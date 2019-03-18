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Бывший гендиректор «Азбуки вкуса» стал акционером сети кофеен Cofix

Бывший гендиректор «Азбуки вкуса» Владимир Садовин стал акционером Cofix Group Ltd, а также вошел в совет директоров компании. Об этом «Коммерсанту» рассказал он сам и основатель сети кофеен Cofix Ави Кац.

Садовин получил миноритарную долю, уточняет газета. Однако точный размер его пакета не раскрывается, как и сумма сделки.

По словам Садовина, его основной задачей в Cofix будет трансформация франчайзинговой модели, чтобы при выходе на новые рынки требовалась минимальная адаптация. Он также будет курировать формат по продаже кофе навынос. Сегодня в России около 100 кофеен Cofix, из них 90% – франчайзинговые, в этом году компания планирует открыть в стране 150 заведений.

С 1995 по 2001 г. Садовин работал директором по маркетингу в компании «Русский продукт» (производит хлопья «Геркулес», а также каши, кисель, кофе и др.). В 2002 г. он пришел на аналогичную должность в «Азбуку вкуса», через год уволился, но вернулся в 2004 г. на пост гендиректора.

Cofix основана в Израиле Кацем в 2013 г. Концепция сети – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. Например, в российской сети большинство ассортимента можно купить по 60 руб. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша», 38% которой владеет Cofix Group Ltd, а остальными 62% – «Управление проектами», принадлежащей британскому предпринимателю Сатешу Мелвани и владельцам девелопера ADG Group – братьям Михаилу и Григорию Печерским.