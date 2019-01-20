СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan
Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.
По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.
Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что действующее соглашение об альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi дает Renault право назначать руководство Nissan.
Карлос Гон с 19 декабря прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi был создан в 1999 г., это партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.
«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон
«Я не могу что-то выделить, – говорил в интервью FT Гон о своих корнях. – У меня традиции ливанской семьи, но я также бразилец, а моя мама была большим франкофилом, так что Франция присутствовала в моей жизни с момента рождения. Я смесь трех культур».
Гон владеет английским, французским, португальским, арабским и японским языками.
В 2005 г. Гону вручили диплом доктора юридических наук в университете Васэда в Токио (на фото).
На фото Гон отвечает на вопросы менеджеров на заводе Renault в Сандувиле
«Конечно, это сексуально, в прозвище чувствуется кровь, подлость», – говорил сам Гон. «Но на моем месте любой стал бы Le cost killer. Если бы план возрождения касался только сокращения затрат, он длился бы года два. Но возрождение – это когда прошло 15 лет, а компания по-прежнему на верном пути», – говорил в интервью FT Гон.
В 2013–2016 гг. Гон возглавлял совет директоров крупнейшего российского автоконцерна – «АвтоВАЗа» (подконтролен Renault). Сейчас Гон является председателем совета директоров совместного предприятия (СП) Renault и «Ростеха» – нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. Эта компания консолидировала 96,6% «АвтоВАЗа», партнеры в будущем планируют выкупить у миноритариев оставшиеся акции.
На фото Гон и его жена Кэрол на Каннском кинофестивале (2017 г.).