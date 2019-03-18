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Россельхознадзор подал в суд на поставщика продуктов для Росгвардии

Управление Россельхознадзора по Республике Коми подало в арбитражный суд иск к ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» из-за поставок продуктов для Росгвардии. Информация о заявлении опубликована в картотеке суда.

Иск был подан в суд 7 марта, а 12 марта принят к производству. Согласно определению суда Россельхознадзор требует привлечь предприятие к ответственности по ст. 14.45 КоАП (нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия). По этой статье компании грозит от 100 000 до 300 000 руб. штрафа.

О каких именно претензиях идет речь, в документе не говорится. Слушание по делу пройдет 9 апреля. В качестве третьего лица в разбирательстве назначено Федеральное казенное учреждение «Северо-западный центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии». Оно и заключило контракт с «Дружбой народов» на поставку продовольствия.

В августе 2018 г. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о предприятии «Мясокомбинат «Дружба народов». В расследовании говорилось, что стоимость закупаемых Росгвардией продуктов возросла после того, как в декабре 2017 г. премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому предприятие стало единственным поставщиком продовольствия службе. В декабре 2018 г. Росгвардия сообщила, что продолжит получать продукты компании еще два года.

В сентябре 2018 г. директор Росвагрдии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на поединок. Позднее он подал к Навальному иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, но иск был возвращен ему из-за выявленных нарушений. В суд на Навального подал и сам «Мясокомбинат «Дружба народов», потребовав удалить видео и текстовую версию расследования, а также опубликовать опровержение. Иск был удовлетворен.