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Бизнес
Новости

Абэ сообщил о переговорах об участии японских компаний в «Арктик СПГ – 2»

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Японские компании ведут переговоры с Россией об участии в проекте компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ– 2». Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» премьер Японии Синдзо Абэ.

«В области энергетики японские компании вносят вклад в проект "Ямал СПГ", включая строительство завода. Между российской стороной и японскими компаниями также ведутся консультации об участии в проекте "Арктик СПГ – 2", – сказал Абэ.

Абэ также сообщил, что "проект по ветроэнергетике, вслед за практическим экспериментом на Камчатском полуострове, также реализуется в Республике Саха и, как ожидается, будет способствовать стабильному энергоснабжению при низких расходах".

«Арктик СПГ – 2» должен стать вторым проектом «Новатэка» после «Ямал СПГ» по производству СПГ, его ожидаемая мощность составит 19,8 млн т СПГ в год. Запустить первую очередь завода компания рассчитывает в 2023 г. Капитальные затраты оцениваются в $20 млрд. В мае о покупке 10% в проекте (тогда он оценивался в $25,5 млрд) договорилась Total. «Новатэк» рассчитывает ограничиться продажей не более 40%. Сообщалось, что интерес к участию в проекте проявляют японские партнеры, китайская CNPC, Saudi Aramco и корейская Kogas.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Бизнес
Новости

Почти 150 сотрудников «Аэрофлота» пожаловались на блогера в прокуратуру

Ведомости
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Сотрудники «Аэрофлота» направили письмо в Московскую транспортную прокуратуру с просьбой наказать блогера Александра Соколовского за оскорбление персонала авиакомпании в интернете (копия письма имеется в распоряжении редакции). В частности, авторы обращают внимание на опубликованную Соколовским в Instagram фотографию с диспетчерами «Аэрофлота», которая сопровождается нецензурной подписью.

«Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», – говорится в письме. Авторы просят проверить действия Соколовского и привлечь его к административной ответственности. «Такое явное неуважение к ведущей авиакомпании России и ее работникам со стороны контролирующих органов не может остаться безнаказанным», – заключают авторы. Под письмом поставили подписи 148 человек.

Ранее авиакомпания отключила Соколовского от программы «Аэрофлот бонус». В пресс-службе подчеркивали, что это было сделано не из-за критики «Аэрофлота», как утверждает блогер, а за ненормативную лексику и оскорбления в адрес авиакомпании, которые унижают сотрудников.

В ноябре гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пообещал реагировать на хамство в социальных сетях. Так он прокомментировал решение «Аэрофлота» лишить всех накопленных бонусов председателя совета благотворительного фонда «Нужна помощь» и директора портала «Такие дела» Митю Алешковского.

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Политика
Новости

ФСБ начала проверки в Магнитогорске после анонимных писем с угрозами взрывов

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Сотрудники правоохранительных органов проверяют социальные учреждения Магнитогорска на наличие взрывных устройств, передает «Интерфакс». По информации регионального управления ФСБ, проверки инициированы после получения анонимных сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.

«Все службы в рамках своей компетенции выполняют свои задачи согласно выработанному ранее регламенту», – рассказал сотрудник пресс-службы регионального УФСБ.

В администрации Магнитогорска сообщили, что, несмотря на проверку, учреждения продолжают работать в штатном режиме. «Не поддавайтесь на провокации!» – говорится на сайте администрации города. «В Магнитогорске участились случаи анонимной рассылки сообщений в виде спама, главная цель которых – дестабилизировать обстановку в городе и посеять панику среди жителей», – отметили в администрации Магнитогорска.

По информации источника «Интерфакса», письма с угрозами в понедельник, 21 января, получили практически все социальные учреждения города. «Большая часть учреждений уже проверена, работали группы кинологов», – пояснил он, добавив, что эвакуация зданий не объявлялась, однако некоторые руководители на период проведения проверки отпускали сотрудников с рабочих мест.

В Магнитогорске 31 декабря произошел взрыв в жилом доме. В результате взрыва обрушился один из подъездов здания, соседний с ним был признан не подлежащим восстановлению. Жертвами взрыва стали 39 человек. Следственный комитет считает, что в доме произошел взрыв бытового газа. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности, повлекшее гибель двух и более лиц). Однако 18 января на сайте SITE Intelligence Group, отслеживающем в интернете активность террористов, появилась информация о том, что ответственность за взрыв в многоэтажном доме взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Позже в СКР заявили, что версия взрыва бытового газа остается приоритетной. Ведомство предложило «не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Выбор редактора
Политика
Новости

Чубайс ответил Захаровой на критику его слов о бедной стране

Ведомости
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Предправления УК «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал на своей странице в Facebook ответ официальному представителю МИДа Марии Захаровой, которая ранее попросила его как «человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности», объяснить, почему «значительная часть населения живет бедно или очень бедно».

Чубайс напомнил, что уже более 20 лет назад ушел из правительства и не является госслужащим. Он подчеркнул, что во времена начала его работы в кабинете министров в 1991 г. средняя зарплата была около $12 в месяц, «деревянный рубль» – неконвертируемым, частнопредпринимательская деятельность являлась преступлением, годовое падение экономики составляло около 10–12%, реальная инфляция – свыше 100%, а магазины были пустыми.

«Начав с этой точки строительство и государства и экономики (ведь ни того, ни другого по-сути уже не существовало) мы (и я сам в том числе) конечно же совершили много ошибок. Тем не менее, когда вы начали свою работу, экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», – заявил Чубайс (орфография и пунктуация автора сохранены). По его словам, это получилось не само по себе, а благодаря созданной в России рыночной экономике, возрождению частной собственности и построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции, «которую страна получила, пройдя по грани Гражданской войны».

Руководитель «Роснано» также отметил, что ему довелось работать в нескольких составах правительства и ни в одном из них не было принято оскорблять и призывать к ответу предшественников, а также «срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами».

На прошлой неделе Чубайс на Гайдаровском форуме назвал Россию одной из самых расточительных стран мира с точки зрения эффективности использования энергии. Он добавил, что решить эту проблему сложно из-за плохой экономической динамики и бедности значительной части населения. В ответ на это Захарова на своей странице в Facebook назвала Россию «богатейшей страной» и попросила Чубайса подробно объяснить, почему значительная часть россиян живет бедно.

Эмоции Гайдаровского форума

Выбор редактора
Экономика
Новости

Счетная палата указала на риски срыва программы обеспечения жильем молодых семей

Ведомости
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Государственная программа по обеспечению жильем молодых семей может быть не выполнена из-за несбалансированности финансирования, сообщает Счетная палата (СП).

Программа предусматривает выдачу соцвыплат на приобретение жилья для 157 000 молодых семей в 2015–2020 гг. «Однако в течение трех лет объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета уменьшен почти на 20% до 29 млрд руб., а целевые показатели – почти на 40% до 98 500», – приводит СП слова аудитора Юрия Росляка.

Кроме того, СП обращает внимание на критерии попадания под программу. «Семьи без детей, с одним и двумя детьми зачастую не могут воспользоваться правом на получение господдержки, так как выплаты идут преимущественно многодетным семьям», – указывает контрольное ведомство.

Также значительное количество семей не смогли реализовать свое право на соцвыплату в связи с достижением предельного возраста в 35 лет. Росляк отметил длительный срок ожидания выплат, который может составлять до 11 лет.

Наконец, СП говорит о системных проблемах оценки эффективности программы – целевые индикаторы не дают полной и объективной оценки результатов господдержки.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Политика
Новости

ФСБ пресекла деятельность группы, финансировавшей террористов в Сирии

Ведомости
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) на юге России пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся финансированием воюющих в Сирии боевиков «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группа). Об этом «Интерфаксу» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, сбор денег «под видом благотворительности» злоумышленники осуществляли на территории Краснодарского края, Республики Дагестан и Республики Адыгеи. Действиями членов «законспирированной ячейки» управляли эмиссары международной террористической организации с территории Сирии, а собранные на территории России денежные средства перечислялись членам «Исламского государства», сообщил ЦОС ФСБ.

По его информации, по подозрению в совершении преступления были задержаны три человека. Они дали признательные показания «по фактам вменяемых преступлений». Суд избрал им меру пресечения в виде ареста. В отношении арестованных расследуются три уголовных дела по ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности).

«В ходе мероприятий вскрыты, задокументированы схема и механизм финансирования членов террористической организации на общую сумму свыше 10 млн руб.», – отметил ЦОС. Во время обысков по адресам проживания подозреваемых обнаружены «средства коммуникаций, платежные инструменты, фискальные чеки» и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

Уголовная ответственность за помощь террористам наступает вне зависимости от суммы перечисленных им средств или оказанных финансовых услуг, напомнили в ЦОСе.

Выбор редактора
Политика
Новости

Минобороны оценило ущерб от авиаударов Израиля по Сирии

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В результате ночного авиаудара Израиля по Сирии погибли четверо сирийских военных, шестеро ранены, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

По данным российских военных, 21 января с 02.11 до 02.56 по местному времени ВВС Израиля нанесли три удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. Сирийские ПВО уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, отмечается в сообщении.

Ночью Армия обороны Израиля сообщила о начале атаки на силы иранского подразделения «Аль-Кудс» в Сирии. Сирийское агентство SANA уточнило, что взрывы начали греметь в небе над Дамаском около 01.15 по местному времени (02.15 мск).

В воскресенье Израиль также наносил авиаудары по Сирии. Российские военные сообщили, что атаку вели четыре самолета F-16 из акватории Средиземного моря, а их целью был международный аэропорт сирийской столицы.

В Национальном центре управления обороной заявляли, что в воскресенье силы ПВО Сирии отбили израильскую атаку при помощи зенитных ракетных комплексов «Панцирь» и «Бук» российского производства, которые уничтожили семь израильских ракет.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Экономика
Новости

Страны ЕАЭС договорились уравнять акцизы на сигареты

Ведомости
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Члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) с 2024 г. должны начать устанавливать ставки акциза на сигареты, исходя из индикативной ставки 35 евро за 1000 сигарет с отклонением не более 20% в большую или меньшую сторону. Это следует из распоряжения по итогам ноябрьского Евразийского межправительственного совета, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Страны ЕАЭС достигли такого соглашения впервые, отметили изданию в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Теперь проекты соглашений о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на алкогольную и табачную продукцию одобрены и направлены для проведения внутригосударственного согласования до 1 февраля 2019 г., рассказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

В российском Минфине сообщили, что министерство направило соглашение во все заинтересованные ведомства на рассмотрение, поэтому пока преждевременно говорить о позиции российской стороны по данному соглашению – вопрос прорабатывается.

В России с 1 января 2019 г. ставка акциза на сигареты и папиросы выросла на 10,01% до 1890 руб. за 1000 шт. (плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 2568 руб. за 1000 шт.). В Белоруссии ставка составляет примерно 3–23 евро за 1000 шт., Казахстане – 21 евро, Киргизии – 16 евро, Армении – 15 евро. Из-за более высоких акцизов сигареты в России стоят в полтора-два раза дороже, чем у партнеров по Таможенному союзу: если в Белоруссии цена пачки составляет в среднем 32 руб., в Армении – 50 руб., а в Киргизии – 53 руб., то в России – 105 руб.

Переговоры о гармонизации акцизных ставок в ЕАЭС начались еще в 2012 г. До последнего заседания совета оставался нерешенным вопрос с дешевыми сигаретами, которые Белоруссия предлагала выделить в отдельную категорию. Основным противником гармонизации ставки акциза в ЕАЭС была именно Белоруссия, говорит главный редактор агентства «Русский табак» Максим Королев: в стране сигареты делятся на три ценовые категории, для дешевых сигарет действует низкая ставка, что позволяет поставлять их в Россию и Европу по конкурентным ценам. Из-за притока более дешевых сигарет из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, а также распространения нелегальной продукции черный рынок в России вырос в III квартале 2018 г. до 8,4% по сравнению с 4,5% в аналогичном периоде 2017 г., отмечается в исследовании Nielsen. Аналитики заметили быстрый рост доли нелегальных сигарет на территориях, примыкающих к границам с Белоруссией и Казахстаном.

Политика
Новости

СМИ узнали о попытке Абэ организовать еще один визит в Россию

Ведомости
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, прибывающий в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным, работает над организацией еще одного своего визита в Москву. Для достижения договоренностей о рамочном соглашении относительно территориальных вопросов и о мирном договоре он настроен вернуться весной, сообщает издание Mainichi со ссылкой на осведомленные источники.

Такая возможность будет обсуждаться на встрече Абэ с Путиным 22 января. Отмечается, что японский премьер намерен ослабить жесткую позицию Москвы по территориальному вопросу и выбрать приоритетные темы для переговоров. Встреча Абэ и Путина станет третьей с ноября, когда лидеры стран договорились ускорить переговоры о мирном договоре на основе совместной декларации от 1956 г.

Правительство Абэ намерено достичь соглашения с Россией о мирном договоре к визиту Путина в японскую Осаку, где в июне пройдет саммит G20. До этого министры иностранных дел России и Японии должны встретиться в Германии в феврале. Но человек, близкий к кабинету японского премьер-министра, заявил, что «перед G20 необходим по крайней мере еще один саммит» Абэ и Путина.

«Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией», – заявил Абэ в интервью «Коммерсанту». Также он сообщил о намерении «продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы». Абэ заверил, что «полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору».

В понедельник японское агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что Абэ готов заключить мирный договор с Россией, если получит гарантии последующей передачи Токио части Южных Курильских островов. Речь идет о Шикотане и группе мелких необитаемых островов Хабомаи. Передачу Итурупа и Кунашира в Токио считают маловероятной и говорят о совместной хозяйственной деятельности.

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Экономика
Новости

Расходы на развитие Северного морского пути оценили в 900 млрд рублей

Ведомости
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Для реализации федерального проекта «Северный морской путь» в течение 2019–2024 гг. потребуется 905,6 млрд руб. Это следует из разработанного Росморречфлотом плана-графика, который будет обсуждаться на совещании в агентстве 23 января с заинтересованными сторонами, пишет «Коммерсантъ». Государство из необходимой суммы должно выделить 305 млрд руб., а дополнительная потребность в госсредствах в ближайшие три года оценивается в 139,5 млрд руб. Остальные 600,6 млрд руб. отнесены к внебюджетному финансированию.

Инфраструктурным оператором Севморпути назначен «Росатом», на его мероприятия в 2019–2024 гг. потребуется 173,7 млрд руб., в том числе 98,8 млрд руб. частных инвестиций. На мероприятия Росморречфлота планируется потратить 226,5 млрд руб., в том числе 40,5 млрд руб. из внебюджетных источников. В проект должен быть включен подведомственный Росжелдору Северный широтный ход стоимостью 235,9 млрд руб. На бюджет в нем приходится лишь 12,7 млрд руб.

В Минэкономразвития подтвердили, что проект плана-графика получен и документ находится на рассмотрении.

Из майских указов президента Владимира Путина следует, что грузопоток по Севморпути к 2024 г. должен достичь 80 млн т. В плане-графике грузопоток определен в 81,9 млн т, из которых 76,7 млн т составит вывоз полезных ископаемых.

Впрочем, эксперты сомневаются в реалистичности этих планов. Так, заместитель гендиректора «Росатома», руководитель дирекции СМП Вячеслав Рукша считает, что до заявленного объема грузопотока в реальности может не хватить около 20 млн т, в том числе из проектов таймырского угля и пайяхской нефти. В презентации Минприроды от 25 декабря по оптимистическому прогнозу объем перевозок грузов к 2024 г. должен составить 52 млн т, писал РБК. В Минприроды пояснили, что прогноз основывается на согласованных ЦКР Роснедр уровнях проектной добычи, обоснованных недропользователями. По оценкам Аналитического центра при правительстве, в пессимистическом сценарии объем составляет 53,8 млн т, в базовом – 63,1 млн т, а в оптимистическом – 76,4 млн т. Минтранс закладывает объем вывоза полезных ископаемых на уровне 66,3 млн т.

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Бизнес
Новости

Гендиректор Nissan ответил на сообщения о возможном слиянии компании с Renault

Ведомости
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Гендиректор Nissan Хирото Сайкава прокомментировал сообщения о планах французских властей добиваться слияния автоконцерна с Renault в единую холдинговую компанию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководителя автоконцерна. По его словам, компании не обсуждают этот вопрос. Сайкава добавил, что сообщения о позиции Парижа комментировать не может, поскольку лично «не слышал этого».

В свою очередь министр финансов Франции Брюно Ле Мэр также опроверг информацию о планах французского правительства добиться слияния Renault и Nissan. Сейчас такой «вопрос не стоит на повестке дня», передает его слова газета Le Monde.

Ранее газета Nikkei сообщила, что французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона. Газета уточняла, что в Японию на прошлой неделе приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались в том числе эти вопросы.

Когда именно Франция планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не уточнялось. Nikkei отмечала, что изначальное соглашение об альянсе Renault-Nissan дает Renault право назначать руководство Nissan.

Гон находится под арестом с 19 ноября 2018 г. Его подозревают в том, что он не полностью декларировал доходы в отчетах для Токийской биржи. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гона также подозревают в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций. Сам он вину не признает.

Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 г. В 2016 г. к партнерству присоединилась японская Mitsubishi. Согласно действующему соглашению Renault владеет 43% Nissan, а японской компании принадлежит 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Экономика
Новости

СМИ узнали о скором запуске Национальной системы управления данными

Ведомости
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Рабочая группа по архитектуре госсистем и режиму оборота данных под председательством вице-премьера Максима Акимова предварительно одобрила проект концепции Национальной системы управления данными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседника, знакомого с результатами заседания. В течение месяца предполагается определить структуру управления системой, которая должна оказаться максимально децентрализованной.

Документ, разработанный Аналитическим центром при правительстве, вместе с «дорожной картой» должен быть повторно представлен в правительство до 10 февраля и утвержден в течение I квартала. Рамочный законопроект планируется подготовить до конца II квартала, а в III – определить требования к управлению данными и выбрать национального оператора. Интерес к участию в пилотных проектах в 2019 г. выразили ПФР, Росреестр и казначейство.

Система является ключевым элементом цифрового нацпроекта. Концепция предполагает единый порядок сбора, обработки, хранения и использования госданных, в том числе управление их качеством и создание аналитических инструментов. Для граждан это должно улучшить качество госуслуг и упростить сбор документов, для бизнеса – упростить отчетность и обеспечить доступ к части госданных, государство же в результате должно принимать более взвешенные и эффективные решения.

Большую часть разногласий решили отложить и снимать по ходу, одобренная же концепция прописана максимально широко. Например, пока не определен срок включения в систему транзакционных данных, не описаны и пути решения проблемы ретроданных, которые не учтены в современных реестрах, например в части подтверждения трудового стажа или прав на недвижимость.

В отзыве экспертов Всемирного банка отмечается, что проект такого масштаба потребует широкой поддержки разных групп, обозначенные сроки могут оказаться «слишком агрессивными», а вопрос финансирования недостаточно прояснен.

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