», — заключил Медведев.

Российский премьер также отметил, что Москва не обещала Минску компенсировать выпадающие доходы в связи с проведением в России налогового маневра в нефтяной отрасли. «Мы, конечно, их озабоченность понимаем и переговоры на эту тему продолжаем. При этом хочу еще раз напомнить, что, во-первых, мы никогда не обещали компенсировать неполученные доходы других стран, пусть даже самых-самых близких», – сказал Медведев.

В декабре российские и белорусские власти обменялись резкими заявлениями в связи с проводимым в России налоговым маневром в нефтяной отрасли (предполагает постепенное обнуление к 2024 г. экспортной пошлины на нефть и параллельное повышение НДПИ). Для Минска маневр приведет к росту цены на российскую нефть, которая перерабатывается на НПЗ страны, и необходимости также отменить экспортную пошлину на нефтепродукты. Из-за маневра Белоруссия потеряла за последние три года почти $4,5 млрд, а к 2025 г. не досчитается еще $10,6 млрд, говорил президент страны Александр Лукашенко. В связи с этим белорусские власти потребовали от России компенсации. Ранее Москва уже предоставляла Минску частичную компенсацию за обнуление вывозных пошлин на углеводороды.

Лукашенко на пресс-конференции 14 декабря связывал трудности в переговорах с Россией о компенсации с желанием Москвы надавить на Минск. По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» российские власти хотят инкорпорировать Беларусь в состав России. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России», – говорил он.

В конце декабря президент России Владимир Путин дважды встретился с Лукашенко. По итогам переговоров лидеров стран было принято решение о создании российско-белорусской рабочей группы, которая будет заниматься вопросами продолжения интеграции государств и разрешению обоюдных споров. В Кремле подчеркивали, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не означает объединения двух стран в единое государство и подобный вопрос в повестке администрации президента не стоит.