Где и на сколько подорожает парковка в Москве

С 15 декабря цены на некоторых улицах вырастут почти в 10 раз

На всех улицах, где будет действовать повышенный тариф, бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Она станет бесплатной только в праздники Максим Стулов / Ведомости

Мэрия Москвы анонсировала повышение стоимости парковок в Москве с 15 декабря 2018 г. «Ведомости» разобрались, как изменится оплата парковки в городе.

Самые дорогие улицы

Со следующей недели начнут действовать новые тарифы. Самый дорогой тариф в 380 руб. за час парковки будет действовать с 8.00 до 21.00 (ночью он опустится до 200 руб). Департамент транспорта сообщал, что этот тариф будет действовать на самых загруженных улицах центра Москвы. Городские власти объяснили это заботой о правах местных жителей (обладателей парковочных разрешений и льготников повышение не коснется) соответствующих улиц и желанием разгрузить парковочное пространство на наиболее загруженных улицах. По их расчетам, после введения новых цен освободится 15–20% парковочных мест.

На самом деле география этого тарифа, именуемого «повышенным круглосуточным», сильно расширится. Если сегодня самая дорогая парковка в 200 руб./ч есть на 155 улицах, то тариф в 380 руб. появится на 237 улицах. Это в 1,5 раза больше, чем сегодня. Он будет действовать в 10 районах Москвы – до Третьего транспортного кольца (в районе «Москва-сити»).

Повышенный тариф не означает, что автоматически подорожает та парковка, которая сегодня стоит 200 руб. в час (это часть улиц внутри Бульварного, само Бульварное кольцо и вокруг «Москва-сити»). В число «дорогих» улиц вошли и те, где сейчас можно оставить машину за 40 руб. Например, почти в 10 раз подорожает парковка в Большом и Малом Конюшковском и Кудринском переулках.

Почти в шесть с половиной раз подорожает парковка на 21 улице, сейчас там пока можно оставить машину за 60 руб. в час. Например, это улицы Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Россолимо, Рочдельская, Новинский переулок, Зубовский проезд, Украинский бульвар, Орликов переулок, Комсомольский проспект и другие. До 380 руб. подорожает парковка на трех улицах, где она сейчас стоит 80 руб.: это площадь Арбатские ворота, Кисельный тупик и Малая Бронная улица.

«Повышенный круглосуточный» в 380 руб. также появится еще почти на 60 улицах с дифференцированными тарифами. Например, Арбатский, Большой Ордынский, Большой Патриарший, Цветной, Ермолаевский переулки (60 руб. первый час, далее — по 100 руб./ч); Вознесенский, Фролов, Большой Златоустинский переулки, Биржевая площадь (50 руб. первые полчаса, затем — 150 руб./ч).

На всех улицах, где будет действовать повышенный тариф, бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Она станет бесплатной только в праздники.

Новые и дифференцированные тарифы

Интересно, что есть и улицы, где парковка подешевеет. На Коровьем валу, Садовой-Спасской улице и в Сытинском переулке будет введен дифференцированный тариф: первые 30 минут – 50 руб., далее – 150 руб., ночью – 60 руб в час). Еще на двух бульварах – Покровском и Чистопрудном – останется стоимость парковки в 200 руб. в час днем и 80 руб. в час ночью.

Второй по величине тариф – 200 руб. в час днем и 80 руб. ночью. Таких улиц будет 44. В этот список вошли улицы, где сегодня либо дифференцированные тарифы (от 50 руб.), либо «обычный круглосуточный» в 80 руб. Например, это Армянский, Архангельский, Банковский, Девяткин переулки; улица Забелина, Чистопрудный бульвар, Средний Кисловский переулок и др.

Появится новый тариф – «пониженный круглосуточный»: 100 руб. днем, 80 руб. ночью. Он будет действовать на 36 улицах в пределах Бульварного кольца. Сейчас на этих улицах действует в основном круглосуточный тариф в 80 руб., за исключением восьми улиц, где тариф дифференцируется. В зону «пониженного круглосуточного» вошли Старая площадь, Тверская площадь, Тверская улица, Третьяковский и Тверской проезды, Боровицкая площадь, Кузнецкий мост.

На 223 улицах от Бульварного кольца до Садового будет дифференцированный тариф: 50 руб. в первые 30 минут, далее 150 руб. в час, ночью – 60 руб. На этих улицах сегодня тариф также дифференцированный: первый час – 60 руб., далее 100 руб. в час, ночью – 60 руб.

Еще на 43 улицах в этой же зоне парковка обойдется в 80 руб. днем и 60 руб. ночью. Сейчас на этих улицах парковка стоит преимущественно 60 руб. в час.

Где плата за парковку сохранится

Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 руб. в час сохранится, говорится в сообщении департамента транспорта. Если это так, то примерно на 1000 улиц должны остаться «обычный» и «пониженный» круглосуточные тарифы. Представители департамента транспорта и правительства Москвы отказались уточнить «Ведомостям» информацию о стоимости парковок, сообщив, что вся информация есть в официальных документах. Однако в приказе департамента транспорта нет данных о «пониженном круглосуточном тарифе» на улицы за пределами Третьего транспортного кольца. На них действует тариф в 40 руб., в предыдущем документе департамента транспорта в эту зону входило 297 улиц, в том числе Полковая, Складочная, Двинцев и т. д.

Повышение цен департамент транспорта объяснил рекомендациями Российского экономического университета им. Плеханова. Сравнив стоимость двухчасовой парковки в мегаполисах – в Нью-Йорке $32,97, а в Москве всего $1,9, – специалисты университета предложили увеличить ее сразу до 500 руб. в час. Спустя три недели после публикации этого доклада департамент транспорта объявил о повышении, а еще через два дня на улицах уже начали устанавливать информационные стенды о новых тарифах.

По данным «Администратора Московского парковочного пространства», сегодня в Москве организовано более 80 000 платных парковочных мест, а всего в границах старой Москвы их 3,3 млн.

«Повышение стоимости парковки – тактически оправданный ход, но стратегически уже не оптимальный. Платные парковки сыграли свою роль на первом этапе: они стали ключевым моментом для разгрузки центра города. Повышать все время цену не получится, это не только вопрос баланса спроса и предложения, но и социальный аспект», – говорит управляющий партнер ADL Russia Александр Ованесов.

Сооснователь «Городских проектов» Максим Кац ранее говорил «Ведомостям», что повышение цен на парковки – одно из необходимых решений. Однако, по его словам, плата должна дифференцироваться в зависимости от заполняемости парковки, и параллельно городу необходимо развивать общественный транспорт.

«Платная парковка изначально являлась и является неправильным инструментом, так как в своей основе имеет гипотезу, что спрос на транспортные услуги эластичен. Однако, как и на хлеб, спрос на передвижение является базовой потребностью. С учетом пробок автомобиль используют в случае крайней необходимости и невозможности использования альтернативы», – убежден координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

На сайте городского портала «Московский паркинг» указано, что с 1 ноября 2012 г. сборы за парковку составили 19,85 млрд руб., а эти средства были направлены на благоустройство города.