Где и на сколько подорожает парковка в Москве
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Мэрия Москвы анонсировала повышение стоимости парковок в Москве с 15 декабря 2018 г. «Ведомости» разобрались, как изменится оплата парковки в городе.
Самые дорогие улицы
Со следующей недели начнут действовать новые тарифы. Самый дорогой тариф в 380 руб. за час парковки будет действовать с 8.00 до 21.00 (ночью он опустится до 200 руб). Департамент транспорта сообщал, что этот тариф будет действовать на самых загруженных улицах центра Москвы. Городские власти объяснили это заботой о правах местных жителей (обладателей парковочных разрешений и льготников повышение не коснется) соответствующих улиц и желанием разгрузить парковочное пространство на наиболее загруженных улицах. По их расчетам, после введения новых цен освободится 15–20% парковочных мест.
На самом деле география этого тарифа, именуемого «повышенным круглосуточным», сильно расширится. Если сегодня самая дорогая парковка в 200 руб./ч есть на 155 улицах, то тариф в 380 руб. появится на 237 улицах. Это в 1,5 раза больше, чем сегодня. Он будет действовать в 10 районах Москвы – до Третьего транспортного кольца (в районе «Москва-сити»).
Повышенный тариф не означает, что автоматически подорожает та парковка, которая сегодня стоит 200 руб. в час (это часть улиц внутри Бульварного, само Бульварное кольцо и вокруг «Москва-сити»). В число «дорогих» улиц вошли и те, где сейчас можно оставить машину за 40 руб. Например, почти в 10 раз подорожает парковка в Большом и Малом Конюшковском и Кудринском переулках.
Почти в шесть с половиной раз подорожает парковка на 21 улице, сейчас там пока можно оставить машину за 60 руб. в час. Например, это улицы Льва Толстого, Тимура Фрунзе, Россолимо, Рочдельская, Новинский переулок, Зубовский проезд, Украинский бульвар, Орликов переулок, Комсомольский проспект и другие. До 380 руб. подорожает парковка на трех улицах, где она сейчас стоит 80 руб.: это площадь Арбатские ворота, Кисельный тупик и Малая Бронная улица.
«Повышенный круглосуточный» в 380 руб. также появится еще почти на 60 улицах с дифференцированными тарифами. Например, Арбатский, Большой Ордынский, Большой Патриарший, Цветной, Ермолаевский переулки (60 руб. первый час, далее — по 100 руб./ч); Вознесенский, Фролов, Большой Златоустинский переулки, Биржевая площадь (50 руб. первые полчаса, затем — 150 руб./ч).
На всех улицах, где будет действовать повышенный тариф, бесплатная парковка по воскресеньям отменяется. Она станет бесплатной только в праздники.
Новые и дифференцированные тарифы
Интересно, что есть и улицы, где парковка подешевеет. На Коровьем валу, Садовой-Спасской улице и в Сытинском переулке будет введен дифференцированный тариф: первые 30 минут – 50 руб., далее – 150 руб., ночью – 60 руб в час). Еще на двух бульварах – Покровском и Чистопрудном – останется стоимость парковки в 200 руб. в час днем и 80 руб. в час ночью.
Второй по величине тариф – 200 руб. в час днем и 80 руб. ночью. Таких улиц будет 44. В этот список вошли улицы, где сегодня либо дифференцированные тарифы (от 50 руб.), либо «обычный круглосуточный» в 80 руб. Например, это Армянский, Архангельский, Банковский, Девяткин переулки; улица Забелина, Чистопрудный бульвар, Средний Кисловский переулок и др.
Появится новый тариф – «пониженный круглосуточный»: 100 руб. днем, 80 руб. ночью. Он будет действовать на 36 улицах в пределах Бульварного кольца. Сейчас на этих улицах действует в основном круглосуточный тариф в 80 руб., за исключением восьми улиц, где тариф дифференцируется. В зону «пониженного круглосуточного» вошли Старая площадь, Тверская площадь, Тверская улица, Третьяковский и Тверской проезды, Боровицкая площадь, Кузнецкий мост.
На 223 улицах от Бульварного кольца до Садового будет дифференцированный тариф: 50 руб. в первые 30 минут, далее 150 руб. в час, ночью – 60 руб. На этих улицах сегодня тариф также дифференцированный: первый час – 60 руб., далее 100 руб. в час, ночью – 60 руб.
Еще на 43 улицах в этой же зоне парковка обойдется в 80 руб. днем и 60 руб. ночью. Сейчас на этих улицах парковка стоит преимущественно 60 руб. в час.
Где плата за парковку сохранится
Между Садовым и Третьим транспортным кольцом, а также за ним стоимость парковки в 40 и 60 руб. в час сохранится, говорится в сообщении департамента транспорта. Если это так, то примерно на 1000 улиц должны остаться «обычный» и «пониженный» круглосуточные тарифы. Представители департамента транспорта и правительства Москвы отказались уточнить «Ведомостям» информацию о стоимости парковок, сообщив, что вся информация есть в официальных документах. Однако в приказе департамента транспорта нет данных о «пониженном круглосуточном тарифе» на улицы за пределами Третьего транспортного кольца. На них действует тариф в 40 руб., в предыдущем документе департамента транспорта в эту зону входило 297 улиц, в том числе Полковая, Складочная, Двинцев и т. д.
Повышение цен департамент транспорта объяснил рекомендациями Российского экономического университета им. Плеханова. Сравнив стоимость двухчасовой парковки в мегаполисах – в Нью-Йорке $32,97, а в Москве всего $1,9, – специалисты университета предложили увеличить ее сразу до 500 руб. в час. Спустя три недели после публикации этого доклада департамент транспорта объявил о повышении, а еще через два дня на улицах уже начали устанавливать информационные стенды о новых тарифах.
По данным «Администратора Московского парковочного пространства», сегодня в Москве организовано более 80 000 платных парковочных мест, а всего в границах старой Москвы их 3,3 млн.
«Повышение стоимости парковки – тактически оправданный ход, но стратегически уже не оптимальный. Платные парковки сыграли свою роль на первом этапе: они стали ключевым моментом для разгрузки центра города. Повышать все время цену не получится, это не только вопрос баланса спроса и предложения, но и социальный аспект», – говорит управляющий партнер ADL Russia Александр Ованесов.
Сооснователь «Городских проектов» Максим Кац ранее говорил «Ведомостям», что повышение цен на парковки – одно из необходимых решений. Однако, по его словам, плата должна дифференцироваться в зависимости от заполняемости парковки, и параллельно городу необходимо развивать общественный транспорт.
«Платная парковка изначально являлась и является неправильным инструментом, так как в своей основе имеет гипотезу, что спрос на транспортные услуги эластичен. Однако, как и на хлеб, спрос на передвижение является базовой потребностью. С учетом пробок автомобиль используют в случае крайней необходимости и невозможности использования альтернативы», – убежден координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.
На сайте городского портала «Московский паркинг» указано, что с 1 ноября 2012 г. сборы за парковку составили 19,85 млрд руб., а эти средства были направлены на благоустройство города.
На каких улицах парковка будет стоить 380 рублей в час
|Наименование улицы
|Стоимость парковки до 15 декабря 2018 года
|Арбат
|2-й Смоленский переулок
|60 руб./ч
|Арбатская площадь
|200 руб./ч
|Арбатский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большая Никитская улица (нечетная сторона от пересечения
с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком)
|200 руб./ч
|Большой Девятинский переулок (нечетная сторона)
|60 руб./ч
|Большой Кисловский переулок (исключая нечетную
сторону от пересечения с Нижним Кисловским переулком
до пересечения с Большой Никитской улицей)
|200 руб./ч
|Большой Николопесковский переулок
|200 руб./ч
|Большой Ржевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Борисоглебский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Гоголевский бульвар (дома 19/2, 21с1, 21с2, 23,
25с1, 27, 29, 31с1, 31с2, 31с3, 31а, 33/1)
|200 руб./ч
|Калошин переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Композиторская улица
|200 руб./ч
|Конюшковская улица (четная сторона от пересечения
с площадью Свободной России до пересечения
с Большим Девятинским переулком)
|60 руб./ч
|Кривоарбатский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Кривоникольский переулок
|60 руб./ч
|Малый Николопесковский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Моховая улица (нечетная сторона от пересечения
с улицей Знаменка до пересечения
с Большой Никитской улицей)
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Никитский бульвар (дома 5, 7, 7с3, 7а)
|200 руб./ч
|Новинский бульвар
|200 руб./ч
|Новинский переулок
|60 руб./ч
|площадь Арбатские Ворота
|80 руб./ч
|Поварская улица (исключая четную сторону
от пересечения с Кудринской площадью
до пересечения со Скатертным переулком)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Романов переулок
|200 руб./ч
|Серебряный переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Смоленская площадь
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Спасопесковский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Средний Николопесковский переулок
|200 руб./ч
|Староваганьковский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Троилинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Трубниковский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|улица Арбат
|200 руб./ч
|улица Большая Молчановка
|200 руб./ч
|улица Малая Молчановка
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Басманный
|Большой Златоустинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Большой Спасоглинищевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Лубянский проезд от дома 3/6с17 до дома 27/1с1 (включительно)
|200 руб./ч
|Лучников переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Малый Спасоглинищевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Мясницкая улица (четная сторона от пересечения
с Лубянской площадью до пересечения с Мясницким проездом)
|200 руб./ч
|улица Маросейка
|200 руб./ч
|улица Покровка
|200 руб./ч
|Дорогомилово
|набережная Тараса Шевченко (от пересечения
с Бережковской набережной до пересечения с Украинским бульваром)
|200 руб./ч
|Украинский бульвар
|60 руб./ч
|Замоскворечье
|1-й Раушский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большой Ордынский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Голиковский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Иверский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Малый Ордынский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Овчинниковская набережная
|200 руб./ч
|Пятницкая улица
|200 руб./ч
|улица Балчуг
|200 руб./ч
|улица Большая Ордынка (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|улица Малая Ордынка
|200 руб./ч
|Красносельский
|Бобров переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Милютинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Мясницкая улица (нечетная сторона
от пересечения с Лубянской площадью до пересечения
с Мясницким проездом и обе стороны улицы от
пересечения с Мясницким проездом до пересечения с
Садовой-Спасской улицей)
|200 руб./ч
|Орликов переулок
|60 руб./ч
|Проспект Академика Сахарова (исключая нечетную сторону
от пересечения со Сретенским бульваром до пересечения с Уланским переулком)
|200 руб./ч
|Сретенский бульвар
|200 руб./ч
|Сретенский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Тургеневская площадь
|80 руб./ч
|улица Большая Лубянка (дома 18с1, 18с1А, 18с2, 20,
20с2, 21с1, 21с2, 22, 24/15с1, 24/15с3, 26/17с1, 28с1А)
|200 руб./ч
|улица Малая Лубянка (дома 10с1, 10с5, 10с7, 12,
12с1, 12с2, 12с4, 12/7с8, 14, 16, 16/4/11)
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|улица Маши Порываевой
|200 руб./ч
|улица Сретенка (четная сторона)
|200 руб./ч
|Фролов переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Мещанский
|Большой Кисельный переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Варсонофьевский переулок
|200 руб./ч
|Звонарский переулок
|200 руб./ч
|Кисельный тупик
|80 руб./ч
|Малый Кисельный переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Малый Сергиевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Неглинная улица (четная сторона)
|200 руб./ч
|Нижний Кисельный переулок
|200 руб./ч
|площадь Воровского
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Рождественский бульвар
|200 руб./ч
|Сандуновский переулок
|200 руб./ч
|Театральный проезд (нечетная сторона от
пересечения с Неглинной улицей
до пересечения с Лубянской площадью)
|200 руб./ч
|Трубная площадь
|200 руб./ч
|Трубная улица
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|улица Большая Лубянка (нечетная сторона
и дома 12, 14, 16)
|200 руб./ч
|улица Кузнецкий Мост (от пересечения с улицей
Рождественка до пересечения с улицей Большая Лубянка)
|200 руб./ч
|улица Малая Лубянка, дом 9с1
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|улица Рождественка
|200 руб./ч
|улица Сретенка (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|Фуркасовский переулок
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Цветной бульвар (четная сторона)
|200 руб./ч
|Цветной переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Пресненский
|1-й Красногвардейский проезд
|200 руб./ч
|2-й Красногвардейский проезд
|200 руб./ч
|2-я Брестская улица (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|2-я Звенигородская улица (от пересечения с Мантулинской
улицей до пересечения со Шмитовским проездом)
|200 руб./ч
|Баррикадная улица
|200 руб./ч
|Богословский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большая Бронная улица (от пересечения
с Малой Бронной улицей до пересечения
с Сытинским переулком)
|200 руб./ч
|Большая Никитская улица (исключая четную сторону
от пересечения с Моховой улицей до пересечения
с Газетным переулком и нечетную сторону от пересечения
с Моховой улицей до пересечения с Большим Кисловским переулком)
|200 руб./ч
|Большая Садовая улица (от пересечения с Садовой-Кудринской
улицей до пересечения с Триумфальной площадью)
|200 руб./ч
|Большой Гнездниковский переулок (дом 1с2, дом 3)
|200 руб./ч
|Большой Девятинский переулок (четная сторона)
|60 руб./ч
|Большой Кисловский переулок (нечетная сторона
от пересечения с Нижним Кисловским переулком
до пересечения с Большой Никитской улицей)
|200 руб./ч
|Большой Козихинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большой Конюшковский переулок
|40 руб./ч
|Большой Палашевский переулок (исключая нечетную
сторону от пересечения с Трехпрудным переулком
до пересечения с Сытинским переулком)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большой Патриарший переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Брюсов переулок (дома 1, 1бс1, 2/14с1, 2/14с2, 2/14с3,
2/14с4, 2/14с5, 2/14с6, 2/14с8, 2/14с9, 2/14с10, 2/14с15,
2ас1, 4, 4с2, 4с3, 6, 6с8, 6с22, 7, 7с2, 11с1, 12, 15/2с1, 15/2с2, 15/2с3, 17)
|200 руб./ч
|Вознесенский переулок (дома 3с1, 3с2, 4, 5с1, 5с2,
6/3с1, 6/3с3, 7, 8/5с1, 8/5с2, 8/5с3, 9с1, 9с2, 9с3, 9с4,
9с6, 9с7, 10, 11с1, 11с2, 11с3, 12с1, 12с3, 15, 16/4, 17/18с4,
18, 20с2, 20с3, 20с4)
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Выставочный переулок
|200 руб./ч
|Газетный переулок (дома 1/12, 1/12с4, 1/12с5,
1/12с11, 3с2, 3/5с1, 7с1, 9с2, 9с4, 9с5, 9с7, 9с11)
|200 руб./ч
|Глубокий переулок
|60 руб./ч
|Елисеевский переулок
|200 руб./ч
|Ермолаевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Конюшковская улица (исключая четную сторону
от пересечения с площадью Свободной России
до пересечения с Большим Девятинским переулком)
|60 руб./ч
|Краснопресненская набережная (от пересечения
с Пресненской набережной до пересечения с улицей 1905 года)
|200 руб./ч
|Кудринская площадь
|200 руб./ч
|Кудринский переулок
|40 руб./ч
|Леонтьевский переулок (дома 2/26с1, 2/26с2,
2ас1, 2ас2, 2ас4, 4, 4с2, 5с1, 6с1, 6с2, 7с1А, 7с1Б,
7с1В, 7с2, 7с3, 8с1, 8с2, 9с1, 9с2, 9с3, 9с4, 9с5, 10с1,
10с2, 10с2А, 10с3, 11, 12, 14, 15, 15с2, 15с4, 16с1,
16с2, 18/17с1-3, 18/17с2, 18/17с5, 19/2с1, 21/1с1, 21/1с6)
|200 руб./ч
|Малая Бронная улица
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Малый Козихинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Малый Конюшковский переулок
|40 руб./ч
|Малый Патриарший переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Мантулинская улица
|200 руб./ч
|Никитский бульвар (дома 7б, 8, 8а/3с1, 8а/3с2,
9, 10, 10/5с2-3, 11/12с1, 11/12с2, 11/12с3, 11/12с4,
11/12с5, 11/12с6, 11/12с7, 11/12с8, 12, 12а, 12ас1,
13с1, 15/16, 17, 17с3, 25)
|200 руб./ч
|Поварская улица (четная сторона от пересечения
с Кудринской площадью до пересечения
со Скатертным переулком)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Пресненская набережная
|200 руб./ч
|Рочдельская улица
|60 руб./ч
|Садовая-Кудринская улица
|200 руб./ч
|Спиридоньевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Студенецкий переулок
|200 руб./ч
|Сытинский переулок (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|Тверской бульвар (дома 1, 2, 3, 3с2,
6, 8с1, 9, 10с1, 10с2, 11с1, 11с2, 12с1, 12с2,
13, 13с1, 14с1, 14с3, 14с4, 14с5, 14с11, 14с12,
15с1, 15с2, 16, 16с5, 17с1, 17с2, 17с3, 17с4, 17с7,
17с8, 18с1, 18с2, 18с4, 19, 19с2, 20с1, 20с4, 22, 23с 1,
23с3, 23с4, 24с1, 24с5, 25с1, 25с2, 25с4, 25с6, 25с 7,
27с1, 27с6)
|200 руб./ч
|Тестовская улица
|200 руб./ч
|Трехпрудный переулок (нечетная сторона)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|улица 1905 года (от пересечения с Краснопресненской
набережной до пересечения со Шмитовским проездом)
|200 руб./ч
|улица Анны Северьяновой (от пересечения
с Мантулинской улицей до пересечения
со Шмитовским проездом)
|200 руб./ч
|улица Антонова-Овсеенко (от пересечения
с 1-м Красногвардейским проездом до пересечения
со Шмитовским проездом)
|200 руб./ч
|улица Красная Пресня
|200 руб./ч
|улица Николаева
|60 руб./ч
|улица Сергея Макеева (от пересечения с Мантулинской
улицей до пересечения со Шмитовским проездом)
|200 руб./ч
|Хлыновский тупик
|200 руб./ч
|Шведский тупик
|200 руб./ч
|Шмитовский проезд (от пересечения с улицей 1905 года
до пересечения с Третьим транспортным кольцом)
|200 руб./ч
|Тверской
|1-й Колобовский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|1-й Лесной переулок
|200 руб./ч
|1-й Тверской-Ямской переулок (от пересечения
1-й Тверской-Ямской улицей до пересечения
с 4-й Тверской-Ямской улицей)
|200 руб./ч
|1-я Брестская улица
|200 руб./ч
|2-й Тверской-Ямской переулок
|200 руб./ч
|2-я Брестская улица (четная сторона)
|200 руб./ч
|2-я Тверская-Ямская улица
|200 руб./ч
|3-й Колобовский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|3-й Лесной переулок
|200 руб./ч
|3-я Тверская-Ямская улица
|200 руб./ч
|4-й Лесной переулок
|200 руб./ч
|4-я Тверская-Ямская улица
|200 руб./ч
|Биржевая площадь
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Богоявленский переулок
|200 руб./ч
|Большая Бронная улица (от пересечения
с Сытинским переулком до пересечения с Тверской улицей)
|200 руб./ч
|Большая Грузинская улица (от пересечения
со 2-й Брестской улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)
|200 руб./ч
|Большая Никитская улица (четная сторона от пересечения
с Моховой улицей до пересечения с Газетным переулком)
|200 руб./ч
|Большая Садовая улица (дома 14с3, 14с4, 14с6,
14с8, 16, 16с2, 16с3, 16с4, 16с5)
|200 руб./ч
|Большой Гнездниковский переулок (дома 6, 7, 9, 10)
|200 руб./ч
|Большой Палашевский переулок (нечетная сторона
от пересечения с Трехпрудным переулком
до пересечения с Сытинским переулком)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большой Путинковский переулок
|200 руб./ч
|Большой Черкасский переулок
|200 руб./ч
|Брюсов переулок (дома 8/10с1, 8/10с2, 8/10с4А, 12, 19,
19с2, 19с5, 19с6, 21, 21с2, 21с3, 21с4)
|200 руб./ч
|Варварка улица
|200 руб./ч
|Васильевская улица (от пересечения
со 2-й Брестской улицей до пересечения
с 1-й Тверской-Ямской улицей)
|200 руб./ч
|Газетный переулок (за исключением домов 1/12, 1/12с4,
1/12с5, 1/12с11, 3с2, 3/5с1, 7с1, 9с2, 9с4, 9с5, 9с7, 9с11)
|200 руб./ч
|Глинищевский переулок
|200 руб./ч
|Дмитровский переулок
|200 руб./ч
|Долгоруковская улица
|200 руб./ч
|Козицкий переулок
|200 руб./ч
|Крапивенский переулок
|200 руб./ч
|Леонтьевский переулок (дома 20с1, 20с2, 22, 23,
23/8с3, 24, 25, 26)
|200 руб./ч
|Лесная улица
|200 руб./ч
|Лубянская площадь
|200 руб./ч
|Малый Гнездниковский переулок
|200 руб./ч
|Малый Черкасский переулок
|200 руб./ч
|Моховая улица (исключая нечетную сторону
от пересечения с улицей Знаменка до
пересечения с Большой Никитской улицей)
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Настасьинский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Неглинная улица (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|Никитский переулок
|200 руб./ч
|Новая площадь
|200 руб./ч
|Новослободская улица (от пересечения
с Долгоруковской улицей до
пересечения с Лесной улицей)
|200 руб./ч
|Оружейный переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|переулок Александра Невского
|200 руб./ч
|Петровский бульвар
|200 руб./ч
|Петровский переулок
|200 руб./ч
|площадь Тверская Застава
|200 руб./ч
|Пушкинская площадь
|200 руб./ч
|Рахмановский переулок
|200 руб./ч
|Рыбный переулок
|200 руб./ч
|Садовая-Каретная улица
|200 руб./ч
|Садовая-Самотечная улица
|200 руб./ч
|Садовая-Триумфальная улица
|200 руб./ч
|Старопанский переулок
|200 руб./ч
|Страстной бульвар
|200 руб./ч
|Тверской бульвар (дома 26с1, 26с2, 26с3, 26а, 28)
|200 руб./ч
|Театральная площадь
|200 руб./ч
|Театральный проезд (исключая нечетную сторону
от пересечения с Неглинной улицей до
пересечения с Лубянской площадью)
|200 руб./ч
|Трехпрудный переулок (четная сторона)
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Триумфальная площадь
|200 руб./ч
|улица Александра Невского
|200 руб./ч
|улица Большая Дмитровка
|200 руб./ч
|улица Гашека (от пересечения со 2-й Брестской
улицей до пересечения с 1-й Тверской-Ямской улицей)
|200 руб./ч
|улица Ильинка
|200 руб./ч
|улица Каретный Ряд
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|улица Малая Дмитровка
|200 руб./ч
|улица Охотный Ряд
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|улица Петровка
|200 руб./ч
|улица Петровские линии
|200 руб./ч
|улица Чаянова (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской
улицей до пересечения с улицей Александра Невского)
|200 руб./ч
|улица Юлиуса Фучика (от пересечения с 1-й Тверской-Ямской
улицей до пересечения со 2-й Брестской улицей)
|200 руб./ч
|Успенский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Цветной бульвар (нечетная сторона)
|200 руб./ч
|Хамовники
|1-й Обыденский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|3-й Обыденский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Большой Чудов переулок
|60 руб./ч
|Гоголевский бульвар (дома 2, 3, 3/1/2с2,
4, 5с1, 5с2, 6с1, 7с1, 7с, 8, 8с2, 8/9с1, 9,
10с1, 10с2, 10с3, 10с4, 10с8, 10/11с7, 11, 12с1,
12с2, 12с4, 14, 14с3, 14с4, 16, 17с1, 17с2)
|200 руб./ч
|Дашков переулок
|60 руб./ч
|Зубовская площадь
|200 руб./ч
|Зубовский бульвар
|200 руб./ч
|Зубовский проезд
|60 руб./ч
|Комсомольский проспект (от пересечения с
Зубовским бульваром до пересечения с улицей Тимура Фрунзе)
|60 руб./ч
|Крымский проезд
|60 руб./ч
|площадь Пречистенские Ворота
|С 8.00 до 20.00: 50 руб./первые 30 мин., далее – 150 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 80 руб./ч
|Саввинская набережная
|200 руб./ч
|Смоленский бульвар
|200 руб./ч
|улица Льва Толстого
|60 руб./ч
|улица Остоженка
|200 руб./ч
|улица Пречистенка
|200 руб./ч
|улица Россолимо (от пересечения с улицей Тимура Фрунзе до пересечения с улицей Льва Толстого)
|60 руб./ч
|улица Тимура Фрунзе
|60 руб./ч
|Якиманка
|Берсеневская набережная
|200 руб./ч
|Софийская набережная
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|улица Большая Ордынка (четная сторона)
|200 руб./ч
|улица Серафимовича
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч
|Фалеевский переулок
|С 8.00 до 20.00: 60 руб./ч – первый час, далее – 100 руб./ч. С 20.00 до 8.00: 60 руб./ч