Гендиректор Nissan ответил на сообщения о возможном слиянии компании с Renault
Гендиректор Nissan Хирото Сайкава прокомментировал сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя автоконцерна. По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично «не слышал этого».
Ранее газета Nikkei сообщила, что французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона. Газета уточняла, что в Японию на прошлой неделе приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались в том числе эти вопросы.
Когда именно Франция планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не уточнялось. Nikkei отмечала, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.
Гон находится под арестом с 19 ноября 2018 г. Его подозревают в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 гг. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гона также подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Сам он вину не признает.
Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г. В 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. Согласно действующему соглашению, Renault владеет 43% Nissan, а японской компании принадлежит 15% акций французского партнера.
«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон
«Я не могу что-то выделить, – говорил в интервью FT Гон о своих корнях. – У меня традиции ливанской семьи, но я также бразилец, а моя мама была большим франкофилом, так что Франция присутствовала в моей жизни с момента рождения. Я смесь трех культур».
Гон владеет английским, французским, португальским, арабским и японским языками.
В 2005 г. Гону вручили диплом доктора юридических наук в университете Васэда в Токио (на фото).
На фото Гон отвечает на вопросы менеджеров на заводе Renault в Сандувиле
«Конечно, это сексуально, в прозвище чувствуется кровь, подлость», – говорил сам Гон. «Но на моем месте любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути», – говорил в интервью FT Гон.
В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров крупнейшего российского автоконцерна – «АвтоВАЗа» (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.
На фото Гон и его жена Кэрол на Каннском кинофестивале (2017 г.).