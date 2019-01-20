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СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan

Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.

По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.

Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что действующее соглашение об альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi дает Renault право назначать руководство Nissan.

Карлос Гон с 19 декабря прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi был создан в 1999 г., это партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

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