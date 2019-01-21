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Абэ сообщил о переговорах об участии японских компаний в «Арктик СПГ – 2»

Японские компании ведут переговоры с Россией об участии в проекте компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ– 2». Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» премьер Японии Синдзо Абэ.

«В области энергетики японские компании вносят вклад в проект "Ямал СПГ", включая строительство завода. Между российской стороной и японскими компаниями также ведутся консультации об участии в проекте "Арктик СПГ – 2", – сказал Абэ.

Абэ также сообщил, что "проект по ветроэнергетике, вслед за практическим экспериментом на Камчатском полуострове, также реализуется в Республике Саха и, как ожидается, будет способствовать стабильному энергоснабжению при низких расходах".

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым проектом «Новатэка» после «Ямал СПГ» по производству СПГ, его ожидаемая мощность составит 19,8 млн т СПГ в год. Запустить первую очередь завода компания рассчитывает в 2023 г. Капитальные затраты оцениваются в $20 млрд. В мае о покупке 10% в проекте (тогда он оценивался в $25,5 млрд) договорилась Total. «Новатэк» рассчитывает ограничиться продажей не более 40%. Сообщалось, что интерес к участию в проекте проявляют японские партнеры, китайская CNPC, Saudi Aramco и корейская Kogas.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»