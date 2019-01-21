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Производители просят Козака запретить торговым сетям перепродавать продукты

Крупнейшие производители продуктов попросили запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим магазинам, сообщает газета «Коммерсантъ». Для решения этого вопроса они попросили о встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком. Соответствующее письмо, направленное чиновнику в декабре 2018 г., подписали руководители «Русбренда», «Руспродсоюза», Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.

Недовольство поставщиков продуктов вызывает то, что торговые сети, получая скидки 30−50% от цены поставки, затем перепродают товар оптом и мелким оптом. Тем самым они захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета, указывает издание. В результате производители лишены возможности донести скидки до потребителя.

Как объяснил газете один из производителей продуктов, практика перепродаж широко распространилась у крупнейших продуктовых сетей в последние пару лет как способ поддержания объемов продаж на стагнирующем рынке.

Представитель Дмитрия Козака Илья Джус подтвердил газете получение письма ассоциаций поставщиков. Он уточнил, что вопрос о встрече прорабатывается, дата пока не выбрана. Издание со ссылкой на источник уточняет, что встреча может состояться в течение месяца.