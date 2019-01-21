Бизнес

Новости

Гендиректор Nissan ответил на сообщения о возможном слиянии компании с Renault

Гендиректор Nissan Хирото Сайкава прокомментировал сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя автоконцерна. По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично «не слышал этого».

Ранее газета Nikkei сообщила, что французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона. Газета уточняла, что в Японию на прошлой неделе приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались в том числе эти вопросы.

Когда именно Франция планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не уточнялось. Nikkei отмечала, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.

Гон находится под арестом с 19 ноября 2018 г. Его подозревают в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 гг. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гона также подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Сам он вину не признает.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г. В 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. Согласно действующему соглашению, Renault владеет 43% Nissan, а японской компании принадлежит 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон