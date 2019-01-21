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РБК узнал об аресте $750 млн от продажи доли в НМТП на счетах Магомедовых

Тверской суд Москвы наложил арест на $750 млн, вырученных от продажи доли в крупнейшем российском портовом операторе «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), рассказали РБК два знакомых Зиявудина Магомедова и подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

По информации одного из источников РБК, суд наложил обеспечительную меру на деньги на счетах братьев Магомедовых еще до того, как покупатель доли в НМТП – «Транснефть» перечислила на них средства. «Это правда, [счета] были арестованы решением Тверского суда в сентябре 2018 г. Деньги поступили в октябре, а в сентябре уже был судебный запрет на распоряжение имуществом компании продавца», – подтвердил РБК другой источник.

Знакомый Магомедова рассказал РБК, что деньги, вырученные от продажи доли в НМТП, находятся на счетах Магомедовых в Сбербанке. Представитель банка отказался от комментариев. Из-за ареста $750 млн Зиявудин Магомедов не смог расплатиться по кредитам принадлежащей ему Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), пишет издание. Бизнесмен может утратить контроль над предприятием, утверждает один из источников РБК. Компания сооснователя Yota и партнера «Ростеха» Альберта Авдоляна собирается выкупить долг ЯТЭК перед Сбербанком в размере 3 млрд руб., напоминает РБК.

Совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов с 30 марта 2018 г. находятся в сизо «Лефортово» по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате. В ноябре Тверской суд Москвы продлил им арест до 5 февраля. Братья свою вину не признали. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают 9-е место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние журнал оценивает в $1,4 млрд.

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