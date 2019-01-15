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«Почта России» объяснила продажу пива в отделениях

«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях для борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами. Об этом рассказал пресс-секретарь компании Даниил Скидан.

Ежегодно более 1200 человек становятся жертвами некачественного алкоголя и его суррогатов, приводит данные Роспотребнадзора пресс-секретарь «Почты России». По его словам, сейчас слабоалкогольную продукцию продают в 3200 почтовых отделениях в 41 филиале. Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной, сертифицированной алкогольной продукции, говорит он. «Почта России» не будет продавать крепкий алкоголь, говорит Скидан.

Ранее в группе жителей Мурманска в «В контакте» появилась информация о том, что в отделениях «Почты России» начали продавать пиво. На фотографии видно, что оно выставлено у стойки работника отделения, где обычно продают конверты, календари, газеты и др.

В прошлом году «Почта России» начала открывать магазины «Магнит» в своих отделениях. Пилотный проект работал в 14 стационарных отделениях и в одном передвижном в трех регионах: Москве, Краснодарском крае, Ивановской и Рязанской областях. По итогам тестирования его признали успешным. В 2019 г. компании откроют как минимум 2000 розничных точек в отделениях.

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