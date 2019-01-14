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Водители чиновников и депутатов пожаловались в Кремль на парковку в Москве

Руководитель профсоюза работников ФГБУ «Автобаза № 2» «Правозащита» Вадим Тарношинский направил обращение начальнику транспортного управления Управделами президента России Анатолию Тюкову с многочисленными жалобами водителей спецтранспорта на платные парковки в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ. ФГБУ «Автобаза № 2» перевозит депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения Фельдъегерской связи.

Водители автобазы начали жаловаться после того, как цена за платную парковку в центре Москвы выросла до 380 рублей в час. В документе уточняется, что специфика их работы заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации «государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц». «Зачастую перемещение пассажиров с последующим их ожиданием происходит в зоне платных парковок», — говорится в документе.

Профсоюз попросил Тюкова разъяснить регламент работы и порядок действий для водителей спецтранспорта на таких парковках. Тарношинский пояснил РБК, что сейчас водители самостоятельно оплачивают штрафы за неоплату парковки, привлекаясь при этом к дисциплинарной ответственности. «Нарушение ПДД для водителей является дисциплинарным проступком, за которое администрация предприятия вправе применить к правонарушителю дисциплинарное взыскание», — говорится в документе.

Водитель одного из чиновников Кремля рассказал изданию, что иногда пассажир сам оплачивает парковку. Но такие случаи редки, констатирует профсоюз. Льгот для городских зон парковок у водителей нет, из-за этого они «наматывают круги вокруг места, где надо забирать пассажира, или закрывают номера от камер фиксации», добавил Тарношинский. РБК направил запрос в Управление делами президента.

В декабре 2018 г. в Москве изменились правила платной парковки. Максимальный тариф на парковку вырос с 200 до 380 руб. Такой тариф действует на улицах возле «Москва-Сити» и Патриарших прудов, а также на Тверской, Арбате, Петровке, Неглинной и Романовом переулке. Время бесплатной парковки сократилось с 15 до пяти минут. При этом на 237 улицах столицы — в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка — отменяется право бесплатной парковки по воскресеньям.

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